Se a “banalidade do mal” te assusta, esse filme no Prime Video vai te encarar sem piscar

Em algumas circunstâncias, o passado é como um monstro que pensamos encerrar numa gaiola de ouro, o nutrindo e ninando, até que ele, afinal, revela a sua força e a sua cólera. Arrependimentos levam a novos caminhos e tudo se refaz, porém nos erros habita o germe das más escolhas, e o que foi perdido não volta. Anders Refn faz um apanhado caudaloso de suas impressões sobre a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na Dinamarca, e assim “Além da Escuridão” ganha a natureza de um épico. Ao longo de duas horas e meia, o diretor, conhecido por suas colaborações com Lars von Trier, aposta num enredo que desdobra-se em cenas com um quê de sonho. As tropas de Hitler levam dor àquele país do extremo norte europeu, mas também a vontade de resistir.

Os intrusos

A salvação é um encargo que cada um de nós administra da maneira como julga conveniente, às vezes depois de uma vida de erros que implicaram a desdita de muitos. Em fevereiro de 1943, o industrial Karl Skov acaba se convencendo de que superestimou as forças de defesa da Dinamarca, e tem de tranquilizar sua família quanto ao que pode acontecer dali por diante. Karl até tenta ajudar um casal judeu-alemão a fugir, mas seus esforços não são o bastante, e o texto de Refn e Flemming Quist Møller (1942-2022) cerca o protagonista por todos os lados, olhando também para Eva, sua esposa patriota, e os filhos deles. O diretor constrói uma ponte com “Tempos de Escuridão” (2020), também levado à tela por ele e, em paralelo, desenvolve o romance proibido de Helene Skov e Willi, um oficial da SS. Este é só o começo da debacle moral dos Skov.

Dramas íntimos, tragédias coletivas

A narrativa avança para uma cadência melodramático, que Refn atenua com o detalhamento da situação da Dinamarca conforme os soldados nazistas iam misturando-se ao cotidiano dos cidadãos. Hábil para alguém com apenas meia dúzia de longas numa carreira de seis décadas, Refn é sagaz ao não querer reinventar a roda e deixa que Jesper Christensen desempenhe o papel de galvanizador das várias forças do elenco, com destaque para Bodil Jørgensen e Sara Viktoria Bjerregaard. O grande mérito de “Além da Escuridão” é nos fazer enxergar tudo quanto não se revela em circunstâncias nebulosas e de tanta incerteza como as da guerra, palco de caos para o gênero humano e chagas invisíveis e perenes em gente comum.