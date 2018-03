15 cidades mineiras encantadoras e pouco conhecidas

Quando o assunto é turismo no Brasil a primeira imagem que costuma vir à mente são as regiões litorâneas. No entanto, nem só de sol e praia vivem os destinos turísticos brasileiros. O estado de Minas Gerais, por exemplo, mesmo sem ser banhado pelo mar, é repleto de cidades deslumbrantes e pouco conhecidas. A Bula reuniu as principais delas em uma lista. Cada uma, por razões diferentes, é capaz de fazer qualquer amante de viagens ter vontade de fazer as malas imediatamente. Alguns destaques são a cidade de Brazópolis, localizada ao lado da famosa cidade de Campos do Jordão, em São Paulo; Capitólio, que guarda o deslumbrante Cânion das Furnas; e Monte Verde, uma das cidades mais frias de Minas Gerais, ideal para quem busca descanso e tranquilidade.

Aiuruoca

Localizada na região sul de Minas Gerais, Aiuruoca faz parte do Circuito Terras Altas da Mantiqueira, do Parque Estadual da Serra do Papagaio e Serra da Mantiqueira. O destino ideal para quem aprecia o charme das pequenas cidades e se interessa por ecoturismo.

Brazópolis

Com localização estratégica entre Campos do Jordão, em São Paulo, e Gonçalves, em Minas Gerais, Brazópolis possui clima agradável e muitos atrativos naturais, como cachoeiras e trilhas de ecoturismo.

Bueno Brandão

A cidade possui mais de 30 cachoeiras abertas para visitação. Além disso, ainda conta com pousadas aconchegantes e o melhor da gastronomia mineira. No mês de julho é realizado o Arraiá do Zé Bagunça, festa típica que atrai milhares de visitantes.

Capitólio

Capitólio é o destino ideal para quem gosta de aventura e ecoturismo. A cidade é famosa por guardar o Cânion de Furnas, que chama a atenção pela sua beleza e magnitude. Ele possui duas quedas de água com aproximadamente 20 metros de altura.

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Mato Dentro também está inserida em uma região de cachoeiras. A principal delas é a Cachoeira do Tabuleiro, a terceira maior do país. A paisagem é deslumbrante e vale cada passo percorrido nas trilhas, que são longas e possuem certo grau de dificuldade.

Delfim Moreira

Localizada na Microrregião de Itajubá, Delfim Moreira se destaca por suas cachoeiras e paisagens naturais. A cidade oferece uma gama de pousadas encantadoras, das mais simples às mais sofisticadas. Outro atrativo é o Mosteiro de Santa Maria de Serra Clara, construído em estilo europeu.

Delfinópolis

Conhecida como o “paraíso do ecoturismo”, a cidade possui cachoeiras, trilhas e estradas ideias para quem aprecia o contato com a natureza ou pratica esportes como mountain bike e trekking. Ela está localizada em meio a serras e vales, garantindo uma paisagem deslumbrante.

Extrema

Localizada na divisa de São Paulo, a cidade tem como atrativo principal a Serra do Lopo, que preserva a mata nativa e possui mirantes que oferecem uma vista deslumbrante. Além disso, há também o rio Jaguari, cujas corredeiras são utilizadas para a prática de rafting.

Gonçalves

Localizada na área da Serra da Mantiqueira, Gonçalves reúne tranquilidade e boa gastronomia. Além disso, o visitante também pode desfrutar de trilhas ecológicas e cachoeiras. O ambiente ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Lambari

Lambari é o destino de quem busca descanso. O Parque das Águas é a sua principal atração com fontes variadas e piscinas naturais. O Cassino do Lago, construído em 1911 às margens do Lago Guanabara, é outro ponto de parada obrigatório.

Maria da Fé

Maria da Fé é conhecida por ser a cidade mais fria de Minas Gerais. Ela está localizada na Serra da Mantiqueira, e preserva construções históricas. O município também oferece turismo rural, com passeios a cavalo e comida caseira preparada em fogão a lenha.

Monte Verde

Localizada a uma altitude de 1555 metros, a cidade oferece uma boa estrutura de pousadas e restaurantes. Além do clima ameno, o principal atrativo são as paisagens deslumbrantes da Serra da Mantiqueira.

Santana dos Montes

A cidade preserva um charmoso centro histórico, com construções coloniais e ruas tranquilas. Nas áreas rurais há fazendas que também preservam o estilo colonial, que oferecem passeios e boa estrutura de hospedagem.

Santa Rita de Jacutinga

Outro destino ideal para quem gosta de ecoturismo, Santa Rita de Jacutinga possui cerca de 70 cachoeiras e inúmeras trilhas. Além disso, oferece também cavalgadas e esportes de aventura. As fazendas centenárias são uma opção para quem gosta de atividades mais calmas.