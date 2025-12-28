Ano terminando, e um monte de videntes, astrólogos e gurus já estão fazendo as suas previsões para 2026.

Não só eles. Analistas políticos já estão prevendo quem serão os novos governantes, comentaristas de futebol cravando os campeões de 2026 e economistas chutando o valor da taxa de juros e do dólar pro ano que vem. Todo mundo vai errar feio, mas não importa, já que ninguém vai conferir mesmo depois que o ano acabar.

Então, já que fazer previsão pro ano seguinte é uma moleza, e que errar palpite é grátis, eu também vou fazer as minhas previsões! Então, vamos lá!

Essas são as minhas previsões para 2026:

Influenciadores digitais de quem eu nunca ouvi falar vão fazer alguma coisa bem idiota. E então eu vou ouvir seus nomes pela primeira vez.

As IAs do Google e o ChatGPT vão saber coisas de você que nem mesmo você sabia.

Tretas fundamentais e superimportantes vão acontecer nas redes sociais por duas horas e depois serão esquecidas para sempre.

Moças desinibidas farão dancinhas no TikTok.

Pessoas vão continuar a fazer textões no Facebook, dando suas opiniões baseadas apenas no que elas acham. E o que elas acham é que são elas que têm as respostas para tudo o que está acontecendo.

Se os textões forem de amigos meus, eu vou curtir. Mas só depois de ler apenas o primeiro parágrafo, para saber pelo menos do que se trata. Vai que a pessoa comenta algo comigo.

Um time carioca vai ganhar a Libertadores mais uma vez, obrigando o campeonato a se chamar Taça Libertadores do Rio de Janeiro.

Todas as semanas, um time brasileiro trocará de técnico.

Os campeonatos regionais serão chatíssimos, e uma campanha para eles acabarem fracassará mais uma vez.

Neymar vai fazer uma presepada. E depois uma besteira. E depois uma estripulia…

O governo vai conseguir aprovar uma lei que permite que as contas públicas sejam feitas por alunos da primeira série.

O Congresso vai aprovar emendas que emendam o valor das emendas anteriores, aumentando os valores que os deputados e senadores podem emendar.

Serão lançados 50 filmes de super-heróis, 30 sagas de vampiro e 40 continuações de franquias ou filmes misturados, como “O Crepúsculo do Batman” ou “Harry Potter e Hulk contra Darth Vader”.

Durante a Copa do Mundo, a polícia americana vai prender vários jogadores acusados de serem imigrantes ilegais e, depois de uma semana, será obrigada a soltar um deles, depois de descobrir que o imigrante preso era o Cristiano Ronaldo.

No segundo semestre, milhares de brasileiros serão candidatos a algum cargo eleitoral e aparecerão na TV lendo um texto, fingindo que decoraram. Inclusive os candidatos a presidente.

As pessoas que viraram celebridades por se tornarem memes na internet se unirão e fundarão uma associação que lutará para que novos memes sejam proibidos e, assim, elas não sejam esquecidas tão rápido.