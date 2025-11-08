O faroeste que Tarantino chama de o melhor em cem anos, e você pode ver agora na HBO Max

Um assalto dá errado e um bando envelhecido precisa fugir rumo à fronteira, tentando garantir dinheiro e alguma dignidade antes que a perseguição se feche. Em “Meu Ódio Será Sua Herança — Versão do Diretor”, Pike Bishop (William Holden) reúne companheiros para mais uma aposta enquanto Deke Thornton (Robert Ryan), antigo parceiro, é forçado a capturá-lo para livrar o próprio pescoço. A jornada se constrói em deslocamentos por cidades poeirentas, trilhos que crescem sem parar e negociações que cobram preço alto, sempre com a perspectiva de um mundo que já não abre espaço para figuras de outro tempo.

Sam Peckinpah dirige a ação com atenção a gestos e cansaços, cercado por intérpretes que carregam o peso do sol e da idade. William Holden dá a Pike a teimosia orgulhosa de quem faz contas com a própria biografia; Ernest Borgnine, como Dutch, funciona como contrapeso, fiel e ríspido; Robert Ryan, em Thornton, expressa um tipo de dignidade abatida, consciente de que trabalha para chefes menores. No México, o grupo encontra o general Mapache e, cercado de guerra local e oportunismo, percebe que o jogo vale mais pela promessa de acerto do que por qualquer futuro estável.

A versão do diretor amplia tempo de convivência e pequenos interlúdios, permitindo notar o humor seco dos irmãos Gorch (Warren Oates e Ben Johnson), a teimosia ferida de Sykes (Edmond O’Brien) e a inquietação de Angel (Jaime Sánchez), cuja história dá dimensão moral ao pacto do bando. O acréscimo não altera o arco principal, mas acrescenta densidade: as pausas revelam cumplicidades e rachaduras, e tornam a travessia menos episódica e mais vivida, como se cada quilômetro cobrasse um tributo em memória e carne.

A violência aparece como resultado de um mundo com metralhadoras, explosivos e disciplina paramilitar, onde o duelo de honra cede lugar à mira fria. Peckinpah usa mudanças de velocidade e cortes rápidos para destacar o choque entre corpos e máquinas, sem enfeite. O som de disparos é seco, a poeira demora a baixar, e ferimentos permanecem no quadro tempo suficiente para lembrar que cada ação tem consequência. A brutalidade não é espetáculo autônomo; está atada a decisões, humilhações e negociações que definem o caminho do bando.

A relação entre Pike e Dutch, somada ao passado com Thornton, sustenta o núcleo emocional. Thornton, vigiado por homens sem preparo e movidos a prêmio, traz à tona a contradição de um Estado que terceiriza violência e honra contratos apenas quando convém. Já Pike insiste em regras internas de lealdade, ciente do anacronismo do próprio código. Quando a gangue se aproxima de Mapache, fica evidente que a fronteira não oferece redenção, apenas outra versão do mesmo jogo: brutalidade com outras fardas, promessas trocadas por vantagens imediatas.

A fotografia de Lucien Ballard trabalha com cores terrosas e luz cortante, registrando desertos queimados, vilas de madeira gasta e festividades que misturam alegria e ameaça. Não há brilho de vitrine; há calor que pesa e rostos sulcados. A trilha de Jerry Fielding alterna solenidade e temas regionais, sem inflar heroísmo. A montagem de Lou Lombardo costura lembranças ao presente com fluidez, inserindo lampejos do que se perdeu — amores, parcerias, oportunidades desperdiçadas. A remontagem realça essas paradas de respiração, que funcionam como preparação para explosões posteriores, dando sentido ao risco aceito.

Peckinpah distribui críticas em todas as direções. Não romantiza a pobreza mexicana nem poupa a hipocrisia americana. Há crianças curiosas, adultos cansados e soldados oportunistas, cada qual tentando tirar algum proveito do caos. Civis comuns temem tiros que se multiplicam sem aviso, e camponeses dançam porque a vida não para. O filme evita alegorias confortáveis: quem manda troca favores, quem obedece aprende a sobreviver com o que resta, e a lealdade, quando acontece, custa caro.

O elenco funciona em conjunto. Holden exibe firmeza quebradiça; Borgnine coloca humor torto nos intervalos de brutalidade; Ryan apresenta cansaço lúcido; Oates e Johnson injetam energia instável como irmãos Gorch; O’Brien dá ao velho Sykes um desalinho afetuoso; Jaime Sánchez dá a Angel a inquietação ética que acende conflitos internos. Todos parecem moldados a poeira e sol, distantes do heroísmo polido que embalou versões mais limpas do Oeste.

Ao alongar trechos de preparação e devolver encontros de bastidores, a versão do diretor permite que as motivações se tornem visíveis sem falas explicativas. A travessia ganha corpo: refeições apressadas, partilhas de bebida, olhares de desconfiança, risos curtos que aliviam tensões. A cada parada, instala-se a sensação de que o tempo joga contra os mais velhos e a técnica favorece quem possui dinheiro e armas longas. O trem não simboliza futuro; impõe velocidade, preço e trilhos que cortam rotas antigas.

A amizade, o dinheiro e a sobrevivência formam um triângulo desconfortável. O bando precisa de pagamento para seguir, mas certas decisões nascem de alianças que superam cálculo imediato. Quando alguém quebra a palavra, o dano passa de financeiro a existencial. Quando alguém protege um parceiro, a conta chega em sangue. O filme lida com essas escolhas sem lições morais: mostra o custo, aponta o registro no corpo e segue adiante. É nessa insistência sem romance que reside a força dramática da obra.

A lei funciona como serviço comprado. Thornton trabalha vigiado por mercenários patéticos e chefes que não sujam as botas. Do outro lado, Mapache exibe poder arbitrário, alimentado por bebida, armas e humores. Em ambos os casos, o indivíduo vale menos que a utilidade, e as regras mudam conforme conveniência. O bando, mesmo exaurido, preserva algum tipo de palavra, e o contraste acentua a melancolia do ocaso: não há lugar para idosos armados num mundo movido a munição barata e prazos rígidos.

A versão do diretor acentua o tom elegíaco e dá a cada rosto tempo para contar sua história. O faroeste se torna relato de despedida, não celebração. O que permanece não é promessa de reforma nem nostalgia limpa, mas a consciência de que certas vidas foram gastos de estrada, poeira e escolhas que se acumulam. Peckinpah observa essa contabilidade com ironia dura e olhos atentos aos detalhes do cotidiano, dos brindes rápidos às marchas militares que atravessam festas.

Quando os tiros cessam e a poeira baixa, ficam selas gastas, garrafas vazias e trilhos que se estendem além do que o olho alcança; a locomotiva passa, e o vento deixa no chão os papéis que ninguém voltará para recolher.