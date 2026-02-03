Liam Neeson retorna implacável em thriller de Robert Lorenz que já é o mais visto da Netflix Brasil

Em “Na Terra de Santos e Pecadores”, Finbar Murphy (Liam Neeson) vive no extremo da Irlanda como alguém que decidiu sair de cena. Depois de uma vida inteira atravessada pela violência, ele tenta manter uma rotina silenciosa, quase invisível, sustentada por pequenos rituais e poucas relações. Não existe romantização dessa escolha: Finbar não busca absolvição pública, apenas a chance de envelhecer sem precisar olhar constantemente por cima do ombro. A direção de Robert Lorenz entende esse cansaço e constrói o personagem como um homem em permanente estado de contenção.

Esse equilíbrio frágil começa a se desfazer quando a vila passa a conviver com a presença de um grupo ligado a ações extremistas. A chegada desse núcleo altera o clima do lugar de forma gradual, mas irreversível. Entre eles está Doireann (Kerry Condon), uma líder que não precisa levantar a voz para impor autoridade. A atuação de Condon foge do estereótipo do vilão explosivo: sua ameaça vem da frieza, da lógica e da convicção absoluta no que faz, o que torna cada encontro com Finbar carregado de tensão.

Finbar tenta se manter à margem, mas o filme deixa claro que neutralidade, naquele contexto, é uma ilusão. Quando a violência começa a tocar pessoas comuns da comunidade, a distância que ele construiu entre si e o passado passa a parecer não apenas insustentável, mas moralmente impossível. Liam Neeson trabalha esse conflito sem discursos inflamados. Tudo está nos silêncios, nos olhares demorados e na forma como o corpo do personagem reage antes mesmo de qualquer decisão explícita.

Ao redor desse embate central, surgem figuras que ajudam a desenhar o peso coletivo da situação. Curtis (Desmond Eastwood) representa uma juventude dividida entre o medo e a necessidade de reagir, enquanto outros moradores da vila oscilam entre confiar em Finbar e temer que sua presença seja um convite à destruição. O roteiro acerta ao mostrar que não existe escolha sem custo: cada gesto de proteção também expõe alguém, cada tentativa de ajuda cria um novo risco.

O suspense do filme nasce menos da ação direta e mais da antecipação. A violência nunca é gratuita e quase sempre carrega consequências imediatas. Robert Lorenz conduz a narrativa com ritmo controlado, permitindo que a ameaça cresça antes de qualquer explosão. Quando os confrontos acontecem, eles parecem inevitáveis, fruto de decisões acumuladas, e não de conveniências de roteiro.

Há também um componente emocional que sustenta o filme além do gênero. Finbar não é tratado como um justiceiro tardio, mas como alguém consciente de que certas escolhas não se apagam com o tempo. O passado não volta como trauma abstrato, e sim como experiência prática: ele sabe como a violência começa, como se espalha e quem costuma pagar o preço mais alto.

“Na Terra de Santos e Pecadores” funciona justamente por essa abordagem contida. É um thriller que prefere o peso das consequências ao espetáculo, e um filme de ação interessado mais no custo humano do confronto do que em sua estética. Liam Neeson entrega um personagem cansado, mas atento, enquanto Kerry Condon constrói uma antagonista inquietante pela calma. No fim, o que fica não é a promessa de redenção fácil, e sim a sensação incômoda de que, em certos lugares, o passado nunca está realmente enterrado.