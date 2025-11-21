5 filmes de mistério na Netflix que vão te deixar sem ar até o último segundo

Fim de semana chuvoso, feriado prolongado ou simplesmente uma noite em que o cansaço pede descanso silencioso podem abrir espaço para filmes de mistério. Crimes bem delineados, investigações rigorosas e detalhes que exigem atenção ajudam a deslocar o foco da rotina, sem necessidade de grandes deslocamentos. Em tempos de excesso de informação, acompanhar um filme policial funciona como forma de se concentrar em um enigma específico, com início, meio e desfecho claros para o espectador atento.

A escolha por filmes criminais também dialoga com a curiosidade em entender como pessoas comuns reagem em situações-limite. Há quem se interesse mais pelos bastidores da polícia, há quem se fixe nas relações familiares e profissionais abaladas quando uma suspeita se instala. Em todos os casos, o crime serve como gatilho para observar comportamentos, negociar lealdades e expor contradições que raramente aparecem em conversas diárias.

Essa combinação de investigação, tensão e observação social ajuda a explicar por que tantos filmes dedicados ao mistério permanecem em catálogo e ganham novas leituras. Eles funcionam tanto para uma maratona solitária, com total atenção aos detalhes, quanto para assistir acompanhado, comparando pistas, desconfiando de personagens e debatendo hipóteses até que a solução seja finalmente apresentada ao público curioso.

O Clube do Crime das Quintas-Feiras (2025), Chris Columbus Giles Keyte / Netflix Em uma comunidade de aposentados no interior da Inglaterra, um grupo de moradores se reúne todas as quintas-feiras para examinar antigos casos de homicídio não solucionados, transformando relatórios policiais em passatempo, entre chá, bolos e ironias sobre a própria velhice. Cada integrante traz um passado surpreendente: experiência em espionagem, medicina, liderança sindical, atuação comunitária. O clima de brincadeira termina quando um empresário ligado a projetos imobiliários locais é encontrado morto e as pistas parecem atravessar os jardins impecáveis do condomínio. Enquanto a polícia tenta manter esses curiosos à distância, o quarteto se infiltra na investigação oficial com perguntas incômodas, lembranças afiadas e zero respeito pelos limites impostos. O que começa como diversão vira corrida contra o tempo, à medida que novas ameaças surgem. Em meio a segredos de décadas, interesses milionários e preconceitos contra a velhice, provar que subestimá-los é um erro pode ser a chave para que todos sobrevivam.

O Jogo da Viúva (2025), Carlos Sedes Divulgação / Netflix Em um estacionamento de Valência, na Espanha, um homem é encontrado dentro do carro, esfaqueado sete vezes, em uma cena que parece misturar crime passional e roubo mal explicado. A investigação revela que a vítima era um marido dedicado, cercado por amigos que o viam como alguém generoso, enquanto a esposa, carismática e controladora, começa a despertar suspeitas com contradições sutis em seu depoimento. A polícia, pressionada pela repercussão do caso, avança entre laudos forenses, registros telefônicos e testemunhos que sugerem um jogo de sedução e manipulação muito mais antigo. Surge a figura de um jovem amante, envolvido acima da cabeça numa rede de promessas e chantagens. À medida que a reconstrução dos fatos aproxima investigadores da verdade, a imagem de casal perfeito se desfaz, revelando um plano calculado em que amor, dinheiro e desejo de liberdade se misturam de forma fatal para todos os envolvidos e deixam marcas profundas.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Um bilionário da tecnologia reúne um grupo de velhos amigos e parceiros de negócios em sua ilha particular, na costa da Grécia, prometendo um fim de semana inesquecível com um elaborado jogo de mistério em torno de seu próprio assassinato encenado. Entre influenciadores, políticos, artistas e executivos, todos dependem dele de alguma forma e carregam segredos que fariam qualquer um querer vê-lo cair. A chegada de um famoso detetive particular, supostamente como convidado extra, transforma a brincadeira em algo desconfortável. Quando um assassinato real acontece, o cenário de luxo se torna palco de paranoia, versões contraditórias e revelações sobre mentiras passadas. O investigador desmonta, camada por camada, o império de aparências, mostrando como vaidade, ignorância e poder ilimitado podem ser explosivos. No centro do mistério, brilham uma invenção energética perigosa e a disposição de alguns de sacrificar qualquer vida para manter riqueza e status. Nada ali é tão transparente assim.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Claire Folger / Distribution Company Na noite de seu aniversário de oitenta e cinco anos, um célebre escritor de romances policiais é encontrado morto em seu quarto, deixando a família em choque e a polícia convencida de que tudo não passa de um suicídio dramático. A chegada de um detetive particular, contratado de forma misteriosa, muda o rumo da investigação. Entre herdeiros ingratos, genros oportunistas, netos mimados e empregados que sabem mais do que dizem, ninguém está livre de suspeita. Enquanto o investigador reconstrói a última noite do patriarca, versões entram em conflito, álibis desmoronam e segredos antigos vêm à tona, revelando disputas de herança, ressentimentos políticos e relações de dependência. O quebra-cabeça parece insolúvel, até que um detalhe aparentemente banal expõe como a encenação de um suicídio escondeu um plano muito mais complexo, em que culpa, privilégio e consciência pesam mais que qualquer faca. No fim, a verdade redefine alianças e muda destinos sempre.