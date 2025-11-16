4 filmes de ação que chegaram à Netflix nas últimas semanas e que fazem a assinatura valer a pena

No meio da rotina, escolher o que assistir costuma se tornar um dilema que toma mais tempo do que deveria. Filmes de ação ajudam a contornar essa hesitação porque partem de conflitos diretos e apresentam objetivos claros logo nas primeiras cenas. A combinação de perseguições, pressões constantes e disputas de força cria uma dinâmica que prende a atenção de quem só quer acompanhar uma história sem interrupções.

As produções lançadas recentemente na plataforma ampliam essa oferta com enredos que exploram investigações policiais, combates entre facções e sobrevivência em territórios hostis. Cada narrativa aposta em deslocamentos contínuos, ambientes que restringem escolhas e personagens que precisam agir rápido para atravessar riscos imediatos. São histórias que mostram caminhos curtos entre causa e efeito, sempre apoiadas na ideia de avanço, recuo ou confronto direto.

Esse tipo de filme também funciona como pausa possível para quem chega ao fim do dia ainda com tarefas pela frente. A tela se torna espaço de observação de conflitos que se resolvem dentro do próprio ritmo da ação, permitindo acompanhar sem perder o fio. É um gênero que se adapta bem ao pouco tempo disponível e oferece uma experiência concentrada, independente do horário.

Furioza 2 (2025), Cyprian T. Olencki Divulgação / Netflix Depois de um golpe fracassado contra um líder de torcedores violentos, o hooligan conhecido como Golden assume o comando da facção Furioza em meio a desconfiança generalizada. A nova chefia traz planos de expansão para além dos limites da cidade portuária onde o grupo nasceu, o que atrai atenção de rivais e da polícia. A organização passa a agir também em fronteiras distantes, usando confrontos marcados, transporte de drogas e serviços de cobrança como fonte de lucro. Lealdades antigas se quebram quando membros mais experientes percebem que a ambição do chefe recente coloca todos em risco constante. A repressão aumenta, os aliados se dividem, e cada partida de futebol se torna possível ponto de explosão para acertos de conta. A trajetória do protagonista acompanha o esforço para manter respeito e medo, mesmo enquanto o círculo de violência se estreita em torno de suas decisões, sob câmeras e sirenes alerta constante.

Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024), George Miller Divulgação / Warner Bros. Ainda criança, uma menina é arrancada de uma comunidade fértil e levada por saqueadores para um deserto devastado, onde combustível e água valem mais que vidas. Cresce em meio a gangues rivais, carros transformados em armas e cultos ao motor, aprendendo a observar em silêncio e a esperar a chance de escapar. Entre a tirania de um líder cruel e o oportunismo de um chefe de guerra carismático, constrói identidade própria a partir de perdas sucessivas. O tempo passa em batalhas, negociações e pequenas traições, até que a jovem guerreira resolve planejar o retorno ao lugar de origem. Para isso, precisa se infiltrar na hierarquia que a explora e transformar disciplina em ferramenta de fuga. Cada emboscada, cada rota percorrida e cada sacrifício montam um retrato de formação forjada à força, em um cenário onde afeto e lealdade são bens raros e sempre comprometidos por medo, fome e disputas internas.

Os Pequenos Vestígios (2021), John Lee Hancock Divulgação / Warner Bros. Dois detetives de perfis distintos se aproximam quando uma série de assassinatos de mulheres lembra um caso antigo mal resolvido. Joe Deacon, policial veterano marcado por erros do passado, retorna a Los Angeles para uma tarefa rotineira e acaba envolvido novamente com a unidade de homicídios. Ali conhece Jim Baxter, investigador mais jovem, ambicioso e ainda confiante nos métodos oficiais. Enquanto os dois rastreiam o possível assassino, um suspeito excêntrico passa a ocupar o centro da investigação e provoca dúvidas em cada etapa. A falta de provas conclusivas, o cansaço acumulado e a pressão por resultados levam a dupla a cruzar fronteiras éticas difíceis de recuar. A história acompanha sobretudo o desgaste interno de quem passa a vida cercado por violência, sugerindo que alguns crimes não ficam restritos aos inquéritos, mas continuam presentes nas escolhas de quem tenta resolvê-los. A investigação ocupa noites e desfaz fronteiras entre trabalho e casa.