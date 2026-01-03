O tipo de filme que faz você largar o celular para não perder uma frase — na Netflix

Talvez ainda não tenha raiado o dia em que celebridades são devidamente responsabilizadas por seus crimes, mas o simples aumento do interesse de jornalistas e cineastas por esses eventos é uma prova clara de que o sol da justiça vai brilhar com cada vez mais força nesse horizonte. Nessa categoria de afrontas à lei, os escândalos sexuais sempre foram um prato cheio para a indústria cultural, o que “A Grande Entrevista”, sobre as lambanças do príncipe Andrew Albert Christian Edward, o terceiro filho de Elizabeth 2ª (1926-2022), volta a comprovar.

Andrew e o duque de Iorque

Andrew, o duque de Iorque, tornou-se célebre não pelas ações de benemerência e a militância em defesa do ambiente, como o irmão mais velho, o agora rei Charles 3º — que, frise-se, já teve seu tempo de vidraça, quando das puladas de cerca durante o casamento com Diana de Gales (1961-1997) —, mas por encontros às escondidas com garotas, muitas delas menores de idade, o que acabou na bola de neve que levou a responder a processo criminal pelo abuso da estudante americana Virginia Louise Giuffre quando a menina contava dezessete anos, em 2001.

A engenharia da grande entrevista

O diretor Philip Martin entra no caso pelas beiradas, fazendo emergir uma cornucópia de outros personagens macabros e subtramas estarrecedoras, valendo-se de um roteiro particularmente apurado. Samantha McAlister, uma das jornalistas por trás das negociações para levar Andrew para a frente das câmeras da BBC, a centenária rede pública de rádio e televisão do Reino Unido, descreve, com Geoff Bussetil e Peter Moffat, toda a estratégia, primeiro para encurralar o príncipe em evidências irrefutáveis de seus delitos, e, em seguida, dedica-se a esquadrinhar os bastidores da grande entrevista mencionada pelo título, sem dúvida um dos maiores furos do século.

Em 2000, o fotógrafo Jae Donnelly, de Nova York, é acionado por McAlister, produtora do “Newsnight”, telejornal da BBC voltado para análises, para ficar de olho em Jeffrey Epstein (1953-2019), que a essa altura já estava atolado até o pescoço em denúncias de crimes sexuais variados. Puxando um e outro fio, McAlister e Donnelly chegam à família real, ênfase que vira uma obsessão de Martin, que consegue com toda a naturalidade virar o leme para a Casa de Windsor, sem esquecer de Epstein, além de incluir outras variáveis na equação.

Epstein, Maxwell e a Casa de Windsor

Ghislaine Maxwell, a socialite britânica que namorava o magnata das finanças americano, entra na história para colocar ainda mais lenha na fogueira, até que se passa a saber que as orgias promovidas pelo casal eram só a porta de um monumental iceberg, em cuja base um sólido esquema de tráfico de mulheres. Epstein cometeu suicídio no Centro Correcional Metropolitano, em Nova York, onde cumpria pena de vinte anos de prisão. Andrew Albert Christian Edward pôde dar o inquérito por encerrado depois de pagar doze milhões de libras a Giuffre. A Casa de Windsor sustou seus títulos reais.