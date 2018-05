Todos os episódios de Black Mirror classificados do pior ao melhor

A revista americana Vulture publicou um ranking ousado: todos os episódios da série “Black Mirror” do pior ao melhor. A seleção foi realizada pelo crítico de cinema e TV Charles Bramesco. Entre os episódios considerados os piores estão “Arkangel”, da 4ª temporada; “Engenharia Reversa”, da 3ª temporada; e “Momento Waldo”, da 2ª temporada. Já entre os melhores estão “Volto Já”, da 2ª temporada; e “USS Callister”, da 4ª.

A seleção considerou apenas as temporadas lançadas pela Netflix. “Black Mirror” começou a ser exibida pela emissora britânica Cannal 4, em 2011. Em 2015, entretanto, os direitos da série foram adquiridos pelo serviço de streaming, que lançou em sua plataforma quatro temporadas inéditas. Os episódios são independentes, mas normalmente são baseados em um mesmo contexto: as consequências da relação doentia do ser humano com a tecnologia em um futuro distópico.

19 — Arkangel (4ª temporada, 2º episódio)

Preocupada com a segurança da única filha, Marie recorre a um dispositivo de última geração para monitorar a sua localização. No entanto, o comportamento da menina é afetado, e a mãe decide deixar de utilizar o recurso. Anos depois, entretanto, Marie decide voltar a usá-lo.

18 — Engenharia Reversa (3ª temporada, 5º episódio)

Um soldado começa a sentir algo estranho após a sua primeira batalha contra o inimigo, um bando de criaturas grotescas que são consideradas de alto risco. No entanto, ao buscar explicações para seus sintomas, ele descobre que nem tudo é o que parece.

17 — Momento Waldo (2ª temporada, 3º episódio)

Um comediante que dubla um urso animado se envolve em uma trama política. A partir de uma brincadeira, o personagem se candidata a um cargo público. Ele decide se opor quando a situação sai do controle, mas pode ser tarde demais.

16 — Black Museum (4ª temporada, 6º episódio)

Numa estrada deserta, uma jovem viajante faz uma parada para abastecer e se depara com um estranho museu. Na coleção, há objetos raros do mundo do crime, além de uma chocante atração principal.

15 — Urso Branco (2ª temporada, 2º episódio)

Victoria acorda em um lugar desconhecido, sem se lembrar de nada sobre a sua vida. A sua única pista é a foto de uma garotinha. Ela começa a ser perseguida, tenta pedir ajuda, mas todos que encontra se recusam a falar com ela.

14 — Manda Quem Pode (3ª temporada, 3º episódio)

Um jovem tem seu computador invadido, e é filmado em situações íntimas. Os responsáveis começam a chantageá-lo, e ele, então, precisa decidir entre obedecer cegamente às ordens dos hackers ou ver a sua intimidade exposta para a sua família.

13 — Hang the DJ (4ª temporada, 4º episódio)

Um aplicativo, que promete ser 99,8% certeiro, forma casais e prevê a data de validade da relação. Depois de alguns encontros curtos, Frank e Amy ficam tentados a questionar a lógica por trás do recurso.

12 — Versão de Teste (3ª temporada, 2º episódio)

Um viajante americano se inscreve para testar um novo sistema de jogo revolucionário, mas descobre que as emoções são mais reais do que imaginava. Ele, então, precisa enfrentar os seus maiores temores separados por uma linha tênue entre realidade e ilusão.

11 — Crocodilo (4ª temporada, 3º episódio)

Em um mundo onde memórias alheias podem ser acessadas, uma arquiteta luta para guardar um terrível segredo que pode arruinar a sua vida. Ao mesmo tempo, uma investigadora de seguros apura um acidente.

10 — Quinze Milhões de Méritos (1ª temporada, 2º episódio)

Um homem dá tudo o que tem para que uma amiga participe de um concurso de canto. No entanto, as coisas não saem como planejado e ela precisará escolher entre se submeter a atos humilhantes e retornar à sua antiga e limitada vida.

9 — Odiados pela Nação (3ª temporada, 6º episódio)

Após uma tragédia envolvendo as redes sociais, uma detetive e sua assistente especializada em tecnologia começam a investigar um misterioso crime. Elas, então, acabam fazendo uma descoberta assustadora.

8 — Metalhead (4ª temporada, 5º episódio)

Um grupo está em busca de alguns objetivos em uma terra devastada. No entanto, durante a busca, eles encontram um inimigo implacável. Agora, o instituto de sobrevivência fala mais alto do que nunca, e fugir é a única saída.

7 — Natal (2ª temporada, 4º episódio)

Dois homens estão em uma área gélida e remota quando começam a explorar a memória e contar três histórias assustadoras. Todas elas, ocorridas na época do natal, revelam descontroles que resultam em consequências trágicas.

6 — San Junipero (3ª temporada, 4º episódio)

Em 1987, em uma cidade litorânea, uma jovem tímida e uma garota extrovertida formam uma conexão que parece transcender tempo e espaço. No entanto, nem tudo é o que parece, e elas precisam fazer escolhas que terão consequências pela eternidade.

5 — Toda a Sua História (1ª temporada, 3º episódio)

No futuro, todos têm acesso a um implante de memória que grava tudo que os seres humanos fazem, veem e ouvem. O problema é que o recurso não possui apenas vantagens, ele é capaz de revelar acontecimentos que deveriam permanecer escondidos.

4 — Hino Nacional (1ª temporada, 1º episódio)

O primeiro-ministro Michael Callow enfrenta um chocante dilema quando a amada princesa Susannah é raptada. Para impedir que ela seja morta, ele terá de enfrentar a humilhação pública, diante de toda a nação.

3 — Queda Livre (3ª temporada, 1º episódio)

Uma mulher desesperada para ser notada nas mídias sociais acha que tirou a sorte grande ao ser convidada para um casamento luxuoso, mas nem tudo sai como planejado. Ao longo do caminho para a cerimônia, as coisas começam a sair do controle.

2 — USS Callister (4ª temporada, 1º episódio)

O Capitão Daly se diverte comandando a sua nave espacial com coragem e sabedoria. Contudo, uma nova recruta está prestes a descobrir que as coisas não são exatamente o que parecem. Ela, então, se vê obrigada a fazer algo a respeito.