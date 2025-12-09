Baseado em fatos reais, o filme de Jennifer Fox que chocou a crítica chega à HBO Max e deixa o público sem palavras

Traumas da meninice podem atuar como uma força subterrânea que, mesmo invisível, molda a vida de alguém. Não raro, essas experiências dolorosas erigem muralhas que segregam o indivíduo do mundo e de si mesmo, bloqueando qualquer chance de vínculos afetivos saudáveis e carregados de epifanias. Derrubá-las está longe de ser impossível, mas o processo implica bravura e a maturidade de saber que novas dores hão de surgir, até a cura deixar o plano das ideias. A cineasta Jennifer Fox enfrentou demônios de um passado que não passa e valeu-se de seu ofício para exorcizar fantasmas sem dó. “O Conto” é exatamente o que parece: uma narrativa franca e certeira sobre um episódio que permaneceu três décadas e meia no fundo de um baú de ossos, exalando um cheiro de podre que vinha à tona sem aviso. Fox volta às lembranças de um prolongado abuso sexual de que ela própria fora vítima, contornando o pendor para a humilhante e contraproducente autocomiseração, e até disposta a acertar contas com aquela pobre menina.

Assim como a diretora, Jennifer, a protagonista, também vive de cinema, e seu segredo torna a assombrá-la depois que a mãe, Nettie, encontra páginas avulsas do que pode ter sido um diário escrito pela filha durante a adolescência. Quase tudo é tão velado quanto uma tragédia dessa natureza é no entendimento verde de uma garota de treze anos, e tanto tempo depois, Jennifer ainda parece negar os fatos — uma tocante cena na iminência do desfecho confirma esse sentimento. Num verão no princípio da década de 1970, Jenny conhecera o rancho da senhora G, sua professora de equitação, e mantivera um contato mais e mais íntimo com Bill, o treinador de corrida. O texto de Fox realça o tom suave usado por Jenny na ocasião, como se Bill tivesse sido seu primeiro amor, a isca perfeita para fisgar os apressadinhos. Nem a relação dos dois fora tão idílico, claro, nem Jenny podia mensurar o horror que estava vivendo. E essa era somente a ponta de uma longa cadeia de perversões.

O filme se alicerça nas descrições de Jenny na virada da infância para a adolescência, intermediadas por Nettie, pela senhora G, pelo treinador Bill e, por óbvio, por suas análises já em adulta. Nesses cinco estágios, “O Conto” lança mão do expediente mais adequado para subir a temperatura e refinar a substância dramática do enredo. Isabelle Nélisse não deixa nada a desejar aos colegas veteranos, e Ellen Burstyn, Elizabeth Debicki e Jason Ritter parecem se sentir desafiados a garantir o alto padrão da mascote. Laura Dern é um capítulo à parte; apesar de a trama alçar voos demais no último segmento e desaguar num melodrama involuntário, Dern está convicta do que tem a mostrar, e nos convencemos de que isto é mais que mera ficção. Infelizmente.