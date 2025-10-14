4 filmes na Netflix para quem ainda acredita em finais impossíveis

É inescapavelmente humana a vontade de acreditar em magia. Não, não estou falando de feitiços ou vassouras voadoras, mas na capacidade de transformar o banal em extraordinário. Filmes de fantasia são um respiro, uma fuga da realidade. Universos paralelos que refletem nossos medos e desejos com humor, melancolia e imaginação. A Revista Bula selecionou quatro histórias na Netflix que exploram o encanto e a escuridão do imaginário, provando que o gênero pode ser tão poético quanto provocador.

Narrativas sobre amadurecimento, liberdade e rebeldia, em que a imaginação não é fuga, mas resistência. A fantasia não é mero artifício estético, mas uma metáfora, uma crítica. É o espelho que distorce para revelar a verdade. Entre canções, chocolates e batalhas morais, os protagonistas desses files encarnam o impulso de mudar o próprio destino, questionando estruturas que insistem em dizer o que é possível.

Combinar humor e melancolia faz com que essas obras construam universos que fazem o espectador sonhar sem ingenuidade. Essa lista traz o que há de melhor na fantasia moderna, equilibrando o lúdico com o político, o doce com o sombrio. O encantamento vem pela estética, mas também pela inteligência, lembrando que a imaginação é nossa arma mais poderosa contra a apatia. Esses mundos tê em comum a certeza de quem só quem ousa imaginar pode, de fato, transformar.

Wonka (2023), Paul King Divulgação / Warner Bros. Um jovem sonhador chega a uma cidade dominada por comerciantes corruptos que transformaram o chocolate em símbolo de poder. Com apenas uma mala de invenções e uma fé desmedida em seus sonhos, ele enfrenta sabotagens, armadilhas e a própria ingenuidade. Sua jornada mistura doçura e crítica, mostrando como a criatividade pode desafiar os limites impostos pela ganância. Ao lado de aliados improváveis, o inventor cria um império de fantasia onde cada doce é um manifesto contra o cinismo. O resultado é uma fábula sobre esperança, persistência e o valor de permanecer autêntico.

A Escola do Bem e do Mal (2022), Paul Feig Helen Sloan / Netflix Em um vilarejo isolado, duas amigas de personalidades opostas são enviadas para uma escola onde heróis e vilões aprendem o papel que desempenharão nos contos de fadas. Uma sonha com o glamour dos finais felizes; a outra, com a subversão das regras. Quando seus destinos são trocados, ambas precisam confrontar a moral simplista do mundo que as cerca. Entre feitiços, batalhas e dilemas existenciais, a trama revela que o bem e o mal não são polos opostos, mas nuances da mesma alma. Uma fantasia exuberante sobre amizade, identidade e a busca por equilíbrio.

Matilda: O Musical (2022), Matthew Warchus Dan Smith / Netflix Em uma escola dominada pelo medo e pela rigidez, uma menina de mente brilhante e espírito indomável descobre que pode mover objetos com o poder da mente. Ignorada pelos pais e oprimida por uma diretora autoritária, ela encontra refúgio nos livros e em uma professora gentil que enxerga seu talento. Com humor, rebeldia e canções vibrantes, a garota transforma sua frustração em força e lidera uma revolução infantil contra o autoritarismo. A narrativa celebra o poder da imaginação como forma de resistência, provando que até as menores vozes podem derrubar gigantes.