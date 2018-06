Melhores filmes que estreiam na Netflix em junho

A Netflix planejou estreias interessantes para o seu catálogo no mês de junho. Dezenas de filmes chegam ao serviço de streaming no período, e a Bula selecionou os melhores deles. Entre os títulos estão velhos conhecidos do público, que se consagraram também como os queridinhos da crítica: “13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (2016)”, de Michael Bay; “A Bruxa” (2015), de Robert Eggers; “Vingadores: Era de Ultron” (2015), de Joss Whedon; e “Pai em Dose Dupla” (2015), de Sean Anders. No entanto, também há novidades, como é o caso dos filmes originais “Tau” (2018), de Federico D’Alessandro; e “O Plano Imperfeito” (2018), de Claire Scanlon. Os títulos não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

Tau (2018), Federico D’Alessandro

Julia foi raptada e é mantida em cativeiro pela TAU, uma agência de inteligência artificial avançada desenvolvida por Alex, seu sequestrador. Ela descobre que no local pessoas são feitas prisioneiras para servirem de cobaia a experimentos científicos. Embora o cativeiro tenha sido pensado para ser à prova de fuga, a garota decide fazer de tudo para conseguir liberdade.

O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon

Harper e Charlie são jovens assistentes executivos de Manhattan que trabalham em um mesmo edifício. O chefe de Charlie faz de sua vida um inferno, mas não menos do que a chefe de Harper, que não dá um minuto de sossego para a garota. Cansados dessa situação, os dois decidem elaborar um plano ousado: fazer com que seus superiores se apaixonem e, assim, os deixem em paz.

Beirut (2018), Brad Anderson

Mason Skiles é um diplomata americano que sofreu um acidente no Líbano em 1970. Dez anos depois, entretanto, ele precisa superar as más lembranças do passado e retornar ao país para realizar uma missão. Protegido por um agente infiltrado da CIA, ele descobre que nem todos são o que parecem.

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (2016), Michael Bay

Seis solados trabalham em um complexo da CIA na cidade de Benghazi, na Líbia, em 2012. No aniversário dos atentados de 11 de setembro, o grupo recebe uma difícil tarefa: proteger um posto diplomático no país que receberá a visita de um embaixador americano, e que, portanto, se tornará alvo de terroristas.

Anomalisa (2015), Duke Johnson e Charlie Kaufman

Michael Stone é um palestrante motivacional que acaba de chegar à cidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Ele combina de encontrar uma antiga paixão em um hotel, mas acaba levando um bolo. No entanto, o destino faz com que ele conheça Lisa, uma jovem que foi ao local justamente para participar de sua palestra no dia seguinte.

A Bruxa (2015), Robert Eggers

Ambientado na Nova Inglaterra, em 1630, o filme conta a história de William, Katherine e seus cinco filhos. A família vive em uma comunidade extremamente religiosa, em uma casa isolada, localizada à beira de um bosque. Um dia, um dos filhos do casal, um bebê recém-nascido, desaparece. Enquanto buscam por respostas, coisas ainda mais estranhas começam a acontecer.

Vingadores: Era de Ultron (2015), Joss Whedon

Tony Stark constrói um sistema de inteligência artificial para cuidar da paz mundial. Contudo, o projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron, que coloca a humanidade à beira da extinção. Para evitar que isso aconteça, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro se unem para lutar contra o vilão.

Pai em Dose Dupla (2015), Sean Anders

Brad é um homem sério e tradicional, que se esforça para ser um ótimo padrasto para os filhos de sua namorada, Sarah. No entanto, todo o seu empenho pode ser colocado a perder quando o pai das crianças, Dusty, resolve aparecer. Com um estilo de vida completamente diferente do de Brad, o homem acaba roubando toda a atenção das crianças para si.

Ashby (2015), Tony McNamara

Ed Wallis é um adolescente desajeitado que está à procura de seu lugar no mundo. Em uma tentativa de se encontrar, ele se aproxima de seu vizinho, Ashby Holt. No entanto, ele não desconfia que Holt, na verdade, é um agente da CIA, que sofre de uma doença terminal. Enquanto tenta se redimir antes de morrer, o agente muda completamente a rotina de Ed.