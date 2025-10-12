Os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2025 (até agora)

De Volta à Ação (2025), de Seth Gordon

John Wilson / Netflix

Quinze anos depois de abandonar missões clandestinas para criar os filhos com identidades discretas, um casal de ex-agentes se vê forçado a reativar habilidades que juraram esquecer quando um incidente filmado por acaso viraliza e expõe reflexos que ninguém comum teria. Antigos inimigos farejam a oportunidade de acerto de contas e novos jogadores surgem interessados em um dispositivo capaz de assumir o controle de sistemas eletrônicos críticos. A rotina de escola, mercado e aniversários cede lugar a rotas de fuga, cofres esquecidos e contatos que talvez já não sejam confiáveis. Com as crianças no centro do tabuleiro, cada decisão passa a equilibrar segurança familiar e necessidade de neutralizar uma ameaça que cresce a cada hora. Entre disfarces, pistas plantadas e promessas quebradas, a dupla precisa recuperar a própria sintonia, transformar a culpa em foco e antecipar os movimentos de um adversário que conhece seus truques. O objetivo não é a glória, mas voltar para casa com todos vivos.