Divertido e encantador: o filme da Netflix que vai roubar seu coração

Embora ninguém saiba muito bem por que o amor começa, qualquer um é capaz de elencar um interminável rol de motivos que justifiquem ou ao menos deem alguma explicação sobre seu fim, que em certas ocasiões concorre para outros términos. Por mais que se esteja sempre à mercê das ardilosas trapaças do destino, reconhecer-se apaixonado — e, mais, permitir-se se apaixonar — é uma das emoções mais avassaladoras que se tem numa vida longa ou curta demais, feliz ou desditosa, ainda que o ligeiro conforto desse sentimento não vença a angústia que desnorteia ao jogar luz sobre nosso lado de sombras. O envolvimento romântico de duas pessoas enfrenta provações de toda natureza, e é por aí que “I Fine… Thank You… Love You” quer se mover. O tailandês Mez Tharatorn disseca as mágoas e exalta as delícias da paixão e do afeto mais genuíno e refinado, compondo outro dos tantos alertas que o cinema atreve-se a fazer, às vezes sem proveito.

A língua inglesa é música para Pleng. Extraordinariamente dedicada, ela sempre descobre um jeito de fazer seus alunos verem o aprendizado do idioma como uma brincadeira, ainda que isso não resolva todos os problemas deles. Kaya, uma de suas estudantes mais assíduas, precisa de ajuda para traduzir um arquivo de áudio para o rapaz que namora apenas pela química no sexo, e então o filme começa. Tharatorn e os corroteiristas Chaiyapruek Chalermpornpanich e Benjamaporn Srabua optam por um tom debochado que nem sempre funciona, por resvalar no pueril. Artes e palavras de tipologias em muitas cores enchem a tela, dispersando a atenção do público e fazendo com que os atores cortem um dobrado para manter o ritmo. Pleng aceita a missão um tanto constrangida, mas recompensada por uma bolsa Louis Vuitton vermelha, e trata de botar o plano em marcha. Só o que ela não sabe é que terá uma grande surpresa.

Yim, o namorado de Kaya, exige que a professora também o atenda, ministrando-lhe lições de inglês na tentativa de reconquistar a moça. Pleng e Yim encontram-se no Café Baga e Folha, e entre uma mocha e um affogatto vão além do abecê. A história perde força com as piadas escatológicas conduzidas na lanchonete, depois de um grupo de adolescentes tirar fotos invasivas de Pleng; recupera-se uma parte do dano e minimiza-se a vergonha de quem assiste pelo elenco quando o diretor volta ao leito e mostra o ajuste do possível casal. A sequência num casamento é, sem dúvida, plena de um lirismo romântico à Fellini ou De Sica, mas as imagens anteriores resistem. Preechaya Pongthananikorn e Sunny Suwanmethanont fazem um bom trabalho com o material de que dispõem, apesar do incômodo e da sensação de vazio não arrefecerem.