5 filmes de ação no Prime Video que vão te deixar com sangue no olho

Se você busca adrenalina, explosões, combates intensos e heróis que vão até o limite, a Revista Bula selecionou no Prime Video filmes para saciar quem quer sentir o peito pulsar. Dos vigilantes implacáveis aos agentes em missões impossíveis, esses filmes não medem esforços, e muito menos vidas, em nome da justiça, da vingança ou da sobrevivência. Cada cena é preparada para te arrancar da cadeira e grudar seus olhos na tela.
Escolhemos cinco títulos carregados de intensidade, violência calculada e tramas que valorizam tanto o pulo no escuro quanto a estratégia fria. Alguns já tradicionais em listas de ação, outros trazem surpresas, mas todos compartilham o mesmo objetivo: deixar você com sangue no olho, sedento por mais. Prepare a pipoca (ou o fôlego) e mergulhe nesse combo letal de pancadaria, tiro, explosão e heroísmo extremo.
O primeiro-ministro britânico Sam Clarke e o presidente dos Estados Unidos, Will Derringer, vivem uma rivalidade pública acirrada, com provocações diplomáticas que ameaçam a estabilidade entre os países. Quando uma conspiração internacional emerge, eles se tornam alvos de uma ameaça estrangeira poderosa, forçando-os a deixar de lado as diferenças para proteger não apenas seus governos, mas todo o mundo livre. Com humor, sequências de ação intensas, perseguições e uma agente do MI6 envolvida na trama, o filme caminha entre sátira política, tensão global e ação cinematográfica típica de blockbusters.
O enredo gira em torno de Kathryn Woodhouse e George Woodhouse, espiões experientes que mantêm um relacionamento que, à superfície, parece totalmente funcional, mesmo levando em conta o sigilo e o risco inerentes às suas profissões. Tudo começa a se complicar quando surge uma suspeita de que Kathryn possa ter vazado informações confidenciais a inimigos, e George, seu marido, precisa investigar discretamente, pois a acusação atinge não só sua missão, mas sua vida pessoal.
Levon Cade tenta deixar o passado conturbado para trás e construir uma vida simples com sua família. Mas quando sua esposa é sequestrada por uma rede criminosa poderosa, ele é puxado de volta ao mundo violento que jurou abandonar. Sem rodeios, Cade monta um plano de infiltração e vingança: ele vai atrás dos sequestradores, enfrenta gangues, pistoleiros e toda uma teia de corrupção para resgatar quem ama. Nas ruas sombrias e nos becos da cidade, ele aprende que, às vezes, a linha entre justiça e brutalidade é tênue, e que para salvar sua vida, vai ter que encarar demônios que achou ter deixado para trás.
O agente secreto Orson Fortune é convocado para impedir que uma tecnologia de armamento avançadíssima caia em mãos erradas, uma arma capaz de desequilibrar o poder global. Para isso, ele monta uma equipe incomum, que inclui especialistas em diversas frentes, e decide recrutar uma das maiores estrelas de Hollywood para uma missão de infiltração disfarçada que exige tanto habilidade quanto charme. O filme aposta na tensão dos confrontos, nas cenas de ação coreografadas e em traições, mas também nas tiradas de humor que surgem do contraste entre o glamour de celebridades usadas como fachada e o perigo real que se esconde por trás dos bastidores da espionagem.
Morando no sul da Itália, Robert McCall tenta encontrar paz depois de abandonar sua vida como agente violento do governo. Mas a tranquilidade é invadida quando ele descobre que os amigos locais com quem passou a conviver estão sob o julgo dos chefes do crime organizado. Incapaz de tolerar injustiças, McCall revê seus traumas, ativa suas habilidades adormecidas e parte numa cruzada para enfrentar a máfia italiana. Conforme a violência escapa ao controle, alianças são testadas, inimigos se multiplicam e McCall é forçado a um confronto final onde nada será o mesmo.