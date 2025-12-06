A mulher que atravessou ditaduras, censura, amores e uma doença implacável até desaparecer em silêncio: Tônia Carrero

No alto de um prédio perto do mar, a cidade continua a girar, carros, buzinas, televisores acesos na sala dos vizinhos. Naquele apartamento, porém, o tempo corre em outra escala. A porta ainda recebe flores trazidas por motoristas apressados, bilhetes escritos à caneta, convites para estreias que já não terão resposta. Lá dentro, a luz cai macia sobre quadros envelhecidos e fotografias emolduradas que repetem o mesmo rosto em décadas diferentes. O corpo desacelera, a fala se desfaz em pequenos desvios, enquanto a imagem permanece intacta nas paredes, nos arquivos, na memória de um país inteiro.

Em março de 2018, o coração falha durante um procedimento cirúrgico em uma clínica da zona sul do Rio. Tônia Carrero tem noventa e cinco anos; há muito, o público se acostumara à sua ausência. A hidrocefalia discreta, persistente, havia tomado a voz e o movimento, confinando a atriz a um recolhimento longo, quase clandestino. A notícia da morte atravessa os portais em poucos minutos, ocupa a mesma tela em que, anos antes, ela interpretou mulheres altivas, feridas, apaixonadas. Por trás da nota breve se rompe um fio que liga a modernização do teatro, o cinema de estúdio, a consolidação da telenovela e uma certa ideia de elegância feminina no espaço público.

Infância e formação

Antes de se tornar efígie em cédula, rosto em reprise, nome de rua, houve a menina Maria Antonieta de Farias Portocarrero. Nasceu em 1922, numa família de general, neta de barão, cercada por rituais da caserna e da sociedade carioca. A casa de infância, na zona sul, abrigava uniformes engomados e visitas formais; em estantes discretas, romances franceses, volumes de teatro, revistas estrangeiras. A jovem se interessa por balé, por cinema, por corpos que inventam outras vidas no palco. Segue o percurso aceitável, inscreve-se em Educação Física na antiga Universidade do Brasil, aprende anatomia, exercícios, regras. A sensação de que nada disso basta insiste em voltar.

O primeiro contato com o cinema nasce de um convite quase doméstico. Um conhecido do pai a chama para uma pequena participação em “Querida Susana”, filmado em 1947. Na sala escura da estreia, um cronista abandona a trama e fixa o olhar naquela desconhecida de sorriso preciso. No dia seguinte, a crítica anuncia o nascimento de uma estrela. A expressão cola ao destino. Maria Antonieta abre espaço para Tônia Carrero; o nome novo traz um pacto silencioso com a exposição, com a exigência de um brilho permanente.

Ela embarca para uma França ainda marcada pelas ruínas da guerra e vai estudar teatro em salas frias onde o francês técnico se mistura ao cheiro de pó de giz e casacos úmidos. Deixa no Brasil o filho pequeno, confiado à avó e à babá, atravessa o Atlântico em navio, leva na mala poucas roupas, alguns livros, a teimosia que não cabia na rotina prevista para uma filha de militar. Em Paris, assiste a encenações que ainda não chegam ao Brasil, preenche cadernos baratos com anotações, observa a respiração dos atores, o peso das pausas, a precisão dos deslocamentos. Percebe que aquela profissão tratada por muitos como vaidade cobra disciplina de atleta, estudo constante, paciência com a repetição.

Quando volta, o terreno não está à sua espera. Tônia procura companhias consolidadas, escuta recusas, enfrenta desconfiança de parte da crítica, pouco habituada a mulheres dispostas a ocupar a linha de frente. Ao lado do produtor Fernando de Barros, monta uma pequena companhia teatral com orçamento curto e ambição larga. Recrutam atores sem fama, entre eles um advogado que abandonara o direito, Paulo Autran. Estreiam “Um Deus Dormiu Lá em Casa” e, em pouco tempo, a peça ganha prêmios, sessões lotadas, turnês. Em cena, Tônia revela tempo cômico, ironia, precisão de gesto, uma presença que não depende apenas do rosto reproduzido nas fotos.

Nos anos seguintes, a atriz entra no grande projeto industrial do cinema brasileiro, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Em São Bernardo do Campo, entre galpões, refletores e som mecânico, o país testa a hipótese de um estúdio à altura dos modelos estrangeiros. Em “Tico-Tico no Fubá” e outras produções, Tônia ajuda a definir a imagem feminina daquele cinema: vestidos bem cortados, postura ereta, um olhar que sugere leveza e cálculo. As revistas encadernadas exibem capas com o seu retrato; a câmera parece ter sido criada para seguir seus movimentos. Mais tarde, a Casa da Moeda usa essas feições na figura da República. O rosto, antes íntimo, passa a circular em bolsos, carteiras, caixas-registradoras.

Tônia Carrero: rosto da República, rainha dos palcos e, no último ato, uma mulher sozinha num quarto silencioso

Ainda assim, é no teatro que a vida profissional encontra a espinha dorsal. Em 1953, ela ingressa no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, epicentro de um repertório que conecta o Brasil à dramaturgia internacional. Interpreta textos de Arthur Miller, Jean Anouilh, Tennessee Williams, trabalha sob direção de Adolfo Celi. O encontro com o diretor italiano ultrapassa o palco e se transforma em casamento, em parceria intensa. Da união profissional com Celi e Autran nasce a Companhia Tônia-Celi-Autran. Durante mais de uma década, o trio sustenta um projeto de teatro de repertório, com temporadas longas, escolha rigorosa de textos, elenco em formação permanente. A modernização da cena brasileira passa por esses ensaios diários, por essa rotina de montagem em que Tônia ocupa o centro iluminado e também a sala de reuniões, as decisões de risco, o confronto com orçamentos impossíveis.

Enquanto isso, a televisão amplia o alcance da imagem. A partir da segunda metade dos anos 1960, o novo meio entra de vez nas salas de estar; a atriz aceita o convite para “Sangue do Meu Sangue”, passa por “Pigmalião 70”, chega às novelas globais que estruturam o horário nobre. Em “Água Viva”, dá vida a Stella Fraga Simpson, figura de classe alta que circula por lanchas, apartamentos envidraçados, refeitórios de hospital, e leva para dentro de casa um certo jeito de falar, vestir, olhar. A personagem condensa um Brasil urbano que tenta se sofisticar entre herança autoritária, desigualdade e desejo de modernidade. Em outras tramas, Tônia reaparece em versões dessa mulher de fala afiada, mas não se contenta com o molde; busca brechas para fissuras, fragilidades, ressentimentos.

Um ponto de inflexão surge quando aceita interpretar Neusa Suely, em “Navalha na Carne”, de Plínio Marcos. A prostituta espancada, exausta, atravessa o palco com uma carga de violência que ultrapassa o entretenimento e aponta para o lado escuro do país. A censura tenta barrar o espetáculo. Tônia se envolve diretamente na batalha com os censores, aproxima-se de autoridades, argumenta, negocia. A montagem acaba liberada sob condições mais restritivas; a atriz sobe ao palco diante de plateias divididas entre aplauso e incômodo. Recebe o prêmio Molière pela interpretação. Naquela noite, o brilho do vestido contrasta com o texto áspero; o que permanece é a decisão de usar o próprio prestígio para sustentar uma dramaturgia incômoda.

Com o tempo, a carreira não se transforma em sequência de homenagens acomodadas. Tônia aceita projetos exigentes, participa de monólogos, leituras dramáticas, adaptações de poesia, empresta a voz a textos de Drummond, a personagens em torno da velhice, do desejo, da perda de lugar. Trabalha com diretores de gerações distintas, acolhe propostas de jovens encenadores, reaprende modos de estar em cena. Em entrevistas, reconhece que a beleza ajudou na largada, mas insiste na ideia de trabalho contínuo, estudo, curiosidade. Já não precisa provar nada, continua a decorar falas, buscar inflexões novas, afinar pausas, ajustar o corpo a uma energia que resiste ao calendário.

Doença, silêncio e legado

No fim dos anos 1990, começam os tropeços, as quedas pequenas, a desconfiança de que algo não vai bem. O diagnóstico de hidrocefalia explica a dificuldade em manter o equilíbrio, a lentidão da fala. Em 2000, uma cirurgia instala uma válvula para drenar o excesso de líquido. A recuperação parcial devolve algum movimento, não a mesma segurança. Ainda assim, ela participa de apresentações, comparece a eventos, recebe homenagens. Anos depois, uma nova intervenção é considerada necessária; o organismo, mais frágil, não responde. A partir daí, o mundo passa pela janela do apartamento; amigos próximos, familiares, enfermeiros se revezam. A mulher que sustentou tantas falas se vê confinada a uma espécie de mudez protegida; o país continua a ouvi-la em gravações, reprises, documentários.

Depois, o silêncio inteiro.

No velório no Theatro Municipal do Rio, em 2018, o salão principal se enche de coroas de flores, colegas de profissão, curiosos que cresceram vendo alguma novela em que ela entrava em cena com um robe claro e um copo na mão. Perto do caixão, fotografias ampliadas recompõem as fases de uma trajetória: a jovem da Vera Cruz diante de refletores enormes, a intérprete madura em cartazes da Companhia Tônia-Celi-Autran, a senhora de cabelos dourados que ainda ri em eventos recentes. Não há discursos longos; há abraços demorados, conversas em voz baixa, lembranças de ensaios, de estreias atrasadas, de viagens de ônibus por estradas escuras depois de apresentações em cidades pequenas.

Alguns anos depois, uma exposição em São Paulo dedica salas inteiras a essa biografia. Manequins exibem figurinos usados em peças emblemáticas, armários de vidro guardam programas antigos com datas impressas em tipos gastos, cartas trocadas com diretores, fotografias de bastidores. Em um canto, cadernos com anotações em francês, listas de peças desejadas, observações sobre público e sobre o efeito de determinada cena. Em outra sala, telas exibem trechos de filmes e novelas; quem passa tem a sensação de que aquela mulher em movimento ainda está à espera da próxima fala. O corpo já não está ali, mas o gesto ensaiado, o olhar, o timbre permanecem presos à luz.

O nome de Tônia Carrero ocupa mais do que uma coluna em enciclopédia ou uma parede cheia de retratos. A trajetória dessa filha de militar que abandonou o caminho esperado ajuda a compreender como o teatro brasileiro se abriu ao repertório internacional, como o cinema tentou se industrializar, como a televisão forjou um imaginário para a classe média urbana, como uma atriz pode atravessar tudo isso sem se limitar ao papel de musa. A linha que liga a estudante de Educação Física à senhora recolhida em um apartamento do Rio tem curvas, mas permanece nítida. Nela se desenha a insistência em tratar a arte como trabalho sério e risco necessário, o senso de responsabilidade em relação à própria época, a elegância que resiste mesmo quando já não há plateia. Quem revisita essa linha encontra, ainda hoje, não apenas saudade, mas uma forma precisa de estar em cena diante de um país sempre à procura de espelhos.