Filme que levou 40 milhões aos cinemas do mundo inteiro estreia na Netflix

O filme “Twisters” herda a essência de seu predecessor, “Twister” (1996), de Jan de Bont, consagrado pelo BAFTA de Melhores Efeitos Visuais. Com Helen Hunt, Bill Paxton (1955-2017) e Philip Seymour Hoffman (1967-2014) no elenco original, a nova obra assume um perfil vintage, mesmo sob o peso da evolução tecnológica que, paradoxalmente, dilui parte do encanto presente em narrativas dessa natureza. Sob a direção de Lee Isaac Chung, reconhecido pelo detalhismo de “Minari: Em Busca da Felicidade” (2020), o longa se destaca pela tentativa de inserir o espectador na dinâmica narrativa, extraindo momentos de rara poesia de um enredo repleto de elementos fantásticos e farsescos, sustentado pelo roteiro de Joseph Kosinski e Mark L. Smith, com inspiração nas contribuições de Michael Crichton (1942-2008).

Os personagens enfrentam não apenas os tornados que ameaçam suas vidas, mas também os desafios impostos por situações inesperadas que exigem reações imediatas. Este confronto com o desconhecido reflete a experiência de quem é obrigado a tomar decisões cruciais, muitas vezes sem qualquer garantia de sucesso.

Trauma, retorno e novas alianças

A protagonista, Kate Carter, é apresentada como uma meteorologista intrépida, dedicada à busca incessante por respostas em meio ao caos. Sua relação com a mãe, que a espera com um churrasco após suas arriscadas aventuras, e os eventos trágicos que se seguem, marcam uma ruptura emocional que impulsiona a trama cinco anos à frente. A reaproximação com Javi, um membro da missão fracassada, e a conexão inesperada com Tyler Owens, um cientista com um toque de irreverência, são pilares que sustentam o desenrolar da história.

Mesmo com uma emergência climática como pano de fundo, “Twisters” preserva sua essência como uma narrativa sobre encontros e reencontros. O envolvimento entre Kate e Tyler, interpretados por Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, evolui com naturalidade, mas o filme não se apressa em revelar seu desfecho. É preciso atravessar quase duas horas de intensas sequências para vislumbrar uma resolução romântica, culminando em um adiamento de voo devido a uma tempestade violenta. Em meio ao caos, a trama resgata um senso de humanidade e conexão, provando que até mesmo o fim do mundo pode reservar momentos de significado e transformação.