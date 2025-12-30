Mega da Virada 2025: o jogo “ideal” em 6 dezenas e a regra que fecha a aposta

A Mega da Virada 2025 tem sorteio marcado para 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia. O prêmio estimado divulgado para o concurso especial é de R$ 1 bilhão.

Como ocorre em concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação é destinada aos acertadores da quina e, depois, às faixas seguintes. Esse é o conjunto de informações necessárias para enquadrar o sorteio sem extrapolações sobre resultado.

O que “número ideal” significa neste método

“Número ideal”, neste texto, não significa “mais provável de sair” nem “método comprovado”. A expressão é usada em sentido estritamente operacional: a combinação de seis dezenas que melhor atende a um critério objetivo definido antes do resultado e baseado em listas históricas publicadas.

O critério escolhido é a convergência entre três rankings de frequência — Mega-Sena, Quina e Lotofácil — construídos a partir de milhares de concursos. Quanto mais listas um número atravessa, maior é sua prioridade no fechamento da aposta. Não entram dezenas fora dos rankings usados.

As três listas usadas como base

O primeiro conjunto vem de um levantamento sobre a Mega-Sena baseado em 2.880 concursos, de 1996 até novembro de 2025. A lista das 15 dezenas mais frequentes traz a dezena 10 na liderança, seguida por 53 e 05, além de outras dezenas com mais de 300 aparições no recorte informado.

O segundo conjunto vem de um levantamento sobre a Quina com 6.899 concursos, do primeiro sorteio (1994) aos registros mais recentes usados no material. Em ordem de frequência, o topo de quinze dezenas apresentado tem 04 na liderança e inclui, entre outras, 05, 53, 56 e 37.

O terceiro conjunto vem de um levantamento sobre a Lotofácil com 3.557 concursos, de 2003 até 8 de dezembro de 2025. A lista das quinze dezenas mais frequentes publicada inclui 10, 11, 4 e 5. Essas três listas são o universo fechado do texto: não entram dezenas de fora delas, nem contagens de outras bases.

O cruzamento dos rankings em duas etapas

Com as três listas definidas, o cruzamento segue duas etapas. A primeira procura as dezenas que aparecem simultaneamente nas três loterias. Nesse encontro, apenas 04 e 05 surgem nas três listas, o que as coloca como o núcleo mais convergente possível dentro do recorte adotado.

A segunda etapa amplia o conjunto para dezenas presentes em duas das três listas, mantendo a lógica de convergência, mas aceitando um nível menor de coincidência para permitir o fechamento do jogo de seis dezenas exigido pela Mega-Sena. No encontro entre Mega-Sena e Quina, aparecem 37, 53 e 56. No encontro entre Mega-Sena e Lotofácil, aparecem 10 e 11.

Ao final dessas duas etapas, o método produz um conjunto de candidatos delimitado: 04 e 05 pela convergência tripla; 37, 53 e 56 pela convergência dupla entre Mega-Sena e Quina; e 10 e 11 pela convergência dupla entre Mega-Sena e Lotofácil.

O jogo ideal: o desempate que fecha a aposta

Para transformar o conjunto de candidatos em uma aposta única de seis dezenas, o método adota uma regra final, objetiva, para escolher entre 10 e 11, já que ambas cumprem o mesmo nível de convergência.

O desempate é feito dentro do ranking da própria Mega-Sena, por ser a loteria-alvo da Mega da Virada. Entre 10 e 11, fica a dezena que ocupa a posição mais alta no levantamento de frequência da Mega-Sena citado. Nesse recorte, 10 aparece acima de 11, e por isso entra como a sexta dezena.

Com a regra de desempate aplicada, o jogo ideal (no sentido estrito deste método) fica definido como: 04 — 05 — 10 — 37 — 53 — 56.

O que o método entrega e o que ele não promete

O resultado não é apresentado como previsão do próximo sorteio. Ele é apresentado como produto verificável de um procedimento: qualquer leitor que use as mesmas três listas e aplique as mesmas regras chega ao mesmo jogo ideal.

Se o critério mudar — por exemplo, se o leitor preferir ignorar a Lotofácil ou escolher a sexta dezena por outro desempate — a combinação muda. Dentro do critério de convergência entre as três loterias e do desempate pela posição no ranking da Mega-Sena, porém, este é o jogo que mais se sustenta no cruzamento descrito.