Os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2025 (até agora) John Wilson / Netflix

Natália Walendolf
Os filmes mais vistos da Netflix em 2025 refletem um momento de consolidação do streaming como principal forma de consumo audiovisual no mundo. A combinação entre lançamentos simultâneos, estratégias de divulgação segmentadas e o uso de dados para identificar preferências regionais tem redefinido o alcance das produções internacionais. O público responde com engajamento crescente a narrativas que exploram temas de confinamento, vigilância, sobrevivência e dilemas éticos ligados à tecnologia e à segurança. Ao longo do primeiro semestre do ano, títulos de ação, suspense e ficção científica superaram estreias norte-americanas e alcançaram índices de audiência inéditos para produções europeias. Nesta seleção, o leitor encontrará exemplos de filmes que conquistaram posições de destaque na plataforma, ajudando a explicar como a Netflix tem diversificado sua oferta e como o público global passou a buscar histórias que unem ritmo acelerado, tensão e reflexão sobre as incertezas contemporâneas.

Ad Vitam (2025), de Rodolphe Lauga
Christophe Brachet / Netflix

Após sobreviver a uma execução simulada, um ex-operador do GIGN volta para casa e encontra rastros de invasão, móveis revirados e a ausência mais insuportável. Homens armados levaram a esposa grávida e deixaram um recado cifrado que aponta para operações antigas, relatórios bloqueados e uma cadeia de comando contaminada por interesses privados. Sem tempo para acionar procedimentos oficiais, ele ativa contatos de confiança, recolhe armamentos guardados e percorre Paris e arredores atrás de um mandante que conhece seu treinamento. Cada pista abre outras portas e prova que documentos valiosos circulam entre agentes com crachás verdadeiros e objetivos obscuros. Surge a possibilidade de um acerto para recuperar a família, mas a moeda de troca pode destruir carreiras e libertar culpados. O dilema passa a ser moral, não apenas tático. Seguir as regras pode custar duas vidas, romper as regras pode incendiar um escândalo de Estado. Entre memória, culpa e obstinação, a resposta correta precisa chegar antes do primeiro choro que ele jurou ouvir.

Brick (2025), de Philip Koch
Divulgação / Netflix

De madrugada, moradores acordam e percebem que portas, janelas e dutos foram selados por tijolos escuros que brotaram sem ruído. A cidade desaparece atrás de uma parede que não cede ao toque, à força ou ao fogo. Dentro, um condomínio inteiro se reorganiza na tentativa de entender o que aconteceu e como atravessar o bloqueio. Recursos finitos exigem racionamento, informações viram moeda e corredores funcionam como fronteiras entre grupos com prioridades distintas. Um casal em crise tenta manter a calma enquanto participa de perfurações arriscadas, mapeamento de vãos e criação de regras mínimas de convivência. A cada tentativa mal sucedida de quebrar a barreira, cresce a suspeita de que o perigo não está do lado de fora. Surgem líderes autoproclamados, pequenos monopólios de água e energia, vigilâncias improvisadas e disputas por autoridade. O prédio vira laboratório social onde cooperação e paranoia definem quem dorme em paz. A esperança de saída depende de leitura precisa do espaço e de confiança que resiste pouco ao medo.

Contra-Ataque (2025), de Chava Cartas
Divulgação / Netflix

Um ataque a uma base rural usada por um cartel revela um cemitério clandestino e coloca uma unidade especial do Exército mexicano sob os holofotes. O capitão que liderou a investida se torna alvo principal de chefes locais e de cúmplices infiltrados em órgãos públicos. A equipe, reduzida e com poucos recursos, precisa mover-se entre povoados e estradas sem sinal, protegendo testemunhas e mantendo evidências a salvo de sabotagens internas. Comunicação criptografada, leitura do terreno e disciplina tática viram a diferença entre emboscada e sobrevivência. A cada recuo surgem novas pressões de autoridades que exigem resultados e, ao mesmo tempo, expõem a tropa a riscos desnecessários. O inimigo tenta desmoralizar o grupo com mensagens falsas, informantes duplos e ataques coordenados em horários imprevisíveis. O avanço depende de manter coesão, entender a lógica da violência local e levar provas a um tribunal antes que desapareçam. O preço do sucesso não é a medalha. É impedir a próxima lista de nomes enterrados sem despedida.

De Volta à Ação (2025), de Seth Gordon
John Wilson / Netflix

Quinze anos depois de abandonar missões clandestinas para criar os filhos com identidades discretas, um casal de ex-agentes se vê forçado a reativar habilidades que juraram esquecer quando um incidente filmado por acaso viraliza e expõe reflexos que ninguém comum teria. Antigos inimigos farejam a oportunidade de acerto de contas e novos jogadores surgem interessados em um dispositivo capaz de assumir o controle de sistemas eletrônicos críticos. A rotina de escola, mercado e aniversários cede lugar a rotas de fuga, cofres esquecidos e contatos que talvez já não sejam confiáveis. Com as crianças no centro do tabuleiro, cada decisão passa a equilibrar segurança familiar e necessidade de neutralizar uma ameaça que cresce a cada hora. Entre disfarces, pistas plantadas e promessas quebradas, a dupla precisa recuperar a própria sintonia, transformar a culpa em foco e antecipar os movimentos de um adversário que conhece seus truques. O objetivo não é a glória, mas voltar para casa com todos vivos.

Exterritorial (2025), de Christian Zübert
Sasha Ostrov / Netflix

Ao acompanhar o filho para resolver documentos em um consulado dos Estados Unidos em Frankfurt, uma ex-integrante de forças especiais percebe que o menino desapareceu em algum ponto entre detector de metais, balcões de triagem e corredores sem janelas. Funcionários negam ter visto a criança, protocolos blindam áreas inteiras e câmeras parecem registrar menos do que deveriam. Sem responder a ameaças, ela decide permanecer no prédio e mapear depósitos, saídas de serviço e passagens internas, testando cada porta e interpelando quem cruza seu caminho. O espaço diplomático, protegido por regras próprias, funciona como uma cidade em miniatura com hierarquias, silêncios e cumplicidades. Quanto mais avança, mais indícios surgem de uma operação que envolve documentos apagados e nomes com autoridade suficiente para calar testemunhas. A busca vira confronto direto com um passado militar que deixou feridas. Para recuperar o filho, será preciso transformar o labirinto em aliado, desmontar mentiras e expor uma verdade que muita gente prefere manter fora de qualquer jurisdição.

