Honra à prova de bala: o faroeste indicado ao Oscar com Christian Bale e Russell Crowe na HBO Max

No sul do Arizona, um rancho sob seca e dívida empurra seu dono para um acordo que ele preferia recusar. Em “Os Indomáveis”, Christian Bale interpreta Dan Evans, veterano de guerra e pai de dois garotos, que decide levar o assaltante Ben Wade (Russell Crowe) até a cidade onde um trem o conduzirá ao julgamento; Ben Foster aparece como Charlie Prince, o braço direito que se recusa a largar o chefe. Dirigido por James Mangold, o conflito é direto: colocar o preso no vagão enquanto a quadrilha tenta recuperá-lo.

Evans aceita o serviço por cálculo e por uma vergonha que não sossega. O dinheiro pode manter a fazenda de pé e, com ela, a autoridade que ele sente escorrer pelos dedos. O obstáculo tem rosto calmo e fama espalhada: Wade parece estar alguns passos adiante mesmo algemado, e a região inteira entende que capturá-lo é comprar briga com gente que atira sem pedir licença. Ao seguir viagem com o homem amarrado ao lado, Evans deixa de ser devedor anônimo e vira caça declarada.

Wade escolhe que tipo de preso será. Em vez do silêncio, ele fala, observa, armazena nomes e hesitações. A motivação é sobreviver e preservar o próprio nome, que abre portas antes de qualquer chave. O obstáculo é o controle físico imposto pelos escoltadores e a incerteza do resgate, fora de vista e, ainda assim, presente. O efeito vira um duelo discreto de comando, em que o prisioneiro tenta conduzir a marcha sem tocar nas rédeas.

A escolta como procedimento e risco crescente

A escolta se comporta como procedimento: levar Wade a um ponto, mantê-lo vivo, colocá-lo no trem. Só que cada etapa exige decisões pequenas que já custam caro. Quem segura a arma quando a poeira sobe. Quem dorme primeiro. Quem decide não reagir a uma provocação para não gastar munição nem orgulho. A motivação é poupar força e evitar o tiro errado. O obstáculo é a fragilidade do plano, que se desfaz a cada parada, porque a informação muda e as alianças duram pouco.

Pela estrada, a paisagem não oferece descanso. Campo aberto expõe; desfiladeiro aperta; vilarejo encena normalidade enquanto calcula lucro. Evans insiste em seguir adiante porque qualquer desvio compra tempo para a quadrilha, mas, em cada cidade, alguém decide ajudar ou negar passagem conforme o próprio medo. Um homem da lei mede suas chances, escolhe sumir e deixa o problema para outro. O resultado é uma marcha em que a estrada vira pressão contínua.

Portas, vigilância e o cerco nas cidades

Há um detalhe prático que o filme insiste em repetir: portas. Portas de quarto, de saloon, de depósito. Abrir é se entregar ao olhar de quem espera do lado de fora. Fechar compra segundos, mas também encurrala. Em momentos distintos, alguém tranca uma entrada para ganhar tempo, por pânico ou por cálculo, e o obstáculo aparece na madeira fina e em gente que conhece a cidade melhor do que os escoltadores. A consequência se anuncia no rangido e nos passos que chegam sem pressa.

Quando o grupo alcança o ponto do embarque, a missão muda de escala. Já não basta manter Wade preso; é preciso atravessar uma cidade que começa a pertencer à quadrilha antes mesmo de ela se mostrar inteira. Evans decide acelerar e levar o prisioneiro por ruas onde homens armados se misturam a curiosos e comerciantes, porque esperar seria aceitar que sua palavra vale menos que a vida. O obstáculo é imediato: qualquer esquina pode cuspir fogo, qualquer aliado pode travar. O efeito é um mundo reduzido a poucos metros.

Dan Evans, Ben Wade e a disputa pelo controle

Nessa altura, a relação entre Evans e Wade ganha intimidade forçada, sem flerte e sem consolo. Evans decide manter o preso por perto e falando, numa tentativa de impedir que o filho transforme o bandido em lenda doméstica. Wade percebe a fissura e explora, ou melhor, finge respeitá-la enquanto calcula o ponto em que um pai troca princípio por sobrevivência; ele não diz, mas mede o peso da vergonha quando todo mundo está olhando. O obstáculo é a proximidade, que faz de cada palavra uma ameaça. A consequência é que a escolta vira disputa de comando.

Mangold trata o tempo como pressão física. Há um instante em que Evans hesita diante de uma decisão que pode custar tudo, e a câmera fica com ele tempo demais, sem o corte que ofereceria alívio. O som da rua sobe, como se a cidade inteira vigiasse aquele homem. A motivação é antiga e simples, agora mais pesada: provar que ainda manda na própria vida. O obstáculo é a insegurança que ele não pode admitir diante dos aliados e do filho. O efeito é que um gesto mínimo desloca o nível de risco.

Depois disso, as escolhas ficam secas. Anda. Para. Mira. Baixa. Esconde. Corre. Cai. Levanta. Não olha para trás. Evans decide seguir porque parar seria se entregar. Wade decide quando ajuda e quando atrapalha, movido por orgulho e oportunidade, e o obstáculo é uma cidade tomada por armas e por silêncios compridos. A consequência é uma sensação incômoda: qualquer vitória, se vier, virá pela metade.

“Os Indomáveis” usa a ação para tratar a violência como moeda e a coragem como compromisso que cobra juros. Evans segue até o trem porque já entendeu que recuar não devolve nada, apenas troca o dono da humilhação. Wade continua porque sabe que cada rosto na rua pode ser uma saída. A última impressão fica presa nesse trânsito apertado entre porta e plataforma, entre promessa e cobrança, sem oferecer garantia.