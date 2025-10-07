5 filmes na HBO Max para você que está procurando algo diferente para assistir

Há quem procure filmes que provoquem, outros que surpreendam, e alguns que apenas escapem da previsibilidade. A Revista Bula encontrou no catálogo da HBO Max histórias que não se contentam em entreter, mas que exploram o potencial do cinema como experiência, ora caótica, ora sensível, sempre desafiando o olhar do espectador. Esses filmes têm coragem em abraçar o inesperado. Alguns exploram o amor de forma nada convencional, revelando como o desejo e o poder moldam as relações humanas; outros testam os limites do corpo e da mente diante de situações extremas. Há ainda histórias em que o cotidiano se transforma em metáfora, e personagens comuns enfrentam o imprevisível com uma mistura de ingenuidade e desespero.

Assistir a esses cinco filmes é cair em um mosaico de experiências narrativas que desafiam o formato tradicional do cinema comercial. Eles oferecem novos olhares sobre temas antigos: o amor, o medo, o tempo, a morte, e transformam o inusitado em ferramenta de reflexão. São histórias que escapam dos rótulos e convidam o público a aceitar o risco do imprevisível. Hoje em dia, com tantas repetições e fórmulas seguras, encontrar o “diferente” pode ser justamente o que renova nossa relação com o cinema: a chance de se perder, por algumas horas, em um território onde tudo pode acontecer.

Amores Materialistas (2025), Céline Song Divulgação / A24 Lucy é uma casamenteira que trabalha para uma empresa sofisticada de encontros em Nova York, especializada em unir pessoas segundo critérios meticulosos como status, estética e compatibilidade material. A partir de um casamento que ela organiza, reencontra seu ex-namorado, que agora vive uma vida mais modesta, enquanto conhece um homem rico e bem-sucedido que controla seu próprio destino. Dividida entre o conforto oferecido por um e a intimidade genuína trazida pelo outro, Lucy precisa confrontar sua crença de que o amor pode ser “montado” como um produto ideal. À medida que tenta equilibrar exigências do mercado amoroso e desejos íntimos, ela descobre que perfis, promessas e aparências podem ser ilusórios, e que o caos emocional muitas vezes é a única realidade que resta.

Extermínio: A Evolução (2025), Danny Boyle Miya Mizuno / Sony Pictures Décadas após um surto viral devastador, um pequeno grupo de sobreviventes habita uma ilha isolada, em uma sociedade que tenta manter-se protegida de infecções externas. Quando um dos habitantes parte em missão rumo ao continente em busca de recursos e respostas, ele descobre segredos que abalam a estabilidade do refúgio: mutações do vírus, conflitos internos e ameaças nas sombras. Ao retornar, ele leva consigo não só insumos, mas também paranoia e desconfiança. Relações que pareciam coesas começam a ruir sob o peso de revelações e traições. Diante de confrontos entre sobreviventes e infectados, antigos laços são testados, o medo ressurgido força escolhas drásticas, e a linha entre humanidade e monstro se perde. A evolução do vírus espelha a degradação das alianças, quem sobreviveu não sabe mais em quem confiar.

Amor de Ano Novo (2024), Nick Moore Divulgação / Vargo Dois bebês nascem no mesmo hospital no dia de Ano Novo, com apenas um minuto de diferença, um destino curioso que marca suas vidas desde o começo. Minnie sempre acreditou que Quinn, nascido primeiro, teria roubado a sorte que era dela: ela se sente marcada por azar e por um passado de expectativas não cumpridas; ele construiu uma vida mais estável, ainda que distante dela. Décadas depois, seus caminhos se cruzam numa festa de Réveillon, e juntos descobrem que suas histórias estão entrelaçadas por coincidências e ressentimentos antigos. Ao reencontrarem-se, enfrentam incertezas, mágoas e esperanças adormecidas, na tentativa de decidir se vale a pena apostar no que poderia ter sido, ou ser, entre eles. A narrativa joga com a ideia de destino e de segundas chances, enquanto Minnie e Quinn tentam superar o peso das falhas pessoais para abraçar uma possível união.

Tag (2018), Jeff Tomsic Divulgação / New Line Cinema Um grupo de amigos de infância mantém, há décadas, a tradição de jogar um elaborado pega-pega durante um mês por ano: regras rígidas, contratos informais e estratégias que exigem viagens, disfarces e planejamento quase militar. O único que ainda não foi alcançado é Jerry, cuja habilidade virou mito entre o grupo; quando ele anuncia que pretende “encerrar a carreira” por causa do casamento, os demais veem na temporada final uma última oportunidade de se reconectar e de provar lealdade. Hoagie, um dos organizadores, convoca velhos companheiros para uma última tentativa, e revela que suas motivações pessoais não são apenas lúdicas: há um problema de saúde que transforma a brincadeira em um ritual de afirmação da amizade. Entre perseguições improvisadas, falhas cômicas e gestos extremos, o jogo expõe as tensões da vida adulta, casamentos, ressentimentos e decisões, e culmina numa sequência em que bravata, perigo e afeto se confundem, mostrando que o que começou como uma travessura infantil virou um código de pertencimento e cura para o grupo.