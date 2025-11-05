Na Netflix: a história baseada em Haruki Murakami que emocionou o mundo e venceu o Oscar

O conflito central opõe a necessidade de seguir trabalhando e o peso de uma perda que impede a fala direta. “Drive My Car”, estrelado por Hidetoshi Nishijima, Toko Miura e Masaki Okada, dirigido por Ryūsuke Hamaguchi e adaptado de conto de Haruki Murakami, acompanha um encenador que aceita montar uma peça em Hiroshima e, por regra da produção, precisa viajar diariamente com uma motorista designada. A exigência desse arranjo fixa um tempo de convivência e cria o espaço onde memórias recalcadas, dúvidas e escolhas profissionais passam a se cruzar. Ele quer levar “Tio Vânia” à estreia com rigor e evitar encarar um ponto cego do passado recente, mas o projeto coloca no mesmo carro a rotina de ensaios e a vida íntima que ele tenta conter.

A primeira decisão concreta é aceitar a residência teatral que impõe o uso de uma motorista, Misaki. A partir desse momento o objetivo prático do encenador se divide em dois: preparar um elenco multilíngue e dominar a própria reação aos trajetos diários. O carro se torna sala de preparação, pois ele escuta gravações com falas da peça e responde pausadamente, marca por marca. Esse procedimento altera a percepção do tempo e guia o ritmo dos encontros, porque transfere a dramaturgia para a estrada. Misaki dirige em silêncio e observa, o que reduz comentários e amplia a escuta. O encenador mantém o foco no trabalho, mas cada repetição de falas ativa uma lembrança associada à mulher que não está mais ali, e o trajeto passa a cobrar escolhas que ultrapassam o cronograma da produção.

O primeiro obstáculo aparece na escalação do elenco. Ele convida um jovem ator para um papel central, decisão que carrega um atrito prévio entre os dois. Essa escolha não busca confronto gratuito, tem função dramatúrgica: obrigar o encenador a lidar com uma presença que coloca em cena assuntos que ele evita nomear. Nos ensaios, cada pausa e cada indicação de respiração passam a ter duplo peso, servem à peça e à vida. A condução dos ensaios usa línguas diferentes e intérpretes, o que desloca o ponto de vista, já que o público dentro da história às vezes entende o gesto antes da palavra. Esse arranjo força o encenador a desacelerar correções e a aceitar o tempo de cada ator, o que afeta diretamente o calendário do espetáculo e a margem de segurança para a estreia.

Uma virada importante ocorre quando o encenador decide não atuar e permanecer apenas na direção. A decisão altera o eixo do projeto, porque transfere a responsabilidade de um papel difícil para o elenco e amplia o espaço de observação dele sobre o grupo. Com isso, cresce a tensão com o ator jovem, que se esforça para alcançar um tom que ainda não encontra. As conversas ao fim do dia, no carro, ganham outra camada, pois Misaki passa a ouvir não somente o texto gravado, mas também a respiração pesada de quem está revisando atitudes. A presença discreta dela, que dirige com constância, muda o foco das cenas seguintes, já que o encenador começa a pedir trajetos diferentes e horários precisos, controlando a duração dos silêncios como parte da preparação.

A trama intensifica o risco quando incidentes fora do teatro atingem o elenco e ameaçam o cronograma. Um episódio externo com o ator jovem repercute na produção, reduz o tempo de ensaio útil e força rediscussões de papéis. Essa pressão no relógio dramático empurra o encenador para um impasse que ele vinha adiando: dividir o personagem com outro intérprete ou assumir a tarefa que tinha recusado. A escolha afeta o conjunto, porque muda a ordem das marcações e obriga a direção a reensaiar passagens que envolvem várias línguas e sinais. Ao mesmo tempo, o vínculo entre encenador e motorista se aprofunda, agora por necessidade objetiva, já que as viagens passam a incluir deslocamentos mais longos e confidências pontuais, sempre puxadas por fatos que surgem do trabalho.

Misaki não ocupa o lugar de confidente casual. Sua história pessoal aparece de modo controlado e sempre ligada a um fato concreto da viagem ou a um ajuste de rota. Esse passado não aparece como discurso, mas através de dados práticos que influenciam a parceria no presente. Quando ela decide contar, escolhe o momento em que a informação altera uma decisão do encenador, o que reorienta o caminho deles e o plano de trabalho. O carro deixa de ser só sala de ensaio móvel e se torna espaço de avaliação ética, onde os dois articulam o que podem fazer para que o espetáculo exista e, ao mesmo tempo, para lidar com perdas que ainda não cicatrizaram.

A direção de Ryūsuke Hamaguchi usa a duração dos planos para comprimir ou expandir o efeito de cada fala sobre a ação que vem depois. Nas leituras de mesa, a regra de falar devagar e de não forçar a emoção altera o foco e impede atalhos. Quando a cena exige o choque entre dois atores, a câmera recua e sustenta o campo aberto, o que desloca a atenção para o corpo que hesita, não para a fala que tenta resolver. Esse desenho visual e sonoro tem impacto direto no conflito, porque segura o impulso de explicação e exige que decisões apareçam no gesto seguinte, não no comentário.

Os diálogos guardam informações que só ganham pleno sentido após ações subsequentes. Um aviso sobre limites profissionais, dito no teatro, retorna como condição para uma conversa à noite, dentro do carro, alterando o tom da parceria. Um elogio aparentemente protocolar, dito na leitura, revela uma estratégia de direção para separar ator e personagem e evitar curto-circuitos pessoais. Há também o uso de silêncio como resposta suficiente. O silêncio aqui não é enfeite, é posição que impede uma escalada de conflito imediato e compra tempo para a peça sobreviver ao ambiente de tensão.

A escalada de tensão culmina em dois movimentos que se respondem. Dentro do teatro, a proximidade da estreia transforma cada ensaio em prova final e reduz a margem de erro, enquanto a equipe negocia ausências e substituições. Fora do teatro, uma viagem necessária expõe pontos de origem das duas culpas em circulação e coloca ambos diante do que tentavam contornar com trabalho e rotina. Essa viagem funciona como chave do clímax, pois abre a possibilidade de uma decisão que afeta a montagem, o papel do encenador e o lugar da motorista em sua vida prática. O custo é claro: para avançar, será preciso aceitar uma verdade incômoda e assumir, no corpo, a função que se recusava a cumprir.

As consequências imediatas reorganizam o projeto artístico e a logística das apresentações. O que se decide nesse ponto altera a distribuição de falas, o tempo em cena e a relação com o público dentro da história. Não há revelação pirotécnica, há compromisso com a continuidade do trabalho e com a responsabilidade que cada um assume diante do que sabe. A atenção final recai sobre tarefas concretas: dirigir, atuar, conduzir, pontuar entradas e saídas, manter o espetáculo respirando. Quando a luz de ensaio baixa e o carro volta à estrada, cabe a eles administrar a distância entre o que foi dito no palco e o que ainda precisa ser dito fora dele.