84 minutos de gargalhadas ininterruptas: filme da Netflix vai te fazer rir sem culpa até a última cena Divulgação / Paramount Pictures

84 minutos de gargalhadas ininterruptas: filme da Netflix vai te fazer rir sem culpa até a última cena

Anna Flávia Leite de Morais
Por Anna Flávia Leite de Morais
em Filmes

Um policial desengonçado tenta deter uma conspiração que mira uma figura da realeza durante uma cerimônia esportiva, enquanto enfrenta trapalhadas próprias e mal-entendidos que multiplicam o caos. No centro desse percurso está a figura do detetive, cuja autoconfiança contrasta com a sucessão de equívocos que ele próprio provoca. Em “Corra que a Polícia Vem Aí!”, Leslie Nielsen interpreta Frank Drebin com rosto imperturbável, apoiado por Priscilla Presley, Ricardo Montalbán, George Kennedy e O. J. Simpson. A direção é de David Zucker, que conduz a narrativa com clareza para permitir que as piadas se sucedam sem atropelos.

A trama parte de um caso de segurança pública e o transforma em campo para o humor físico. O plano dos antagonistas se apresenta como mistério de manual, mas a cada etapa o protagonista produz novas encrencas e, sem perceber, complica investigações, romances e a própria reputação do departamento. O roteiro aposta em progressões simples: pista mal interpretada, recuo atrapalhado, consequência exagerada. Esse encadeamento torna o absurdo crível dentro do universo estabelecido e mantém a história acessível a quem busca rir do exagero institucional.

Leslie Nielsen sustenta a graça pela seriedade. O ator não se permite sequer um sorriso diante de quedas, objetos deslocados e ordens dadas no pior momento possível. Essa postura rígida transforma cada frase literal em gatilho cômico. Quando o parceiro, vivido por George Kennedy, tenta devolver o caso aos trilhos, a solidez do veterano acentua o tropeço do protagonista. Ricardo Montalbán funciona como contraponto sóbrio, garantindo a ameaça necessária para que o humor não flutue sem obstáculo. Priscilla Presley confere leveza às cenas românticas e oferece ao detetive um horizonte afetivo que se choca com a falta de jeito do herói.

A direção mantém os quadros abertos o suficiente para que ações secundárias disputem atenção com a piada principal. Um detalhe de cenário, uma placa, um figurante distraído passam a exercer a função de humor de fundo, sem que a cena dependa disso para funcionar. A montagem respeita o ritmo da comédia, prefere cortes limpos e recusa prolongamentos que estrangulem o riso. A trilha de Ira Newborn, com temas heroicos, acentua o contraste entre solenidade sonora e trapalhada visual, recurso que amplifica o escárnio às poses de autoridade.

O filme aposta na literalidade como motor de riso. Ordens e metáforas são tomadas ao pé da letra pelo detetive, e o resultado expõe o automatismo de procedimentos oficiais. Coletivas de imprensa, cerimônias protocolares e a própria dinâmica do policiamento urbano aparecem como palcos onde a pompa vale mais que a eficácia. Esse olhar para a etiqueta do poder explica por que as cenas públicas funcionam tão bem: quanto maior a formalidade, maior o tombo. A comicidade nasce da colisão entre solenidade e desordem.

O romance entre Frank e Jane oferece respiro sem deslocar a história. O jogo de sedução se baseia em trocas de frases simples, gestos truncados e mal-entendidos. Não há melodrama inflado, e as cenas cumprem a função de humanizar o protagonista, de forma que a plateia aceite seu repertório de erros com algum afeto. A presença de Priscilla Presley equilibra ingenuidade e firmeza, o que impede que a personagem se torne apenas interesse amoroso decorativo. Quando o detetive precisa dividir a atenção entre a investigação e a vida sentimental, o humor encontra novo terreno para tropeços.

O. J. Simpson aparece como peça física de comédia, submetida a acidentes em cadeia que escalam a cada aparição. O corpo vira objeto elástico e dialoga com a tradição de palhaços de cena muda, apoiando-se em quedas, pancadas e surpresas. Essa escolha aproxima o longa de um espírito de vaudeville, com entradas rápidas e efeitos visuais simples que valorizam a pontaria do corte. Nada depende de digitais pesadas de pós-produção, o que preserva a graça após repetidas exibições na televisão.

Em termos de linguagem cômica, a obra prefere a clareza ao ornamento. Piadas curtas, frases diretas e objetos que cruzam o quadro com sentido imediato formam o repertório dominante. Há espaço para trocadilhos verbais, mas o desenho do humor visual sustenta o interesse quando as falas cessam. Esse equilíbrio permite que diferentes faixas de público encontrem pontos de acesso, sem exigir conhecimento prévio de referências externas.

Alguns elementos datam a produção. Trajes, cenários de repartições e certos hábitos de comunicação fixam o filme numa época específica. Em uma revisão, surgem questionamentos sobre passagens que tocam em estereótipos de gênero. Esses momentos existem, mas não definem a experiência, que se apoia sobretudo na inépcia bem-intencionada de um policial e na crítica ao culto da solenidade. A leitura atual se beneficia justamente da exposição da vaidade institucional, tema que não perdeu força.

A economia de explicações mantém o ritmo. As motivações dos vilões são diretas, e o enredo se move por ações encadeadas, sem desvios supérfluos. O espectador enxerga problemas práticos a resolver, e cada solução improvisada de Frank gera nova complicação. Essa sequência de respostas apressadas sustenta o fôlego e dá ao riso o papel de válvula diante de organizações que se levam a sério demais.

A permanência de “Corra que a Polícia Vem Aí!” no repertório popular se explica pela densidade de piadas por minuto e pela habilidade de transformar cerimônias civis em arena de trapalhadas. O título segue associado à impassibilidade de Leslie Nielsen, que encontrou nesse personagem uma assinatura tardia de carreira. A equipe sustenta o efeito com disciplina: figurinos convencionais, fotografia nítida e artifícios de cena que não chamam atenção para si favorecem o tempo do riso. As reprises em TV e streaming, além de citações em programas humorísticos, mostram que a sátira à pompa institucional continua a encontrar público.

Ao revisitar a obra hoje, chama atenção a eficácia de escolhas simples. A câmera não esconde a ação, e a montagem não tenta impor virtuosismo. Essa franqueza formal cria terreno fértil para a repetição de piadas que permanecem legíveis em televisores, telas de celular e salas de cinema. A relação entre solenidade e desastre continua atual, especialmente em contextos em que símbolos públicos valem mais que resultados concretos. A figura do detetive, teimoso e certo de si, segue tropeçando em objetos banais, o que rende nova gargalhada a cada reencontro.

Filme: Corra que a Polícia Vem Aí!
Diretor: David Zucker
Ano: 1988
Gênero: Comédia/Crime
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
Veja também