Discover
A filha de Ridley Scott dirigiu um filme na HBO Max que dá vontade de olhar por cima do ombro Divulgação / Scott Free Productions

A filha de Ridley Scott dirigiu um filme na HBO Max que dá vontade de olhar por cima do ombro

Giancarlo Galdino
Por Giancarlo Galdino
em Filmes

Em “A Seita”, o apocalipse chega devagar. Enquanto isso, a diretora Jordan Scott esmera-se em averiguar os tantos mecanismos que agem sobre nossa combalida humanidade, sempre atrás de qualquer coisa que lhe confira sentido. Crises se sucedem, ratificando que a desordem fundamental que perpassa a vida do homem na Terra ainda não alcançou o estado de tétrico refinamento que logo terá. O futuro é cercado de promessas enganosas, personificadas na difícil relação de um pai e uma filha, ainda mais desgastada quando um evento infeliz do passado concorre para um infortúnio de agora. Honrando o sobrenome, a filha caçula de Ridley Scott consegue boas cenas a partir de um roteiro trivial. E tudo flui.

Mal-estar da civilização 

Inspirado em “Tóquio” (2015), romance do inglês Nicholas Hogg, o filme de Scott aplica uma lupa sobre as patologias do ser humano como criatura gregária, resistentes a antídoto quase todas. Ben Monroe, psicólogo social dos mais respeitados do mundo, tenta se convencer de que não sente falta da rotina doméstica, quando era casado e tinha a filha, Mazzy, sob a sua rigorosíssima vigilância. Hoje, ele vive em Berlim, para onde Mazzy está se deslocando, reúne material para um novo livro e conta com a ajuda de Max, o amigo policial interpretado por Stephan Kampwirth, e sua parceira Nina, de Sylvia Hoeks, para ter informações exclusivas a respeito de um chocante suicídio em massa. Mazzy chega em meio a esse turbilhão, depois de obrigada a tomar um trem até o bairro do pai porque ele não pôde ir buscá-la no aeroporto. Ela ferve por dentro. Ele acha graça.

Pactos diabólicos

O encontro dos dois dá substância dramática ao filme, e a diretora-roteirista sabe explorar a dicotomia na personalidade de Ben e Mazzy, tratando de juntar um terceiro elemento. Acostumada a bajulações, Mazzy não demora a rejeitar o pai que estimula sua independência e acaba ficando muito próxima de Martin, membro de uma associação que exalta atitudes ambientalmente corretas. Nada recomendáveis para quem não suporta reexperimentar os traumas da meninice, vítima de fobias obscuras, os lances que reúnem Ben, Mazzy e Martin coroam o horror sobre o qual Scott se debruça ao longo de hora e meia, imbuindo Eric Bana, Sadie Sink e Jonas Dassler de explicitar incômodos distintos da pós-modernidade, perdida ao cruzar um deserto de ideias que pode não ser apenas metafórico. E que sufoca igual cianeto.

Filme: A Seita
Diretor: Jordan Scott
Ano: 2024
Gênero: Drama/Thriller
Avaliação: 7/10 1 1
★★★★★★★★★★
Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

Veja também