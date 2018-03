Os 30 melhores romances de todos os tempos

6 — Em Busca do Tempo Perdido (1871-1922), Marcel Proust

“Em Busca do Tempo Perdido” é uma das maiores criações da literatura mundial. Dividida em sete livros, a obra-prima de Marcel Proust foi publicada entre 1871-1922, e sua beleza e força vão se revelando cada vez mais impactantes com o correr dos anos. Grosso modo, a obra trata da vida do Proust. Ela apresenta as suas reflexões sobre diversos temas, entre eles o amor, a homossexualidade e o passar do tempo.