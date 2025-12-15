Tailor Brand Thinking chega ao mercado com operação no Brasil e na Alemanha

A Tailor Brand Thinking entra no mercado com um recado que foge do lugar-comum do branding como peça de fachada. Em vez de prometer “mais impacto” só pela forma, a consultoria oferece um trabalho de clareza: explicitar o que uma empresa é, o que escolhe ser e como sustenta isso sem se desmentir na rotina. A palavra que costura essa proposta é disciplina — e essa disciplina recebe o nome de Brand Thinking.

O lançamento é direto sobre a ambição: fazer projetos sob medida, com profundidade e rigor, atendendo de negócios menores a organizações em reposicionamento. A atuação em dois países, Brasil e Alemanha, aponta para demandas de marcas que precisam funcionar em mais de um contexto cultural — ou, pelo menos, ser avaliadas por um padrão internacional de trabalho.

O que é Brand Thinking quando sai do slogan e vira ferramenta

Cláudio Ribeiro Krause e Gustavo Moura descrevem o Brand Thinking como uma adaptação do Design Thinking voltada à construção de marcas. Na prática, isso significa usar um raciocínio de resolução de problemas — pesquisa, síntese, protótipos e validação — aplicado à identidade e às escolhas de uma organização, não a um produto físico.

O risco é conhecido: virar apenas um diagrama que impressiona na reunião e some depois. A Tailor tenta evitar esse destino ao ligar a metodologia àquilo que mais fragiliza uma marca em mudança: a incoerência. “Sob medida”, aqui, não é promessa de exclusividade estética; é compromisso com decisões feitas com cuidado e com base em diagnóstico, para reduzir disputas internas e atalhos.

Cláudio Ribeiro Krause reforça esse ponto ao falar em mergulho em valores, cultura, percepções das equipes, aspirações e contexto competitivo. E sentencia: “Não há fórmulas prontas”. Se essa linha for mantida, o trabalho deixa de ser pacote repetido e vira investigação aplicada, com começo, meio e consequências.

Simetria: a palavra que transforma marca em cobrança cotidiana

Gustavo Moura escolhe uma expressão que dá pouco espaço para maquiagem: simetria. A marca, diz ele, precisa ser coerente entre discurso, prática e experiência interna. A ideia é simples e, justamente por isso, incômoda. Ela tira o branding do lugar confortável da narrativa e põe a cobrança no cotidiano: atendimento, produto, liderança, decisões de gente, prioridades de orçamento.

Quando uma organização afirma algo e faz o contrário, o problema não é falta de “tom de voz”; é desalinhamento. Uma marca que promete agilidade e vive de burocracia, ou que promete inovação e pune erro, ou que promete cuidado e trata gente como custo, pode até trocar de logo. Mas perde confiança — e confiança custa dinheiro, reputação e permanência de talentos.

Ao colocar coerência no centro, a Tailor assume um papel incomum para consultorias de marca: menos cosmética, mais verificação. O trabalho proposto funciona como uma checagem contínua do que a empresa diz, do que faz e do que permite.

Do diagnóstico à implementação: a parte difícil do trabalho

A Tailor diz atuar do propósito à identidade e da estratégia à implementação e ativação. É aqui que muitos projetos de branding travam. O diagnóstico pode ser bom, o documento pode ser claro, o design pode agradar. Mas a marca só vira realidade quando entra na rotina: como a liderança decide, como as áreas se comunicam, como as pessoas são reconhecidas, como o cliente é tratado, quais comportamentos são tolerados e quais são corrigidos.

Ao afirmar que trabalha cultura de marca e ativação “da comunicação ao comportamento”, a consultoria assume a parte mais ingrata do pacote. Implementar envolve resistência: a empresa quer mudar, mas nem sempre aceita pagar o preço. O conflito não aparece no brainstorm; aparece quando alguém precisa dizer “não” — para um público antigo, para um produto incoerente, para uma promessa exagerada, para um atalho conveniente.

Esse tipo de trabalho só se comprova com o tempo: consistência. A validação não vem no anúncio; vem quando a organização passa por pressão e consegue manter a direção sem se contradizer.

Brasil–Alemanha: presença geográfica como régua de exigência

Manter base no Brasil e na Alemanha funciona como sinal de ambição e também como filtro. Cláudio Ribeiro Krause fala da exigência do mercado alemão e da necessidade de excelência para uma consultoria estrangeira ser contratada. Isso aponta para um trabalho mais processual e documentado, com menos improviso e mais cobrança por resultado.

Para clientes brasileiros, a ponte pode significar repertório e tradução cultural: não basta falar outro idioma na comunicação; é preciso entender expectativas, códigos e padrões de confiança em diferentes mercados. Para clientes europeus, o desafio é outro: justificar por que contratar alguém de fora e, ainda assim, manter o padrão local. Nos dois casos, a proposta se apoia em metodologia, clareza e execução.

Quem são Cláudio Ribeiro Krause e Gustavo Moura

Gustavo Moura e Cláudio Ribeiro Krause

A chegada da Tailor Brand Thinking é ancorada na trajetória dos fundadores. Cláudio Ribeiro Krause atua há mais de 20 anos com estratégia de marca e consultoria de liderança, com experiência internacional e passagem acadêmica em Milão. Gustavo Moura é designer formado pela Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), com especialização em identidade corporativa, duas décadas de atuação em branding e reconhecimentos em prêmios de design.

Os dois trabalham juntos desde 2011, quando mantiveram uma sociedade anterior. Em consultoria, continuidade costuma contar: uma metodologia de trabalho ganha corpo na repetição, nos ajustes e no aprendizado, especialmente quando o diagnóstico encontra resistência do cliente.

O que será medido a partir daqui

A Tailor Brand Thinking estreia dizendo que faz “sob medida” e que trata marca como sistema — propósito, cultura, estratégia e expressão andando juntos. A partir de agora, o mercado vai olhar menos para o nome do Brand Thinking e mais para as decisões que ele consegue sustentar dentro das empresas.

Se a metodologia ajudar a reduzir confusão, orientar escolhas e manter coerência, a consultoria terá criado um diferencial claro. Se ficar apenas na linguagem bem embalada, será mais um lançamento em um setor que gosta de prometer profundidade. Em branding, a verificação vem rápido: basta a empresa abrir a porta. E, quando abre, não é o logo que fala primeiro. É o jeito de trabalhar.