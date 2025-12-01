4 filmes que estrearam hoje na Netflix e merecem virar o centro da sua semana

A rotina de trabalho, estudo e compromissos tende a comprimir os dias úteis em blocos de tarefas sucessivas. No meio desse ritmo, reservar algumas horas para acompanhar filmes recém-lançados vira uma forma acessível de reorganizar o calendário afetivo da semana, puxando conversa na família, entre amigos ou colegas de escritório. As estreias de hoje na Netflix chegam justamente nesse intervalo em que muita gente procura algo diferente para escapar da repetição diária, durante a semana.

O recorte privilegia produções que se apoiam em aventura, fantasia e humor, com conflitos claros, cenários reconhecíveis e boas oportunidades para quem gosta de comentar cada cena depois da sessão. Há histórias que viajam por paisagens geladas, outras que convocam mitos antigos e também narrativas que transformam espaços conhecidos em palco de acontecimentos improváveis, aproximando crianças e adultos em torno da mesma tela.

Esses filmes também dialogam com interesses variados. Parte do público pode se atrair pela presença de animais em situações decisivas; outra parte, pelas figuras históricas que ganham nova vida diante do espectador; e há ainda quem se interesse por grandes criaturas ligadas à natureza. Em comum, está a busca por entretenimento conduzido por tramas compreensíveis e imagens marcantes no meio de semana.

O Troll da Montanha 2 (2025), Roar Uthaug Divulgação / Netflix Após novos distúrbios sísmicos na Noruega, uma criatura colossal desperta novamente, avançando por paisagens montanhosas e centros urbanos com força devastadora. Em meio ao caos, uma equipe formada por especialistas, militares e estudiosos do folclore tenta compreender a origem do despertar e avaliar se existe alguma forma de conter a ameaça sem destruir tudo ao redor. Os esforços revelam pistas sobre antigos mitos nórdicos e indícios de que forças esquecidas reagem à interferência humana no ambiente. Enquanto o perigo cresce, dilemas éticos emergem: enfrentar o gigante ou buscar um entendimento mais profundo de seu vínculo com a natureza. A corrida contra o tempo coloca aliados improváveis lado a lado, obrigando-os a atravessar regiões inóspitas, decifrar registros ancestrais e equilibrar ciência e tradição. A jornada transforma-se numa tentativa desesperada de impedir que uma potência primordial altere irreversivelmente o destino de toda a região.

O Chamado da Floresta (2020), Chris Sanders Divulgação / 20th Century Studios No final do século 19, um cão retirado de sua rotina confortável é levado para o território gelado do Yukon, onde a vida é marcada por corridas de trenó, frio intenso e disputas por sobrevivência. Aos poucos, ele descobre instintos que desconhecia, moldados por perdas, desafios e encontros com diferentes figuras humanas, algumas brutais e outras profundamente generosas. A convivência com um companheiro que respeita sua essência revela a possibilidade de uma existência mais livre, distante das exigências da civilização. Em meio a florestas densas, rios congelados e trilhas perigosas, cada nova experiência o aproxima de um chamado interior que o confronta com a própria natureza. A tensão entre permanecer ao lado de quem lhe oferece afeto e atender ao impulso ancestral torna-se cada vez mais intensa. A jornada culmina numa decisão definitiva, na qual coragem e identidade se entrelaçam em um caminho irreversível.

Togo (2019), Ericson Core Divulgação / Disney+ No rigoroso inverno do Alasca, um cão enérgico e considerado difícil surpreende ao demonstrar inteligência e resistência acima das expectativas. Sob o treinamento de um musher experiente, torna-se líder de uma equipe de trenó conhecida pela disciplina e velocidade. Quando uma epidemia ameaça a população de uma cidade isolada, uma arriscada operação de transporte de soro exige atravessar tempestades violentas e terrenos congelados. O vínculo entre o treinador e seu companheiro se intensifica à medida que ambos enfrentam ventos cortantes, gelo instável e decisões que podem significar vida ou morte. Cada trecho percorrido revela não apenas determinação física, mas também a força da confiança construída ao longo de anos. A missão transforma-se num testemunho de coragem, sacrifício e lealdade absoluta, mostrando que a superação de limites surge quando a sobrevivência de muitos depende da persistência silenciosa de um herói improvável.