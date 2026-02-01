Baseado em romance de Nicholas Sparks, autor com mais 130 milhões de livros vendidos, filme no Prime Video vai fazer seu coração acelerar

“Um Porto Seguro” é aquele tipo de drama romântico que aposta menos em reviravoltas e mais na observação cuidadosa de pessoas tentando recomeçar. Katie, vivida por Julianne Hough, chega a Southport carregando um silêncio que não é timidez, mas estratégia. Ela escolhe a discrição como forma de sobrevivência, evita perguntas, evita vínculos e organiza a vida para não chamar atenção. A cidade pequena, porém, funciona como obstáculo imediato: todo mundo observa, comenta, tenta entender quem é aquela mulher que prefere ficar à margem.

Esse equilíbrio começa a balançar quando Katie cruza o caminho de Alex, interpretado por Josh Duhamel. Viúvo, pai de dois filhos e dono de um jeito acolhedor que não soa forçado, ele representa uma possibilidade concreta de estabilidade. Alex não invade, não pressiona, mas oferece presença e constância, algo que Katie não sabe se pode aceitar. A relação entre os dois avança em gestos simples, cotidianos, e o filme acerta ao mostrar que intimidade, às vezes, nasce mais do convívio do que de grandes declarações. Cada aproximação, no entanto, tem um custo emocional claro para ela.

Nesse processo, Jo, personagem de Cobie Smulders, funciona como uma espécie de contraponto direto. Espontânea, prática e sem paciência para mistério prolongado, ela puxa Katie para fora da concha, criando laços onde antes só havia cautela. A amizade entre as duas traz leveza ao filme e ajuda a humanizar ainda mais a protagonista, mostrando que confiança não surge apenas do romance, mas também da troca honesta entre mulheres em momentos diferentes da vida.

Dirigido por Lasse Hallström, o filme prefere um ritmo calmo e observacional, apostando no peso das escolhas pequenas e nas consequências emocionais que elas carregam. “Um Porto Seguro” não reinventa o gênero, mas encontra força na forma como trata seus personagens com empatia, sem pressa e sem cinismo. É um romance que entende que o verdadeiro suspense, aqui, não está no que acontece, mas no risco de se permitir ficar quando fugir sempre foi a única opção.