Nova série da Netflix, baseada em história real, vai despedaçar seu coração

Começo a me fazer uma pergunta inaudita: o que torna “Ninguém Nos Viu Partir” é menos uma narrativa do que um espelho dolorido da alma. E quem, afinal, ousa encarar esse reflexo?

Desde o primeiro instante, a série nos arrasta para dentro de um conflito de poder escondido sob o verniz da elite: pais separados pelo orgulho, famílias unidas apenas pela fortuna, uma mulher cuja liberdade é incêndio contido sob ordens de sangue. Leo leva os filhos Isaac e Tamara para Paris. Valeria descobre os passaportes apagados, entende que não foram embora sozinhos. Samuel, pai de Leo, sustenta que os meninos estarão melhor “longe daqui”. Não é fuga, nem proteção: é dominação.

Essa trama, ambientada na Cidade do México dos anos 60, atravessando Paris e Itália, recusa todos os apelos simplistas. O casamento de Leo e Valeria nasceu de interesses, não de afeto. A suposta loucura dela é artifício para calar uma mulher que ousa amar sem permissão. Leo vive num teatro de obrigações: arquiteto por vocação, engrenado numa maquinaria familiar que o redefine a cada ordem que recebe do pai. Valeria insiste em reencontrar os filhos, mesmo quando todos lhe dizem para esperar.

O que se revela, pouco a pouco, é que a série não quer contar “o que aconteceu”, mas “por que insiste em existir essa ferida”. A ambivalência moral é o eixo vibrante da narrativa. Ninguém é totalmente herói ou vilão. Samuel dita caminhos; Valeria busca retomar a voz; Leo rasga o pacto com seu eu em prol do dever exigido por seu sobrenome. A dor familiar é instrumento de poder, o silêncio é prisão, o amor proibido: uma rebelião.

Visualmente e ritmicamente, a série acerta pontualmente: luz que denuncia angústia, cenários que ecoam máscaras sociais, figurinos que falam tanto quanto palavras. Mas há fissuras: episódios que se estendem além de onde precisavam, vozes, especialmente as das crianças, que soam distante demais, quando talvez devessem cortar o silêncio com claridade.

O desfecho reflete o inexplicável: não há certeza de reconciliação nem de redenção, mas tudo indica que foi nessa incerteza que mora o ponto mais humano dessa história. Afinal, mais que narrar uma perseguição entre continentes, “Ninguém Nos Viu Partir” é um convite para reconhecer a urgência de escolher nossos fios, por mais tensos, por mais angustiantes, por mais proibidos.

Se você sair pensando em algo, que seja isso: às vezes, fugir de casa é tão grave quanto tentar voltar, e em ambos os casos, o amor exige coragem muito além do que se espera de nós.