Com Josh Brolin e Julia Garner, filme considerado o melhor terror de 2025 está na HBO Max

“A Hora do Mal”, dirigido por Zach Cregger e estrelado por Julia Garner, Josh Brolin e Alden Ehrenreich, gira em torno de crianças que desaparecem e os adultos responsáveis passam a disputar informação, tempo e autoridade. O filme começa acompanhando figuras concretas que tentam responder ao sumiço, cada uma carregando funções distintas e limites claros.

Justine, interpretada por Julia Garner, surge como alguém próxima aos desaparecidos, pressionada a agir rápido para obter respostas mínimas. Ela liga, insiste, percorre espaços conhecidos e tenta acessar registros básicos. O obstáculo aparece na forma de silêncio institucional e informações fragmentadas. O efeito é imediato: cada negativa encurta o prazo emocional e a empurra para decisões menos seguras, ampliando o risco pessoal.

Do outro lado está Archer, vivido por Josh Brolin, uma figura de autoridade local, encarregado de conter pânico e administrar expectativas. Ele autoriza comunicados, recua diante de perguntas incômodas e interdita acessos que não consegue sustentar. O problema é que o controle da informação cobra um preço prático. Ao fechar portas, ele perde colaboração e deixa famílias sem respostas, o que fragiliza sua posição.

Tentativas de resposta que falham

A narrativa se move quando diferentes personagens acreditam ter encontrado um caminho viável. O personagem de Alden Ehrenreich tenta contornar canais oficiais, apostando em conversas diretas e observação do cotidiano da cidade. Ele se aproxima de pessoas-chave, coleta versões e tenta cruzar dados simples. O obstáculo surge quando essas versões entram em conflito e não podem ser verificadas. O efeito é a perda de tempo e a exposição dele a riscos que não controla.

Há humor pontual nessas tentativas frustradas. Um telefonema interrompido, uma autorização que chega tarde demais, uma reunião que termina sem decisão concreta. O riso é breve e humano, nasce do reconhecimento de como adultos improvisam diante do medo. Ele dura pouco porque logo resulta em atraso real e na sensação de que alguém sempre chega depois do prazo.

Medo administrado como rotina

Com o passar do tempo, a cidade tenta transformar o medo em procedimento. Comunicados são preparados, acessos são limitados, e cada personagem passa a agir para se proteger também. A personagem de Garner insiste em manter contato direto com quem pode ajudar, mesmo sem garantia de retorno. O obstáculo é o desgaste acumulado. O efeito é o isolamento progressivo, que reduz recursos disponíveis e aumenta a pressão individual.

A direção opta por manter certas informações fora de quadro, não como enigma gratuito, mas para alongar a espera dos personagens. Ele não diz, mas deixa claro que cada atraso é uma escolha prática, ou melhor, uma forma de mostrar que decisões administrativas também produzem terror quando falham. O resultado é um clima constante de urgência que nunca se resolve por completo.

Num ponto central, personagens passam a agir mais para evitar culpa do que para encontrar respostas. O personagem de Brolin endurece regras, enquanto outros tentam driblá-las. O obstáculo deixa de ser apenas a falta de pistas e passa a ser a disputa por controle. O efeito mensurável é a quebra de confiança, que interrompe colaborações e redistribui poder de maneira instável.

Consequências sem fechamento fácil

No avanço final, as histórias se cruzam de forma mais clara, revelando como cada escolha anterior acumulou custos. Arquivos são reabertos, contatos são retomados, e decisões tardias oferecem acesso limitado demais. O obstáculo é o tempo perdido, que não pode ser recuperado. O efeito imediato é uma cidade funcionando no limite, com recursos escassos e autoridade fragilizada.

A última ação mostra um personagem tentando recuperar controle prático da situação, assumindo um risco calculado. O gesto produz acesso momentâneo, mas deixa claro que o preço das decisões anteriores continua ativo e sem prazo para desaparecer.