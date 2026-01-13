Baseado em best-seller do New York Times com 2 milhões de cópias vendidas, romance chega à Netflix e é número 1 mundial de audiência

Nova comédia romântica da Netflix, “De Férias Com Você” é baseada no best-seller de Emily Henry, que também atua como produtora do filme e participou ativamente das decisões de roteiro, elenco e da transposição da obra literária para a tela. O enredo brinca deliberadamente com a temporalidade: os personagens nunca estão em estados permanentes, mas sempre transitórios, seja nos lugares que habitam, nos relacionamentos que constroem ou nos empregos que ocupam.

Poppy (Emily Bader) conhece Alex (Tom Blyth) ao pegar uma carona da faculdade até a cidade natal de ambos, Linfield, em Ohio. Ela chega uma hora atrasada ao encontro, é falastrona, sonhadora e espontânea. Ele, seu completo oposto: metódico, reservado, de poucas palavras, alguém que se sente seguro seguindo um plano bem definido do início ao fim. A viagem de quatro horas se transforma em um pernoite quando Poppy tranca as chaves dentro do carro em um posto de gasolina e o chaveiro demora a chegar. Obrigados a dividir um quarto de hotel, os dois estabelecem ali uma amizade improvável, fundada no contraste.

Alex nunca viajou e encontra conforto na ideia de passar o resto da vida em Linfield. Saber como seu futuro se desenha lhe traz alívio e sensação de estabilidade. Poppy, ao contrário, sonha em ir embora, explorar o mundo e experimentar tudo o que a vida pode oferecer. Para ela, morrer tendo vivido apenas naquela cidade é um verdadeiro pesadelo. Ambos concordam que são diferentes demais para se tornarem um casal.

No ano seguinte, após Alex terminar um relacionamento, os dois combinam uma viagem de acampamento. A partir daí, firmam um acordo: todos os anos, farão uma viagem de uma semana juntos para conhecer lugares diferentes. Com o passar do tempo, porém, esses encontros se tornam irregulares. Doenças, compromissos profissionais e novos relacionamentos criam hiatos cada vez maiores. O que antes acontecia de forma natural passa a exigir esforço, quase como se a própria vida conspirasse para afastá-los.

Ainda assim, sempre que se reencontram, a química entre eles se intensifica, assim como a intimidade. Existe um pacto silencioso de que só podem ser amigos. Ambos reprimem seus sentimentos para preservar a natureza fraternal da relação, até que esse estado de contenção emocional se torna insustentável e os sentimentos vêm à tona.

Mesmo depois da revelação, Poppy e Alex ainda enfrentam um abismo entre seus modos de existir. Propósitos de vida, gostos e prioridades seguem em direções opostas, e o filme não romantiza a ideia de que o amor, por si só, resolve tudo. Em uma cena emblemática, Poppy retorna ao seu apartamento em Nova York e abre a geladeira: dentro, apenas um limão murcho. O objeto funciona como metáfora direta de seu estado interior. Algo que já foi ácido, vibrante e cheio de vida agora sobrevive em um ambiente frio e artificial, distante da luz. O limão representa a estagnação emocional de Poppy. Embora ela viva o sonho profissional como jornalista de viagens, sua existência parece suspensa sem Alex, mesmo em uma cidade tão dinâmica quanto Nova York.

“De Férias Com Você” acompanha as transformações de seus protagonistas ao longo de dez anos: o amadurecimento pessoal, as mudanças de carreira e o deslocamento das expectativas. A vida exige adaptação constante ao que nos é imposto. Alex precisa decidir entre permanecer ou fugir, entre a segurança do conhecido e o risco da mudança, um dilema que fala silenciosamente por toda a narrativa.