O jornal britânico The Independent selecionou as melhores músicas da rainha do Soul Aretha Franklin. Todas as canções são do período de maior sucesso da cantora, entre os anos 1967 e 1970, quando ela foi reconhecida como uma das maiores vozes da história do gênero musical. A lista completa, que inclui os hits “I Never Loved a Man (The Way I loved You)” (1967); “Respect” (1967) e “Think (1968)”, foram reunidas pela Bula em uma playlist no Spotify. Para ouvi-la é necessário possuir registro e realizar o login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

Nascida em Memphis, nos Estados Unidos, em 1942, Aretha Louise Franklin viveu a maior parte da infância e juventude em Detroit. Aos 10 anos começou a cantar na igreja do pai, um pregador batista. Rapidamente, ela conseguiu destaque no meio gospel, gravando o primeiro álbum aos 14 anos. No entanto, foi apenas quando se mudou para a cidade de Nova York, algum tempo depois, que Aretha chamou a atenção de grandes gravadoras e mergulhou no mundo do jazz.

Em 1961, ela assinou contrato com a Columbia Records, lançando nove álbuns. O sucesso comercial, entretanto, ocorreu apenas a partir de 1967, quando Aretha migrou para a gravadora Atlantic Records. O sucesso foi tamanho, que a cantora ganhou o título de rainha do Soul —, reinado que mantém até os dias de hoje. Em 1987, ela se tornou a primeira mulher a integrar o Rock & Roll Hall of Fame. Além disso, foi considerada a maior cantora de todos os tempos e a nona maior artista da música pela Revista Rolling Stones.

1 — I Never Loved a Man (The Way I loved You) (1967) 2 — Respect (1967) 3 —Think (1968) 4 — Dr Feelgood (Love Is a Serious Business) (1967) 5 — I Say a Little Prayer (1968) 6 — Ain’t No Way (1968) 7 — (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1967) 8 — Chain of Fools (1967) 9 — Don’t Play That Song (1970) 10 — Do Right Woman, Do Right Man (1967)

Clique no link para ouvir: As 10 melhores músicas de Aretha Franklin