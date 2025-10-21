Favorito ao Oscar de Melhor Filme de 2025, obra-prima de Ryan Coogler está na HBO Max

Dois irmãos voltam à cidade natal com um plano simples e arriscado: transformar dinheiro sujo em um juke joint que garanta renda e uma nova vida para a comunidade. Logo fica claro que o passado não aceita acordo e que forças locais, humanas e sobrenaturais, testam cada passo. “Pecadores”, escrito e dirigido por Ryan Coogler, traz Michael B. Jordan em dois papéis, como os gêmeos Smoke e Stack, além de Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Miles Caton e Delroy Lindo. A ação se passa no Delta do Mississippi, em 1932, quando abrir um espaço de festa negra significa afrontar costumes, polícia e vizinhos armados. O conflito central se resume a uma disputa por permanência: manter o bar em pé, proteger os seus e impedir que um mal recém-chegado tome a rua.

Os objetivos aparecem cedo e de modo direto. Com dinheiro arrancado do crime em Chicago, Smoke e Stack compram a serraria de Hogwood para erguer um juke joint. A meta imediata é inaugurar, atrair público e pagar dívidas antes que os antigos patrões descubram o desfalque. Há também um componente político: o bar desloca renda e sociabilidade para longe dos brancos que ditam as regras da cidade. Essa decisão cria aliados e inimigos. O primo Sammie, guitarrista, topa o projeto mesmo sob a reprovação do pai, o pastor Jedidiah, que condena o blues. Esse choque entre palco e púlpito define pressões paralelas sobre a família e o negócio, e cada escolha passa a responder a esses dois vetores.

A primeira grande virada acontece quando a noite de abertura deixa de ser apenas inauguração e vira ritual coletivo. A apresentação de Sammie altera o foco das cenas, a plateia entra em transe e o bar ganha um valor que ultrapassa a bilheteria. O efeito prático é duplo: aumenta a vontade de manter o espaço, e o risco também sobe. Do lado de fora, Remmick, vampiro irlandês em trânsito, observa e calcula. Ele oferece dinheiro e proteção em troca de entrada e influência. A proposta parece resolver o caixa, mas embute ameaça, porque no universo do filme o convite literal decide quem controla as portas. Recusar mantém a integridade do lugar, porém encurta o prazo até o próximo ataque.

Mary, ex-namorada de Stack, vira peça-chave quando escolhe negociar com Remmick. A decisão dela destrava a infecção que atingirá o próprio Stack e desvia a meta empresarial para uma missão de contenção. A partir desse ponto, salvar o irmão e manter o juke joint ativo passam a ser tarefas simultâneas. A montagem acelera o tempo com elipses entre salão e rua, multiplicando eventos fora de quadro que reaparecem como novas feridas na porta do bar. Cada mordida reduz a margem de manobra, e o objetivo estreita: defender o perímetro, proteger os aliados e impedir que a ameaça atravesse a única barreira que ainda funciona, a do convite.

Coogler explicita as regras do jogo para que cada ato tenha consequência verificável. Vampiros não entram sem convite, reagem à prata e à luz, e o corpo pode ser contido por meios artesanais. Annie, esposa de Smoke, enuncia essas informações no meio do caos, convertendo crendice em protocolo. O foco desloca do pânico para a estratégia: quem segura a porta, quem prepara resistências, quem busca suprimentos. Em paralelo, um segundo relógio começa a contar quando Hogwood e a Ku Klux Klan programam um ataque ao amanhecer. Instala-se um cerco em duas frentes. O bar vira fortaleza, o tempo se mede em horas, e cada passagem de plano indica nova perda de território ou ganho de poucos metros.

Diante da ameaça de Remmick à filha Lisa, Grace convida os vampiros a entrar, e a linha de defesa cai. A quebra dessa regra produz baixas que alteram humor e objetivo do grupo, e a confiança entre sobreviventes fica abalada. Mary hesita diante do que provocou, e esse vacilo redesenha alianças. A progressão dramática passa a se pautar por perdas e reposições: uma função que some precisa ser ocupada, um corpo a menos exige um plano mais curto, uma entrada aberta pede nova contenção. O bar ainda é o centro de gravidade, mas a cada cena ele custa mais caro para quem decide ficar.

O momento decisivo se desdobra em dois eixos. De um lado, Smoke precisa escolher quanto pagar para neutralizar o comando da horda, sabendo que o irmão, transformado, deixou de ser apenas família para se tornar ameaça imediata e móvel. De outro, Sammie e Pearline encaram o antagonista de frente e colocam a música como arma, não como ornamento, num duelo em que instrumento vira ferramenta de sobrevivência e afirmação. As consequências são físicas e morais. A encenação estreita o espaço, aproxima respiração e madeira quebrada, e faz cada metro avançado parecer custar um nome da lista de aliados. O desfecho permanece preservado, mas o preço de cada escolha aparece inteiro na borda do quadro.

As personagens agem de acordo com o que o filme informa. Smoke calcula, assume liderança e absorve rancores que a cidade já alimentava. Stack reage por impulso, abre brechas e acelera prazos. Sammie quer tocar, ser ouvido e existir para além do parentesco, desejo que o aproxima de promessas brilhantes até entender o custo embutido. Annie transforma superstição em instrução que mantém gente viva. Mary, mulher que passa por branca, negocia com o perigo para sobreviver em um lugar que a quer escondida, e suas contradições geram efeitos diretos no tabuleiro. Nada disso aparece como discurso isolado; cada traço se prova em ação e contragolpe.

Decisões de encenação mudam ponto de vista e tempo. Na inauguração do bar, a performance de Sammie não serve de número ilustrativo; ela chama presenças, amplia a plateia para além dos vivos e atrai a atenção do predador. O efeito prático vem na sequência: Remmick tenta cooptar o talento e oferece moeda que resolve problemas e cria um maior. A música de Ludwig Göransson funciona como metrônomo do risco, acelerando quando o juke joint precisa se tornar trincheira e alongando notas para esticar a espera até o amanhecer. Esses recursos não enfeitam; alteram percepção, definem ritmo interno e reordenam prioridades.

O encadeamento do enredo é direto. Apresentação: retorno, compra da serraria, plano do juke joint. Desenvolvimento: montagem da equipe, primeira noite, regras do sobrenatural, cerco. Aumento de tensão: proposta de Remmick, contágio, convite que quebra a barreira, baixas que mudam o plano. Resolução: concentrada no amanhecer e em escolhas que equilibram sangue, família e comunidade, sem revelação aqui. Diferente de “Creed: Nascido para Lutar” e “Pantera Negra”, que caminham para duelos com regras prévias, “Pecadores” transfere a arena para um espaço comunitário e condiciona qualquer vitória à ideia de pertencimento. Não se trata só de derrotar o monstro; trata-se de decidir quem tem direito de cantar, vender, dançar e viver naquela rua.

Os diálogos informam e definem ações. Quando Jedidiah condena o blues, delimita o fosso entre púlpito e palco que pressiona escolhas subsequentes. Quando Annie enumera fraquezas dos vampiros, transforma medo em plano executável. Quando Remmick promete imortalidade e alívio do racismo, expõe a tentação que captura os indecisos. Essas falas mudam objetivos, prazos e foco das cenas imediatamente seguintes.

Ao longo das decisões, o filme acompanha gente que precisa eleger o que salvar primeiro. A cada virada, Coogler retira facilidades, mede perdas e atribui ao juke joint uma função ética e prática. Sem antecipar a resolução, permanece a tensão sobre quem consegue sair inteiro quando o sol tocar o chão do Delta. O custo, a cada escolha, é pago em espécie.