O Regresso retorna à Netflix e resgata um dos dramas de sobrevivência mais impactantes dos últimos anos

A experiência de assistir a “O Regresso” provoca aquela sensação inquietante de estar sempre à beira de algo que não se compreende totalmente, como se a narrativa se recusasse a entregar respostas fáceis sobre o que move seus personagens. Logo nos primeiros minutos, fica evidente que a jornada de Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio, não se apoia apenas na brutalidade do ambiente ou na fisicalidade de sua luta pela vida. Há uma tensão subterrânea, quase espiritual, que atravessa cada imagem capturada por Emmanuel Lubezki, como se os elementos naturais funcionassem menos como cenário e mais como extensão emocional do protagonista. O retorno do filme à Netflix reacende a discussão sobre obras que lidam com o corpo humano como fronteira extrema de resistência, mas também abre espaço para revisitar o modo como Alejandro González Iñárritu articula violência, perda e transcendência em um único fôlego narrativo.

Sobre o que é “O Regresso”

O enredo acompanha a expedição de caçadores e exploradores na região da Louisiana Purchase, durante o século 19, quando Glass, experiente rastreador, sofre um ataque devastador de um urso. Gravemente ferido e incapaz de seguir com o grupo, ele é deixado aos cuidados de John Fitzgerald, interpretado por Tom Hardy, e do jovem Bridger, vivido por Will Poulter. A partir desse ponto, o filme constrói com clareza a dinâmica que leva Glass à beira da morte e ao subsequente abandono, desencadeando sua travessia solitária em busca de sobrevivência e, mais tarde, acerto de contas. A narrativa combina elementos de aventura histórica com um drama interno que revela como o personagem se equilibra entre a motivação pessoal e o impulso primal de seguir adiante quando tudo já foi destruído.

O que torna o filme tão singular

Há uma intenção evidente de transformar cada sequência em uma experiência sensorial. A câmera acompanha Glass a poucos centímetros de distância, captando respirações, gemidos, fragmentos de dor e pequenos gestos que normalmente passariam despercebidos. Isso cria uma imersão que vai além da técnica, pois nos aproxima da perda de controle que o personagem experimenta quando percebe que a natureza, os rivais e o próprio corpo compõem um mesmo inimigo em mutação constante. A atuação de DiCaprio se apoia quase inteiramente em expressões físicas, enquanto Hardy constrói Fitzgerald como figura instável, movida ao mesmo tempo por pragmatismo e covardia. Essa oposição sustenta o filme em níveis dramáticos complexos, sempre dentro de uma moldura visual que transforma o ambiente selvagem em protagonista silencioso.

Para quem funciona

A obra dialoga muito bem com espectadores que apreciam narrativas de sobrevivência intensas, fotografias grandiosas e atuações que exigem entrega total. No entanto, pode frustrar quem espera um ritmo mais tradicional ou que privilegie diálogos extensos. A força de “O Regresso” reside justamente em tratar o silêncio como peça dramática, o que o coloca mais próximo de uma meditação feroz sobre fragilidade humana do que de um épico convencional.