“Acho que não estamos mais em Kansas, Dorothy”: aventura que resgata clássico dos anos 90 está na Netflix

“Twisters”, dirigido por Lee Isaac Chung, começa com um retorno que não é exatamente voluntário. Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) havia deixado para trás a vida de caçadora de tempestades depois de experiências que cobraram um preço alto demais. Agora, trabalha longe do campo, lidando com dados e projeções, até que Javi (Anthony Ramos), antigo parceiro e hoje envolvido no desenvolvimento de um sistema experimental de rastreamento meteorológico, aparece com um convite difícil de recusar. Ele precisa testar a tecnologia em condições reais, e ninguém conhece melhor aquele território do que Kate.

As planícies do interior dos Estados Unidos voltam a ser o centro da ação, e o filme não perde tempo em colocar seus personagens diante de decisões práticas. Kate aceita voltar, mas não sem impor limites claros. Ela quer controle, previsibilidade e margem de segurança. O problema é que tempestades não respeitam acordos, e o campo logo se mostra mais caótico do que qualquer simulação em laboratório. Cada deslocamento envolve risco real, equipamentos limitados e uma corrida constante contra o tempo.

É nesse cenário que surge Tyler Owens (Glen Powell), uma figura quase oposta a Kate. Tyler é um caçador de tempestades transformado em celebridade digital, alguém que aposta na exposição, no espetáculo e na adrenalina como forma de sustentar sua presença nas redes sociais. Ele não está interessado apenas em dados; quer imagens, impacto e alcance. O choque entre os dois não é apenas de personalidade, mas de visão sobre o que significa enfrentar fenômenos extremos e até onde vale ir para registrá-los.

A convivência forçada entre essas abordagens cria uma tensão constante. Kate prioriza método e cautela, enquanto Tyler avança quando outros recuam. Javi tenta ocupar o meio-termo, pressionado pela necessidade de validar o sistema que ajudou a criar. O roteiro acerta ao transformar essas divergências em ações concretas: quem dirige, quem decide a rota, quem assume o risco quando o tempo fecha. Nada é teórico. Cada escolha muda a posição do grupo no mapa e a margem de segurança disponível.

Mesmo com o suspense sempre presente, “Twisters” encontra espaço para humor pontual, quase sempre vindo da fricção entre os personagens. As provocações de Tyler, o pragmatismo impaciente de Kate e o esforço de Javi para manter tudo funcionando criam momentos de leveza que humanizam a experiência sem quebrar a tensão. São pequenas pausas que lembram que, apesar da grandiosidade das tempestades, o filme está interessado nas pessoas presas dentro delas.

Lee Isaac Chung conduz a narrativa com atenção ao ritmo. As sequências de ação não existem apenas para impressionar, mas para mostrar como o ambiente impõe limites constantes. Estradas bloqueadas, falhas de comunicação e mudanças bruscas de clima forçam decisões rápidas e, muitas vezes, imperfeitas. A técnica aparece como ferramenta, nunca como solução mágica. Quando funciona, amplia possibilidades; quando falha, expõe ainda mais os personagens ao perigo.

Daisy Edgar-Jones sustenta bem o arco de Kate, equilibrando contenção emocional e firmeza prática. Glen Powell traz carisma e energia para Tyler, evitando que o personagem vire apenas uma caricatura de influenciador inconsequente. Anthony Ramos, por sua vez, dá a Javi uma presença sólida, de alguém dividido entre amizade, responsabilidade científica e pressão por resultados.

“Twisters” funciona menos como espetáculo de destruição e mais como um filme sobre escolhas sob pressão. Sem entregar resoluções fáceis ou discursos grandiosos, ele acompanha personagens tentando ganhar tempo, espaço e controle em um ambiente que constantemente retira tudo isso deles. O que fica é a sensação de que, diante da força da natureza, não há vitória absoluta, apenas decisões melhores ou piores, tomadas quando o céu já começou a escurecer.