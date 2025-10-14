Filme de Wong Kar Wai que se tornou um sucesso mundial graças a Quentin Tarantino está no Mubi

Clássico cult de 1994, “Amores Expressos” é um longa-metragem bipartido de Wong Kar Wai, gravado em apenas 23 dias e inspirado no bairro chinês Chungking Mansions, enquanto o “expresso”, no título, simboliza os breves encontros dos casais protagonistas. Com um custo de aproximadamente 640 mil dólares, o romance, apesar do baixo orçamento, foi um sucesso comercial e crítico. Com duas histórias que se intercalam, mas não se conectam, o enredo explora experiências românticas platônicas, cada uma envolvendo policiais.

No primeiro arco, Brigitte Lin é uma femme fatale que atua no submundo do narcotráfico. Traída por outro colega traficante, interpretado por Thom Baker, ela é perseguida por criminosos. Ao longo de sua jornada, demonstra ousadia e frieza para revidar os homens que a perseguem. No entanto, sua história é importante também porque ela se torna objeto de curiosidade e admiração do Policial 223 (Takeshi Kaneshiro), recém-abandonado por sua companheira. Lacônica, com sua peruca loira, óculos escuros e um sobretudo, ela se torna uma figura quase mítica na mente do jovem apaixonado, que tenta conquistá-la, mas o objetivo dela é apenas um: encontrar e se vingar de seu traidor.

Na segunda história, a tímida e excêntrica Faye (Faye Wong) é garçonete em uma lanchonete. Uma de suas peculiaridades é ligar o som em um volume muito alto, sem se importar com os outros funcionários, com os clientes ou com o fato de isso atrapalhar a ouvir os pedidos. Um dos fregueses mais frequentes é o Policial 663 (Tony Leung Chiu-Wai), que sempre vai à lanchonete para comprar um lanche para sua namorada. Até que ele é abandonado por ela e fica intrigado pela garçonete, que corresponde sem demonstrar.

Com uma fotografia de cores saturadas, abuso de luzes neon e movimentos fluidos, as imagens valorizam as noites de Chungking Mansions e a estética oriental dos bairros noturnos movimentados, com asfaltos brilhosos refletindo os letreiros das casas de show e estabelecimentos comerciais. A trilha sonora é peça-chave na construção emocional da trama, com canções icônicas como “California Dreamin’”, do Mamas & The Papas, e “Dreams”, de The Cranberries, cantada por Faye Wong, criando uma atmosfera nostálgica e melancólica.

Concebido durante a pós-produção de “Cinzas do Passado”, “Amores Expressos” é uma maneira de Wong Kar Wai representar a juventude moderna, com cada vez mais dificuldade de estabelecer conexões, mas um maior desejo de ser visto e compreendido. De um jeito poético e delicado, o cineasta nos mostra que não importa quão cheias estejam as cidades, estamos cada vez mais solitários. O acaso pode até cuidar de alguns encontros, mas falhamos em torná-los duradouros.

Nos Estados Unidos, à época do lançamento, “Amores Expressos” ganhou exibição no New Beverly Cinema, sala de exibição de filmes cults de propriedade de Quentin Tarantino, que fez questão de promover o longa-metragem nos Estados Unidos, após considerá-lo uma obra-prima.