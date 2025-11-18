Filme na Netflix vai te manter imóvel no sofá e com os olhos grudados na tela por 116 minutos

Em “Uncharted: Fora do Mapa”, Nathan Drake trabalha como barman em Nova York e aproveita a movimentação do bar para aplicar pequenos golpes em clientes distraídos. Órfão e afastado do irmão mais velho, Sam, ele guarda lembranças de uma infância marcada por histórias de exploradores e mapas antigos. A rotina muda quando Victor Sullivan, conhecido como Sully, aparece com pistas sobre um tesouro ligado à expedição de Fernão de Magalhães e sugere que Sam pode ter se envolvido com a mesma busca anos antes.

O longa de ação e aventura dirigido por Ruben Fleischer adapta para o cinema a série de jogos “Uncharted”, criada pela Naughty Dog, e apresenta Tom Holland como Nathan Drake e Mark Wahlberg como Sully. A partir do encontro entre o jovem barman e o caçador de tesouros veterano, o filme acompanha uma corrida por cruzes antigas, mapas cifrados e locais escondidos que podem levar a uma fortuna em ouro. A presença de outros interessados no mesmo prêmio, alguns ligados a grandes famílias europeias e outros ao crime organizado, amplia o alcance da disputa e coloca Nathan em um cenário de risco constante.

A trama inicial se organiza em torno da parceria instável entre Nathan e Sully. O jovem desconfia do novo aliado, mas vê na proposta uma oportunidade de descobrir o destino do irmão. Sully, por sua vez, enxerga no rapaz um recurso útil para se aproximar do tesouro, graças à agilidade física e ao conhecimento de línguas antigas. Essa diferença de interesses gera desencontros e discussões que alternam acusações de mentira, tentativas de manipulação e momentos de confiança parcial. A relação se mantém em aberto ao longo da história, sem fazer da confiança plena um objetivo imediato.

O filme explora a ação em blocos sucessivos, em especial em cenários urbanos e pontos turísticos. As perseguições passam por ruas estreitas, estruturas históricas e áreas portuárias, com Nathan escalando fachadas, saltando entre plataformas e se equilibrando em objetos suspensos. A câmera acompanha esses deslocamentos com movimentos rápidos, mas ainda permite identificar por onde os personagens correm, de onde partem os tiros e quais obstáculos precisam superar. A montagem alterna planos mais abertos, úteis para compreender a rota seguida pelos personagens, com planos fechados no esforço físico de cada salto ou luta.

Os enigmas que orientam a caça ao tesouro seguem a tradição de narrativas de aventura. Mapas com anotações em latim, chaves em forma de cruz, mecanismos ocultos em igrejas antigas e túneis escondidos sob construções históricas surgem como etapas a serem vencidas. A decifração desses elementos costuma depender da combinação entre conhecimento de história e disposição para correr risco. A cada nova pista, a dupla muda de país ou de cidade, o que confere à história um ritmo de deslocamento constante, com aeronaves, navios e veículos de pequeno porte entrando na rota.

O elenco secundário acrescenta novas dinâmicas. Sophia Ali interpreta Chloe Frazer, parceira ocasional de Sully que passa a dividir a cena com Nathan. Ela se move entre aliança e competição, guiada principalmente pelo interesse no tesouro, o que aumenta a desconfiança dentro do próprio grupo. Entre os antagonistas, Antonio Banderas vive Santiago Moncada, herdeiro de uma família espanhola que reivindica a posse do ouro por considerar o tesouro parte de uma herança histórica. Tati Gabrielle interpreta Braddock, responsável pelo braço armado da operação rival, que aparece com frequência nas cenas de embate direto.

O humor ocupa espaço importante, principalmente nas trocas entre Nathan e Sully. As diferenças de idade, experiência e postura ética geram comentários irônicos em meio a situações de perigo. Tom Holland interpreta Nathan com jeito de novato em campo, ainda impressionado com a escala da aventura e com a violência ao redor, enquanto Mark Wahlberg reforça a imagem de profissional acostumado a enganar e ser enganado. O contraste entre o entusiasmo do mais jovem e o pragmatismo do veterano ajuda a suavizar o peso dos riscos e aproxima o filme de um clima de sessão da tarde com orçamento alto.

Visualmente, “Uncharted: Fora do Mapa” explora cidades europeias, interiores de igrejas, passagens subterrâneas e paisagens litorâneas com atenção a detalhes reconhecíveis. A fotografia alterna ambientes escuros, nos quais a fonte de luz é limitada a lanternas e clarões pontuais, e cenas externas banhadas por luz natural, que destacam formações rochosas e navios antigos. A sequência envolvendo embarcações de madeira içadas por helicópteros, levadas para um confronto aéreo, sintetiza a aposta em imagens exageradas e na escala física das ações, com objetos históricos transportados a alturas improváveis.

Como adaptação de uma franquia de jogos, o filme opta por apresentar um Nathan ainda em formação, sem reproduzir exatamente as tramas já vistas pelos jogadores. Elementos reconhecíveis, como o colar com anel, o gosto por resolver enigmas e a habilidade para escalar, são mantidos, mas reorganizados em um arco que funciona como origem para o personagem. Essa escolha facilita o acesso de espectadores que não conhecem o material original e, ao mesmo tempo, tenta oferecer aos fãs referências suficientes para reconhecer pontos de contato entre mídias diferentes.

A construção do vilão principal segue uma lógica clara. Moncada se considera herdeiro de um direito histórico sobre o tesouro e utiliza recursos financeiros para contratar mercenários, mover navios e corromper autoridades. A presença de Braddock reforça a dimensão física da ameaça, com combates diretos e emboscadas. As disputas internas entre esses personagens ajudam a mostrar que a ganância não se restringe à relação entre herdeiros e ladrões, mas alcança todos os envolvidos na corrida pelo ouro.

“Uncharted: Fora do Mapa” assume a condição de aventura de ação voltada para grandes públicos, com poucas pausas para aprofundar dilemas pessoais e ampla dedicação a perseguições e cenários variados. O filme se apoia em uma dupla central carismática, em enigmas acessíveis e em cenas exageradas de exploração e combate. Ao acompanhar a trajetória de Nathan Drake da vida anônima atrás de um balcão de bar à condição de caçador de tesouros em escala internacional, a produção reforça o interesse do gênero em transformar mapas antigos e lendas em combustível para duas horas de fuga acelerada.