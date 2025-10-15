Para rir e deixar a vida mais leve: comédia de viagem na Netflix vai melhorar sua semana

Quatro amigas decidem viajar antes de um casamento, transformando os preparativos em um roteiro pela Itália que aciona lembranças, segredos e promessas adiadas. “Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo” parte desse impulso de sair de casa para testar prioridades quando a rotina oferece conforto e risco ao mesmo tempo. Com Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, sob direção de Bill Holderman, a história percorre Roma, Veneza e paisagens toscanas, usando deslocamentos para aproximar conversas e dúvidas que reaparecem quando se pretende começar uma nova etapa da vida.

O quarteto se move por motivações complementares. Uma teme perder autonomia ao aceitar mudanças no status afetivo; outra busca reafirmar uma independência construída com esforço; a terceira observa com ironia os excessos românticos do grupo; a quarta tenta manter o conjunto unido sem sufocar individualidades. Keaton retoma a persona atrapalhada e afetuosa, capaz de commentar um impasse com um gesto mínimo. Fonda negocia compromisso e liberdade sem romantizar obstáculos. Bergen administra o humor seco que corta doçura excessiva. Steenburgen funciona como elo de cuidado, lembrando que amizade inclui logística, paciência e honestidade quando a franqueza dói.

A viagem serve como laboratório de escolha. Ruas, praças e interiores acolhedores não aparecem como exibição de exotismos, e sim como espaços de convivência onde horários, malas e mapas definem o ritmo do dia. O filme observa como essas mulheres atravessam calçadas irregulares, pedem ajuda, trocam sapatos, sentam para um café e decidem prolongar uma conversa. Ao privilegiar gestos cotidianos, a narrativa destaca que maturidade não anula o desejo de experimentar lugares e relações, apenas muda a maneira de lidar com imprevistos que costumam acompanhar deslocamentos em grupo.

O humor nasce do contraste entre experiência e improviso. As personagens acumulam décadas de trabalho, perdas e recomeços, mas continuam sujeitas a decisões impulsivas, mal-entendidos de idioma e paqueras que exigem coragem real. As piadas evitam humilhação gratuita e preferem o autodeboche, articulado pelo timing do elenco. Quando uma desanima, outra segura a cena; quando o clima pesa, alguém oferece uma frase curta que alivia a pressão sem apagar o assunto. Essa dinâmica mantém viva a curiosidade sobre como cada pequena decisão interfere no andamento do dia.

O roteiro prefere previsibilidade controlada a choques. Coincidências aceleram soluções e o guarda-roupa quase nunca enfrenta aperto, o que reduz a temperatura de certos embates. Em troca, o filme preserva foco na amizade como pacto renovável. Há pedidos de desculpas, convites para sair da zona de conforto e pequenas concessões que não anulam convicções. Em grupos antigos, a convivência depende de reconhecer manias e teimosias sem romper o vínculo, e a narrativa registra esse equilíbrio com atenção ao detalhe que define uma tarde inteira, como escolher entre seguir o plano ou aceitar um desvio de rota.

A direção de Bill Holderman adota polidez visual e ritmo relaxado. A fotografia busca luz solar durante o dia e ambientes suaves à noite, mantendo leitura clara dos espaços. A montagem privilegia a continuidade das conversas, sem truncar réplicas ou apagar silêncios úteis, e a trilha aposta em canções reconhecíveis para marcar deslocamentos de trem, barco e caminhada. Essas opções evitam estridência e guardam o protagonismo para o grupo, que sustenta cenas com olhar, pausa e escuta — recursos frequentemente esquecidos em comédias que apostam tudo em piadas de impacto imediato.

Os parceiros masculinos aparecem como apoio, não como motores do drama. Servem de espelho para dilemas sobre compromisso, autonomia e confiança, sem capturar o eixo do enredo. Quando um impasse amoroso pede decisão, a resolução passa por conversa e negociação, em vez de punição moral. Esse tratamento combina com as idades das protagonistas e com a proposta de não tratar maturidade como rodapé da vida. Ao deslocar o centro para elas, o filme confirma que a escolha de companhia é ato de liberdade que precisa ser reafirmado sempre que o cotidiano muda.

Entre destaques individuais, Candice Bergen confirma precisão rara para cortar açúcar excessivo com frases curtas que mudam o rumo de uma cena. Diane Keaton revisita a comédia física sem cair na repetição, usando um tropeço como comentário sobre indecisão. Jane Fonda explora a tensão entre independência e parceria com vulnerabilidade sem derramar melodrama. Mary Steenburgen amarra o conjunto e lembra que amizade também passa por dividir contas, organizar horários e ceder terreno quando a pressa de uma pode atropelar a fragilidade de outra. São presenças que funcionam em sinergia e tornam verossímil uma história de longa convivência.

As limitações ficam à vista. A previsibilidade restringe a densidade de alguns conflitos e a preferência por cartões-postais suaviza impactos que poderiam deixar marcas mais visíveis. Ainda assim, há valor em um filme comercial que coloca mulheres maduras no centro sem pedir licença, tratando desejo como assunto corrente e recusando o apagamento comum em narrativas que deslocam personagens acima de certa idade para os cantos. O público encontra companhia, não sermão, e essa escolha orienta o tom das sequências.

O retorno para casa não apaga incertezas. Continuam presentes as questões sobre saúde, solidão, responsabilidades familiares e a coragem de dizer sim quando uma chance de alegria aparece sem aviso. “Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo” registra esse estado intermitente, no qual decisões são refeitas conforme a vida muda. Fica a percepção de que novos encontros podem nascer de convites simples e que outra escapada breve pode surgir do nada, mesmo que o caminho repita ruas já conhecidas.