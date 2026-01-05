O tipo de filme que melhora o humor em poucos minutos (e ainda tem mistério) — na Netflix

Duas policiais são destacadas para a cobertura de um evento internacional na Riviera Francesa pouco depois da morte de um terceiro agente, muito próximo a uma delas. À primeira vista, o argumento central de “Nice Girls”, a comédia cheia de ação de Noémie Saglio, é só isso mesmo: bandidos desafiando a lei enquanto são seguidos de perto por investigadores que não largam o osso. Aos poucos, com mais calma, brotam das entrelinhas do roteiro de Saglio, Antoine Dallancour e Philippe Planells, uma pletora de ataques sutis ao politicamente correto, a começar pela própria relação entre mulheres e tudo aquilo que insistem em dizer que não faz do universo feminino, um pretexto para a discriminação mais abjeta com algum respaldo na opinião pública. A diretora leva quem assiste por um passeio pelas paisagens deslumbrantes da Costa Azul, o que leva ao primeiro detalhe a que o espectador se deve ater.

Luto e retorno ao batente

Como se vai ver, Léo e Mélanie, as tais garotas de Nice do título, encontram-se em circunstâncias que extrapolam as incumbências do ofício. Léo, a mais experiente, volta ao batente depois de rápidas férias e já se depara com o maior desafio de sua carreira, acompanhado de um grande desgosto pessoal. Ludovico, o Ludo, um dos mais corajosos tiras do sul da França, fora morto em circunstâncias misteriosas, o que, no fundo, ela já suspeitava, uma vez que todas as suas ligações caíam na caixa postal, antecedida por aquela mensagem que tira um riso espasmódico do público.

Cúpula e ironias na Riviera

A Riviera será palco da 7ª Cúpula sobre o Futuro da Energia Fóssil, ponto mordaz do texto de Saglio e seus corroteiristas, já que ninguém dispensa suas quatro rodas, tanto menos Leo. A detetive é instada a distribuir sua atenção entre esses dois eventos, sendo que apenas um diz respeito ao que a polícia espera dela, e como não há nada tão ruim que não possa ficar pior, tudo leva a crer que a superintendente vivida por Noémie Lvovsky não está muito satisfeita com o trabalho que vem desempenhando. E então Mélanie surge em sua vida.

Parceria, rusgas e diversão gratuita

Léo terá de se reportar a Mélanie, talvez uma profissional com mais preparo, mais equilibrada, contudo ainda inexperiente demais para comandar uma operação tão complexa. Para sorte e azar da veterana, a mais jovem também privava da amizade íntima com Ludo, e ao cabo de algumas rusgas, acabam se unindo na tentativa de solucionar o crime entre uma e outra incerta na tal Cúpula e, claro, disputando novamente as atenções do mesmo homem, agora o ex-presidiário de Baptiste Lecaplain. Alice Taglioni e Stéfi Celma fazem deste balaio de gatos uma diversão gratuita, quase pueril, e entre algumas cenas de luta milimetricamente coreografadas, temos o azul brilhante do mar Mediterrâneo. É o bastante.