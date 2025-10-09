4 romances na HBO Max para dar mais leveza à vida

A rotina é exaustiva, eu sei. O mundo gira rápido demais. Mas se há algo profundamente restaurador é se permitir uma boa pausa para conhecer uma história de amor. No cinema, os romances são subestimados, mas também são uma forma de cura, um refúgio emocional onde as fragilidades humanas são acolhidas sem julgamento. Nessa lista, trouxemos alguns títulos da HBO Max que não são sinônimos de superficialidade, mas de sensibilidade. Obras que encontram beleza nas pequenas reconciliações, na ternura das imperfeições e na coragem de recomeçar quando tudo parece perdido.

Essas narrativas nos lembram que o amor raramente surge de maneira linear. Ele surge do desencontro, no errado, na solidão e no caos. Personagens que vivem histórias atravessadas por hesitações, medos e impulsos genuinamente humanos. Outros se apaixonam quando menos esperam. Há aqueles que redescobrem o afeto. A cada reencontro, o amor é mostrado não como ideal inalcançável, mas como aprendizado constante: uma força que exige entrega, paciência. Amar também é rir do próprio descontrole e seguir mesmo que com medo. O amor é mais sobre aceitação que sobre controle.

Amor de Ano Novo (2024), Nick Moore Divulgação / Vargo Dois bebês nascem no mesmo hospital no dia de Ano Novo, com apenas um minuto de diferença, um destino curioso que marca suas vidas desde o começo. Minnie sempre acreditou que Quinn, nascido primeiro, teria roubado a sorte que era dela: ela se sente marcada por azar e por um passado de expectativas não cumpridas; ele construiu uma vida mais estável, ainda que distante dela. Décadas depois, seus caminhos se cruzam numa festa de Réveillon, e juntos descobrem que suas histórias estão entrelaçadas por coincidências e ressentimentos antigos. Ao reencontrarem-se, enfrentam incertezas, mágoas e esperanças adormecidas, na tentativa de decidir se vale a pena apostar no que poderia ter sido, ou ser, entre eles. A narrativa joga com a ideia de destino e de segundas chances, enquanto Minnie e Quinn tentam superar o peso das falhas pessoais para abraçar uma possível união.

Outra Chance para o Amor (2024), Tyler Russell Divulgação / Karen Kingsbury Productions Após perder seu melhor amigo em circunstâncias trágicas, um jovem arquiteto se vê dominado por um sentimento de culpa e vazio que o impede de seguir em frente. Movido por um último desejo deixado pelo falecido, ele parte em busca da irmã gêmea secreta dele, separada ainda como embrião, fruto de uma história familiar complexa e cheia de segredos. A jornada, que começa como um ato de lealdade e luto, se transforma gradualmente em uma experiência de autodescoberta. No caminho, o arquiteto conhece alguém que desafia suas certezas sobre amor, destino e recomeço. Entre lembranças dolorosas e encontros inesperados, ele percebe que às vezes a vida oferece uma segunda chance onde menos se espera, e que o amor pode nascer justamente daquilo que parecia perdido para sempre.

Um Amor Inesperado (2018), Juan Vera Divulgação / Boneco Filmes Após 25 anos juntos, um casal decide se separar de forma amigável quando o filho parte para estudar no exterior. O que parecia uma decisão madura se transforma em uma jornada confusa de redescobertas, encontros e desencontros. Cada um tenta se reinventar: ela, abraçando a liberdade; ele, tentando entender o vazio que ficou. No entanto, a distância os força a repensar o que realmente os unia. O filme observa com humor e melancolia o amor adulto, aquele que já passou pelas paixões intensas e precisa aprender a lidar com o silêncio, a saudade e o tempo.