Um dos maiores filmes da história do cinema com Anthony Hopkins e Jodie Foster acaba de chegar à Netflix — e merece ser (re)descoberto

Em “O Silêncio dos Inocentes”, Jonathan Demme reúne Jodie Foster, Anthony Hopkins e Ted Levine numa história em que a estagiária do FBI Clarice Starling é tirada do treinamento em Quantico para se aproximar do psiquiatra e assassino Hannibal Lecter. A missão, proposta pelo chefe Jack Crawford, é usar as conversas com o detento para conseguir pistas sobre o serial killer Buffalo Bill, responsável por sequestrar e matar mulheres, retirando a pele das vítimas, enquanto Catherine Martin, filha de uma senadora, permanece trancada em um porão desconhecido, à espera de um resgate que talvez não chegue.

A primeira visita de Clarice ao escritório de Crawford já indica a assimetria de forças. Ele elogia o desempenho da jovem, mas também testa seus limites, entregando-lhe o dossiê do caso Buffalo Bill com um misto de confiança e cálculo. Em seguida, envia a estagiária ao hospital psiquiátrico de Baltimore com instruções rígidas sobre como falar, onde se posicionar, o que evitar diante de Lecter. A travessia pelo corredor de celas, ladeado por detentos que a observam e provocam, funciona como batismo: se ela vacila ali, a investigação desmorona antes mesmo de começar.

Quando se encontram pela primeira vez, Lecter está em pé, calmo, perfeitamente articulado, como alguém que conhece de antemão todas as regras daquele jogo. O diálogo inicial marca um tipo de contrato: ele analisará Clarice com o mesmo rigor com que disseca assassinos, e só oferecerá pistas na medida em que ela aceitar revelar partes de si. Observando sotaque, roupas, escolha de palavras, Lecter remonta fragmentos da origem da agente, enquanto ela tenta manter a voz firme e o corpo imóvel. A narrativa insiste nesse equilíbrio instável, em que cada resposta profissional esbarra numa ferida pessoal que ele percebe e explora.

O passado de Clarice entra de forma decisiva quando ela conta a história dos cordeiros que ouviu gritar na fazenda dos tios e que tentou salvar fugindo com um deles no colo. A lembrança de animais imobilizados, à espera do abate, ecoa no corpo de Catherine, presa no fundo do poço de Buffalo Bill, e torna o caso mais do que um exercício de perfil criminal. Impedir a morte da jovem significa, para Clarice, tentar calar o barulho daquela noite antiga, transformar o silêncio num objetivo concreto, tão importante quanto a captura do criminoso e a aprovação definitiva dentro do FBI.

Em paralelo, o filme acompanha o ciclo de violência de Buffalo Bill em poucos gestos precisos. Ele escolhe uma mulher na rua. Observa. Espera. Finge fragilidade com um gesso no braço. Pede ajuda para carregar um móvel pesado. Assim que ela entra na caminhonete, fecha a porta. Golpeia. Apaga a luz. Depois, já na casa afastada, Catherine desperta no fundo de um poço de pedra, cercada por paredes úmidas. O que sobe por uma corda são baldes de comida; o que desce, a certeza de que o tempo está acabando.

A dimensão policial da trama acompanha o esforço de Clarice para decifrar as pistas enigmáticas de Lecter e enfrentar as barreiras da própria instituição. Ela visita a cidade natal da primeira vítima, Frederica Bimmel, examina o quarto ainda preservado, observa pôsteres, fotografias e costuras inacabadas. Descobre que o assassino usa moldes de vestidos para planejar o recorte das peles, transformando o crime em trabalho paciente sobre o corpo alheio. Ao mesmo tempo, reuniões com xerifes e agentes revelam um ambiente em que comentários mudam de tom quando ela entra, obrigando a jovem a disputar respeito e autoridade a cada conversa, sem perder de vista o relógio invisível que corre contra Catherine.

A encenação reforça essa sensação de cerco constante. Demme recorre a enquadramentos frontais em que interlocutores de Clarice olham diretamente para a câmera, fazendo o público sentir a pressão de conselhos, insinuações e ordens. Nas conversas com Lecter, os close-ups extremos aproximam cada respiração e cada pausa, enquanto a cela de vidro funciona como palco e barreira ao mesmo tempo: é ali que as informações decisivas circulam, ou melhor, são cuidadosamente dosadas pelo psiquiatra, e é ali que a intimidade de Clarice se abre aos poucos, em contraste com a porta pesada ao fundo que lembra o perigo permanente.

As interpretações distribuem essas tensões em registros complementares. Jodie Foster constrói uma Clarice que conhece as próprias fragilidades, mas insiste em seguir em frente apoiada na disciplina, na observação e numa escuta quase obstinada. Anthony Hopkins faz de Hannibal Lecter uma presença que domina cada plano em que aparece sem elevar a voz, controlando o ritmo das conversas com pausas, ironia e um saber erudito que torna a ameaça mais inquietante. Ted Levine oferece a Buffalo Bill um corpo deslocado, que alterna explosões de brutalidade com momentos solitários diante do espelho, reforçando a ideia de um desejo de transformação desviado para a destruição e para o controle sobre corpos femininos.

Visualmente, Jonathan Demme se apoia na fotografia de Tak Fujimoto e na trilha de Howard Shore para manter o suspense em estado de alerta permanente. Corredores de hospital, escritórios cheios de papéis, delegacias de interior, o poço de Catherine, o labirinto da casa de Bill: todos os espaços parecem feitos de passagens estreitas e de portas que prometem segurança e, ou melhor, escondem sempre a possibilidade de algo atrás de cada fresta. Em uma das sequências mais lembradas, a montagem alterna o avanço de uma equipe de agentes com a aproximação solitária de Clarice, até revelar que apenas ela está no endereço correto, num jogo de expectativa que transforma o silêncio em ameaça concreta.

Mais de três décadas depois do lançamento, “O Silêncio dos Inocentes” continua a ocupar um lugar raro no cinema de gênero. Ganhador dos principais Oscars, inclusive melhor filme, o longa é lembrado tanto pelo vilão icônico quanto pela figura discreta e resistente de Clarice Starling. Ao acompanhar essa mulher por corredores repletos de vozes masculinas, por porões desconhecidos e por conversas com um assassino encarcerado, Demme filma o trabalho de investigação como um processo de exposição gradual. Quando a última porta se fecha, a vitória profissional não apaga o passado; resta um silêncio em que alguns gritos antigos continuam a insistir.