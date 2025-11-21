Suspense de Luca Guadagnino com Julia Roberts no Prime Video vai grudar na sua mente por dias

“Depois da Caçada” se instala na mente como um convite desconfortável, daqueles que começam com uma conversa aparentemente controlada e, aos poucos, revelam tensões que estavam apenas esperando uma fresta para escapar. A história se passa em Yale, onde Alma Imhoff, interpretada por Julia Roberts, tenta manter a pose de quem domina todos os debates, enquanto convive com a sensação de que nada realmente está sob seu comando. O campus funciona como um pequeno país orgulhoso de sua própria erudição, e o filme se aproveita dessa atmosfera para expor fragilidades que seus habitantes prefeririam manter adormecidas. Quando Maggie Resnick, vivida por Ayo Edebiri, surge como a aluna que admira Alma com uma devoção inquieta, o clima ganha uma camada adicional de expectativa, quase como se cada diálogo estivesse sendo testado contra algum código moral que ninguém mais consegue decifrar completamente.

O ponto de ruptura aparece depois de uma festa na casa de Alma, quando Maggie acusa Hank Gibson, interpretado por Andrew Garfield, de agressão sexual. O que poderia ser um enredo direto se transforma em uma arena de versões incompatíveis, onde cada personagem tenta sustentar seu próprio vocabulário moral. Garrett, o diretor fictício que conduz o filme, parece interessado menos na busca por uma resposta e mais no atrito entre as perspectivas. É nesse terreno instável que Frederick, o marido de Alma, vivido por Michael Stuhlbarg, ganha destaque. Ele surge como um psiquiatra que alterna lucidez clínica com impulsos emocionais difíceis de esconder, criando um contraste peculiar entre seus discursos e a forma como atravessa a trama. As conversas entre Frederick e Alma têm algo de duelo simbólico, como se cada um tentasse ler o outro através de lentes que já perderam nitidez.

A ambiguidade se espalha pelas cenas como um filtro constante. Maggie aparece ora vulnerável, ora calculista; Hank é capaz de inspirar empatia e insegurança no mesmo gesto; Alma tenta manter a compostura, mas o filme insiste em revelar pequenas fraturas que contrariam a imagem de autoridade. A tensão cresce justamente porque nenhum deles se comporta como vítima ou vilão puros. A câmera aposta em sombras e movimentos discretos para sugerir que qualquer suposta verdade está sempre à beira de se desintegrar. As ruas estreitas, os corredores silenciosos e as salas de aula com debates afiados criam um ambiente sufocante, quase conspiratório. A trilha de Trent Reznor e Atticus Ross só reforça essa sensação de que tudo está funcionando sob um regime de ruídos internos que ninguém admite ouvir.

O filme não funciona como um tribunal. A sucessão de conversas, depoimentos, silêncios e análises cria mais dúvidas do que respostas, mas isso é coerente com o mundo que a narrativa insiste em expor: um ecossistema de intelectuais que aprendem a manipular conceitos antes de aprender a lidar com seus próprios impulsos. Yale aparece como uma espécie de laboratório social onde todos acreditam estar acima do erro, e justamente por isso se tornam tão vulneráveis a ele. Não existe um momento catártico em que a verdade se impõe; existe apenas o desconforto crescente de perceber que cada personagem tenta proteger sua reputação antes de proteger qualquer noção de justiça. O filme aborda debates sobre assédio, cancelamento e disputas de poder sem transformá-los em slogans, e talvez isso explique por que alguns espectadores se irritam com a falta de conclusões nítidas. A narrativa prefere que o público carregue as incertezas para fora da sala.

O epílogo, que se passa alguns anos depois, acrescenta mais uma camada de inquietação. Maggie surge transformada, e a distância temporal só evidencia o quanto cada um moldou sua própria memória do acontecimento central. Alma, envelhecida e mais silenciosa, observa as consequências espalhadas como se tentasse reconhecer que parte dela ainda acredita em controle, mesmo quando tudo ao redor insiste em provar o contrário. Frederick continua preso à sua relação peculiar com a música, oferecendo momentos que beiram o humor, mas também lembrando o espectador de que suas contradições nunca desapareceram. Hank tenta reconstruir a própria imagem com uma confiança que não convence completamente.

“Depois da Caçada” prefere que o público deixe a sala com a sensação de ter participado de uma discussão que não terminou. A narrativa cresce justamente nessa recusa em facilitar qualquer interpretação. Cada decisão dos personagens funciona como um lembrete de que a fragilidade humana costuma ser mais reveladora do que as certezas que tentamos exibir. É um filme que incomoda porque insiste em tratar a verdade como algo instável, moldado pela necessidade de autopreservação. A história termina, mas o incômodo continua se movendo, como se pedisse para ser reavaliado sob outras luzes, a cada nova lembrança.