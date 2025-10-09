5 filmes lançados em 2025 que você só vai ver no Prime Video

Em 2025, o universo do streaming continua a redefinir a forma como descobrimos novos filmes, não mais restritos às salas escuras dos cinemas, muitos lançamentos agora desembarcam diretamente nas plataformas digitais. O Prime Video, em particular, tem sido palco de estreias exclusivas que prometem chamar a atenção dos assinantes ávidos por novidades. Nesse contexto, vale destacar produções que dificilmente aparecerão em outros catálogos: são obras originais algumas até produzidas ou distribuídas pelo ecossistema Amazon /MGM que chegam diretamente ao público em casa, conferindo ao serviço uma vantagem diferenciada no mercado da repercussão cinematográfica.

Para quem busca fugir do óbvio e explorar lançamentos que ainda “ninguém viu” (ou só verá ali), esta curadoria se torna ainda mais valiosa. Filmes com elenco de peso, diretores consagrados ou premissas instigantes trazem à tona o novo, e muitas vezes ousado, dentro do streaming. Eles podem passar despercebidos frente aos blockbusters grandiosos, mas carregam potencial de surpresa: seja pelo roteiro, pelas performances, pela estética ou pela proposição temática. E é justamente esse lado “secreto” do catálogo que merece atenção: descobrir pérolas que só estarão ao alcance dos assinantes, sem dependência de salas de cinema ou de lançamentos físicos.

Assim, elaboramos uma lista de cinco filmes lançados em 2025 que você só vai ver no Prime Video (ou cuja estreia no streaming no Brasil é exclusiva ou privilegiada). A ideia é justamente apontar produções que se destacam por serem inéditas no serviço ou estrearão lá em primeiro lugar, oferecendo ao público um repertório especial e exclusivo. Aliás, antes de mergulhar nas sinopses individuais, convém reforçar que alguns desses títulos já atraem olhares críticos e curiosos, seja pelo nome dos envolvidos ou pela promessa de narrativa instigante, vale a pena ficar de olho e preparar a pipoca.

Código Preto (2025), Steven Soderbergh Divulgação / Focus Features O enredo gira em torno de Kathryn Woodhouse e George Woodhouse, espiões experientes que mantêm um relacionamento que, à superfície, parece totalmente funcional, mesmo levando em conta o sigilo e o risco inerentes às suas profissões. Tudo começa a se complicar quando surge uma suspeita de que Kathryn possa ter vazado informações confidenciais a inimigos, e George, seu marido, precisa investigar discretamente, pois a acusação atinge não só sua missão, mas sua vida pessoal.

Jogo sujo (2025), Shane Black Jasin Boland / Prime Parker éum ladrão engenhoso que é contratado para executar um assalto de grandes proporções. Ao lado de Grofield, Zen e uma equipe experiente, ele se depara com forças poderosas, a máfia nova-iorquina, um ditador sul-americano e interesses obscuros, que complicam o plano original. O que parecia ser um roubo calculado rapidamente se transforma em uma conspiração letal em que a vida de Parker e sua equipe estará em jogo.

Manutenção Necessária (2025), Lacey Uhlemeyer Divulgação / Amazon Studios Charlie administra uma oficina mecânica composta apenas por mulheres, mas é forçada a repensar seu negócio diante de novos desafios. Buscando apoio emocional, ela passa a se abrir com Beau, um confidente online que parece compreensivo e inspirador. O que Charlie não imagina é que Beau é, na verdade, seu maior rival no mercado automotivo. Quando a verdade vem à tona, a relação entre os dois se transforma em um delicado equilíbrio entre competição e afeto, revelando como até as engrenagens da rivalidade podem gerar conexões genuínas.

O Contador 2 (2025), Gavin O’Connor Warrick Page / Amazon Content Services Christian Wolff é convocado para desvendar o assassinato de Raymond King, ex-diretor do FinCEN, cujo corpo foi deixado com as palavras “find the accountant” (“encontre o contador”) inscritas no braço. A agente Marybeth Medina recruta Wolff, mesmo hesitante quanto às suas práticas ilegais, para investigar um mistério que o leva a uma família salvadorenha desaparecida, ao submundo do tráfico humano e a antigas rivalidades. Para auxiliá-lo, ele acaba envolvendo seu irmão Braxton, com quem há anos não convive, numa missão cheia de perigos, reviravoltas e revelações pessoais.