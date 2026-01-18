Quem é humano de verdade

Volta e meia, a gente vê alguém elogiar outra pessoa dizendo: “Ah, ele é muito humano”. O que se está querendo dizer é que a pessoa é gentil, bondosa, empática, gente boa, do bem, associando essa tal humanidade a uma coisa muito boa. Mas, se tem um animal cruel, é o tal do ser humano! Nenhum outro animal tortura, maltrata outros animais, mata sem motivo ou apenas por esporte. O ser humano não é um animal muito humano; essa é a verdade!

Por outro lado, quando alguém quer xingar, dizer que a outra pessoa é ruim, do mal ou escrota, tasca logo um: “Esse sujeito é um cachorro!”. No caso de mulheres é ainda pior, pois chamar alguém de cachorra ainda tem uma conotação sexual da pior espécie.

Se alguém quer dizer que alguém é grosso ou mal-educado, lança logo um: “Que cavalo!”.

Se a pessoa está acima do peso, leva logo um: “Está uma vaca!”.

Que sacanagem se faz com os animais! Existe animal mais gente boa, fiel, confiável e amoroso do que um cachorro? Um cão não abandona o dono por nada, está sempre a seu lado, às vezes até salva a sua vida e ainda aguenta que o sujeito diga que é seu dono! O cachorro ama incondicionalmente!

E os cavalos? Desde quando eles são mal-educados? Para mim, são os animais mais elegantes que existem! Aceitam que sujeitos enormes subam no seu lombo sem reclamar e nem pensam em pedir gorjeta!

E quem disse que as vacas são gordas? Acho que nunca vi uma vaca acima do peso; todas, para mim, parecem com o peso adequado para uma vaca saudável. Além do mais, elas são veganas e não ficam o tempo todo se vangloriando disso.

Por isso, às vezes fico pensando que os elogios e xingamentos deveriam mudar. Quer xingar? Manda um: “Esse cara é um humano!”.

Quer elogiar? Diga que a pessoa é como um cão, como neste diálogo:

— Que sujeito cachorro você é!



— Obrigado pelo elogio! Aliás, parabéns, você está uma bela vaca.



— Obrigado, estou mantendo o peso; virei vegano!



— Que bom! Você é muito cavalo!



— Que isso. Muita cavalice sua!