Being Charlie: o filme que Rob Reiner fez para seu filho Nick antes de ser morto

Jovem ou velho, você já assistiu, ou pelo menos ouviu falar, de algum filme de Rob Reiner. Dono de um punhado de sucessos do cinema, o cineasta é o nome por trás de “Conta Comigo“, “Harry e Sally“, “Louca Obsessão“, “Questão de Honra“, “Meu Querido Presidente“, “Alex e Emma“, “Antes de Partir“, dentre muitos outros filmes que estão guardados na nossa memória afetiva. Uma de suas obras mais recentes é “Being Charlie“, lançado em 2015, e que narra a conturbada relação com o filho, Nick.

No último domingo (14), o mundo assistiu perplexo à notícia da morte de Rob Reiner e de sua esposa, Michele. Seus corpos foram encontrados com marcas de violência durante a tarde pela polícia, na casa do cineasta em Brentwood, Los Angeles. Nick, filho do casal, foi levado sob custódia da polícia como principal suspeito do crime. O grande choque foi que a própria família já havia explorado publicamente a tensão em torno de Nick dez anos antes.

Olhar para “Being Charlie“ e não repassar todo esse contexto trágico preso na memória é impossível. O filme foi dirigido por Rob e coescrito pelo próprio filho, Nick. O enredo fala de um jovem que luta contra o vício em drogas, os impasses de sua recuperação e o impacto devastador de sua doença nas relações familiares. Charlie, vivido por Nick Robinson, não está distante da realidade nem é um sujeito abstrato. Sua experiência de alienação, rebeldia e dor foi construída a partir das vivências de Nick: suas idas e vindas da reabilitação, longas temporadas como morador de rua e o relacionamento tenso com os pais.

O longa-metragem queria capturar artisticamente a falência de soluções simples diante de um problema real, complexo e humano. Rob Reiner falou sobre como essa adaptação nasceu da necessidade de compreender aquilo que dizia respeito à própria vida: ouvir o filho e reconhecer que os programas de tratamento nem sempre davam a resposta de que Nick precisava. Em entrevistas, eles relatavam essa colaboração como uma espécie de reconciliação, um diálogo entre pai e filho e uma tentativa de reorganizar a narrativa familiar marcada pelo sofrimento.

Assistir a essa tragédia é perceber que a vida, muitas vezes, ultrapassa a crueza da ficção. No filme, Charlie encontra formas de sobreviver e seguir em frente. Já na vida real, a família foi alcançada por uma explosão de violência. No centro dessa sobreposição entre a vida e a arte está uma questão dolorosa e permanente: quando devemos saber quais são os limites da empatia e perceber quando se está fora do alcance ajudar alguém cuja saúde mental e a dependência química se tornam uma crise profunda e crônica? O filme até aborda isso em sua dimensão simbólica, escolhendo cenas e personagens como espelhos de uma luta íntima. Mas a história real fugiu do roteiro em 2025 e mostrou que a complexidade humana é maior do que imaginamos.

O impacto dessa tragédia nos força a revisitar “Being Charlie“ com outros olhos. Se antes era um drama sobre recuperação e falha terapêutica, agora também se lê como um documento cultural sobre a incapacidade de controlar o destino e o abismo entre intenção e ato. A arte até tenta capturar os contornos mais escuros da experiência humana, mas a vida não segue a lógica narrativa de uma ficção.