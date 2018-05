Os 10 vídeos mais assistidos da história do YouTube

O Youtube é a maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Ele foi criado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. No ano seguinte, foi adquirido pelo Google por 1,65 bilhão de dólares. Estima-se que o site receba mais de 1,8 bilhão de usuários ativos mensais. Além disso, com o advento dos dispositivos móveis, cada usuário costuma passar em média uma hora por dia assistindo vídeos apenas em tablets e smartphones.

Para relembrar os maiores sucessos do Youtube, que explicam o porquê de a plataforma ser tão convidativa, a Bula reuniu em uma lista os dez vídeos mais assistidos desde a sua criação. Surpreendentemente, nove dos colocados são clipes de músicas, demonstrando que o site também revolucionou a indústria musical. Entre eles estão os hits “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee; e “Gangnam Style”, de Psy; que ficaram conhecidos em todos os continentes.

1 — Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee

2 — See You Again, Wiz Khalifa e Charlie Puth

3 — Shape of You, Ed Sheeran

4 — Gangnam Style, Psy

5 — Masha and the Bear: Recipe for Disaster

6 — Uptown Funk, Mark Ronson e Bruno Mars

7 — Sorry, Justin Bieber

8 — Sugar, Maroon 5

9 — Shake It Off, Taylor Swift