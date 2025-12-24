Para a noite mais esperada de dezembro: a Netflix escondeu o Spielberg mais humano — e ele vira abraço

Viktor Navorski desembarca em Nova York com uma mala, um casaco gasto e uma promessa guardada como se fosse documento. Ele decide cruzar o Atlântico para cumprir esse compromisso, mas a política do seu país desarma o plano no instante da chegada. Em “O Terminal”, dirigido por Steven Spielberg, Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones e Stanley Tucci conduzem a história de um estrangeiro que perde, de repente, o reconhecimento do próprio passaporte. O conflito central é simples e cruel: impedido de entrar nos Estados Unidos e sem autorização para voltar, Viktor precisa sobreviver no aeroporto enquanto um chefe de segurança tenta empurrá-lo para um gesto de renúncia que encerre o caso sem alarde.

Frank Dixon prefere tratar o viajante como um problema a ser varrido antes que vire precedente. Ao receber a notícia do golpe no país de Viktor, ele escolhe mantê-lo na área internacional e oferece uma saída vendida como acordo: assinar um documento que “resolve” a pendência para a administração. Viktor recusa, porque a promessa que o trouxe até ali exige presença, não desistência. O obstáculo é um labirinto de regras em que tudo tem dono, das portas automáticas aos balcões da imigração, e cada tentativa de negociação levanta outra parede.

Rotina de sobrevivência e alianças no terminal

Sem dinheiro e sem idioma, Viktor resolve transformar a espera em tarefa diária, como quem monta um orçamento com migalhas. Observa placas, aprende horários, descobre onde sobram carrinhos e onde sobram moedas. Junta carrinhos para trocar por centavos porque precisa comer e também porque precisa provar, para si mesmo, que ainda governa algum detalhe da própria vida. O obstáculo é a vigilância, que confunde adaptação com fraude. O efeito aparece no corpo: ele come, dorme, volta a andar, e a rotina vira escudo contra a pressão.

Ele escolhe um canto. Arrasta bancos. Improvisa uma cama. Conta trocados. Erra o troco. Volta. Aprende uma palavra. Tropeça em outra. Ri. Repete. A motivação é não se apagar. O obstáculo é a instabilidade das ordens. O efeito, no fim desse ciclo, é arrancar mais um dia.

Ao perceber que sozinho não dura, Viktor passa a buscar alianças entre trabalhadores do terminal, onde a solidariedade funciona como pacto silencioso. Ele se aproxima de Enrique Cruz, funcionário de alimentação, e decide ajudá-lo num impasse em que a imigração ameaça um namoro; faz isso porque reconhece no desespero do outro um reflexo do seu e porque entende que favores, ali, viram proteção. O obstáculo é o medo de represália, já que Dixon procura sinais de “conivência” para punir quem se aproxima. Nesse circuito entra Amelia Warren, comissária de bordo que escolhe conversar com Viktor num intervalo entre voos, movida por cansaço e curiosidade; Viktor responde sem jogo, e o obstáculo para os dois é a vida que corre do lado de fora, sempre chamando, sempre prometendo, sabendo que qualquer intimidade ali nasce sob placas de embarque.

Dixon percebe esses vínculos e decide apertar o cerco com instrumentos burocráticos, sem precisar levantar a voz. A motivação é controle e carreira, e o filme torna isso visível no modo como ele mede cada passo do estrangeiro como se fosse um teste pessoal. O obstáculo, porém, é que não há crime e não há país para onde devolvê-lo, e a própria burocracia limita o alcance do chefe. Cada tentativa de empurrar Viktor para uma saída “voluntária” deixa rastros: funcionários hesitam, passageiros reparam, e o terminal ganha uma pequena torcida que não cabe nos relatórios.

O ponto de maior risco aparece quando Dixon decide atingir os vínculos recém-formados, ou melhor, quando conclui que o confinamento rende mais se passar pelo medo dos outros: ele ameaça empregos, restringe acessos, usa a humilhação como atalho para que Viktor assine logo qualquer papel. Viktor decide não ceder, porque a promessa que o trouxe até ali não admite desconto e porque percebe que aceitar sob pressão tornaria seu caso um hábito repetível. A decisão cobra o preço na hora, com amigos colocados contra a parede e com a possibilidade de perder o pouco que ele conseguiu erguer dentro do saguão.

Spielberg e a cidade de luz artificial

Spielberg filma o aeroporto como uma cidade de luz artificial, onde o tempo é marcado por anúncios em alto-falante e pela troca de turnos. Ao acompanhar Viktor em deslocamentos longos pelos corredores, a câmera cria a sensação de movimento sem liberdade: ele anda muito e continua no mesmo perímetro. Quando o filme volta aos painéis de voos, a repetição aperta a experiência, porque a informação muda e a prisão fica; é isso que regula o humor. O riso nasce do choque entre literalidade e protocolo, e a ternura surge quando um detalhe concreto, um copo d’água, um sanduíche, uma palavra bem escolhida, muda a temperatura do lugar.

Quando a chance de Viktor cumprir o que veio fazer se aproxima, ele decide agir com cuidado, escolhendo horários e caminhos internos para reduzir exposição. Dixon resolve aumentar a pressão mais uma vez, porque percebe que o tempo pode entregar ao estrangeiro uma vitória concreta. O obstáculo volta a ser a fronteira invisível dentro do próprio saguão, sempre perto e sempre interditada. Malas rodam na esteira, a multidão passa sem olhar para trás, e Viktor fica no corredor, atento ao painel e às portas que se abrem para tantos destinos, menos o dele.