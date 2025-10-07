4 filmes na Netflix sobre luta por justiça

A luta por justiça é um dos temas mais poderosos do cinema, porque parte de algo essencialmente humano: a necessidade de reparar o que foi corrompido. Quando a verdade é distorcida, quando o poder silencia, quando o medo se impõe, é da coragem que surgem novas transformações. A Revista Bula reuniu aqui quatro filmes disponíveis na Netflix exploram essa busca incansável pela dignidade. Histórias em que a denúncia se torna resistência, e a investigação, um ato de fé naquilo que ainda pode ser salvo.

Às vezes a verdade parece maleável e a justiça distante. O cinema nos lembra que mudar o mundo começa com o gesto de um só indivíduo que se recusa a calar. As histórias dessa lista revelam que a força moral não nasce do heroísmo espetacular, mas da perseverança ética e da compaixão que resiste ao cinismo. Cada personagem enfrenta, além de adversários externos, dúvidas e fragilidades internas que tornam suas jornadas humanas verossímeis. Lutar por justiça é, antes de tudo, escolher permanecer íntegro em um mundo que constantemente tenta nos corromper.

Cabrini (2024), Alejandro Monteverde Divulgação / Paris Filmes Uma freira italiana chega aos Estados Unidos com a missão de construir um orfanato para imigrantes em uma Nova York marcada pela miséria e pela intolerância. Enfrentando a resistência da Igreja e do governo, ela mobiliza recursos, desafia hierarquias e transforma ruínas em abrigo. Seu trabalho, sustentado por fé e obstinação, revela que justiça também se faz com compaixão e persistência. Enquanto enfrenta doenças, preconceitos e ameaças, ela ergue não apenas um lar, mas uma rede de esperança que ultrapassa fronteiras. Em sua luta silenciosa, prova que a verdadeira revolução pode começar com um gesto de cuidado.

Ela Disse (2022), Maria Schrader Divulgação / Paramount Pictures Duas jornalistas de um dos maiores jornais do país iniciam uma investigação sobre abusos cometidos por um poderoso produtor de cinema. O trabalho, que começa com suspeitas e silêncios, transforma-se em uma corrida contra o medo, os acordos e as intimidações. Enquanto buscam depoimentos de mulheres dispostas a falar, enfrentam a pressão das corporações e o peso emocional de lidar com traumas alheios. A persistência delas revela não apenas o alcance do poder abusivo, mas a coragem coletiva que nasce quando a verdade finalmente é dita. A reportagem publicada rompe décadas de impunidade e inaugura um novo capítulo na luta por respeito e igualdade.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee Divulgação / Focus Features Um policial negro, recém-contratado em uma cidade conservadora, decide infiltrar-se em uma organização supremacista branca. Com a ajuda de um colega branco que assume sua identidade nos encontros presenciais, ele consegue enganar os líderes do grupo e se aproximar de seus planos violentos. A investigação se torna perigosa quando a fronteira entre o disfarce e a descoberta se torna tênue. Entre ameaças, tensões raciais e episódios de ironia amarga, o protagonista percebe que a verdadeira infiltração é também interna — num sistema policial e social que, muitas vezes, compartilha do mesmo ódio que tenta combater.