15 filmes clássicos que marcaram a infância para rever na Netflix

Abracadabra (1993), Kenny Ortega

As irmãs Winnie, Sarah e Mary foram condenadas à morte no século 17 devido à prática de bruxaria. No entanto, 300 anos depois elas são evocadas por acidente, e trazidas de volta à vida. Em busca de juventude e imortalidade, elas estão dispostas a colocar em prática as velhas técnicas de magia negra. No entanto, antes precisarão enfrentar três crianças e um gato falante, que farão de tudo para atrapalhar seus planos.