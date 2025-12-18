Problemista: filme brilhante da A24 que faz alegoria sobre falhar no capitalismo, na Netflix

Ser excêntrico é, ao mesmo tempo, bom e ruim. Isso te torna único, autêntico e criativo, mas também incompreendido, não aceito e excluído. Que bom que atualmente existem estúdios como a A24, que valorizam obras particularmente incomuns e que não se enquadram no circuito comercial do cinema. Julio Torres é um cineasta salvadorenho-americano em ascensão que lançou, em 2023, seu primeiro filme: “Problemista“. Uma autobiografia meio surrealista e fantasiosa, o longa-metragem expõe as engrenagens burocráticas do sistema imigratório nos Estados Unidos e o embate entre capitalismo predatório e criatividade.

No enredo, Torres interpreta Alejandro, um jovem também salvadorenho, filho de uma artista plástica, que deixa seu país para tentar a sorte nos Estados Unidos como engenheiro de brinquedos. No entanto, suas ideias incomuns parecem dificultar sua seleção em processos de contratação em fábricas do setor. Ele possui uma coleção de ideias que denomina “Meus Probleminhas“, que inclui um carrinho com pneu furado, uma mola que, ao ser colocada sobre o degrau, emperra e se nega a continuar descendo, e uma boneca que carrega um celular cuja tela está travada. Nenhum de seus brinquedos facilita a diversão; ao contrário, eles obrigam as crianças a lidarem com problemas reais.

Burocracia, punição e risco de deportação

Alguns críticos associam diretamente as dificuldades impostas por seus brinquedos a uma metáfora de sua situação burocrática. Alejandro acaba de ser demitido de uma empresa de criogenia depois de desligar, acidentalmente, uma das câmaras. Embora o cliente congelado não tenha sofrido danos reais, por ter sido salvo a tempo, a empresa não oferece concessão e decide puni-lo pelo erro. O problema é que o visto de Alejandro era de trabalho. Ele tem apenas um mês para conseguir um novo emprego antes de ser deportado. Ele precisa desesperadamente permanecer no país para continuar buscando vagas em fábricas de brinquedos e, assim, realizar seu sonho de lançar sua coleção.

A arte que não encontra espaço

O cliente congelado que quase foi danificado por Alejandro é Bobby (RZA), um pintor que dedicou sua vida a obras com temática de ovos. Incompreendido por sua arte, sempre foi rejeitado e nunca fez sucesso. Seu grande amor é Elizabeth (Tilda Swinton), uma excêntrica crítica de arte com quem foi casado até o diagnóstico de um câncer terminal e a decisão de se congelar em uma câmara. No entanto, para que o processo de criogenia de Bobby continue, Elizabeth precisa pagar valores cada vez mais altos. Ela planeja realizar uma exposição com 13 quadros do companheiro para angariar os fundos necessários e manter o corpo preservado para o futuro.

Elizabeth contrata Alejandro para ajudá-la nessa missão. No entanto, suportá-la não é uma tarefa fácil. Uma figura autoritária, arrogante e às vezes mesquinha, Elizabeth quer que tudo seja do seu jeito e não aceita críticas. Impiedosamente dura, ela ignora as limitações de Alejandro e o pressiona ao extremo para conseguir o que deseja. Ainda assim, ela é a única pessoa que acredita nele como artista, como alguém brilhante e com um futuro promissor. Apesar de constantemente humilhá-lo, também se torna sua maior incentivadora e, juntos, acabam ajudando um ao outro a realizar seus sonhos.

Uma fábula moderna sobre trabalho, arte e sobrevivência

Com traços de realismo mágico latino-americano, tom de fábula moderna e estética de comédia queer alternativa, o filme reúne metáforas imagéticas, representações gráficas e críticas políticas perspicazes em esquetes que nos lembram problemas enfrentados diariamente como proletários: chefes abusivos, clientes difíceis e pessoas que subestimam nosso trabalho ou se aproveitam de nosso talento em empregos subpagos. “Problemista“ é mordaz em seus comentários sociais, mas ao mesmo tempo sutil e até doce. Embora trate de temas profundamente adultos, sua estética faz a mensagem parecer ingênua e quase infantil. O filme revela um talento ascendente em Julio Torres e o projeta como um artista único, que veio para ficar.