5 filmes de ação no Prime Video que vão te deixar com sangue no olho

Se você busca adrenalina, explosões, combates intensos e heróis que vão até o limite, a Revista Bula selecionou no Prime Video filmes para saciar quem quer sentir o peito pulsar. Dos vigilantes implacáveis aos agentes em missões impossíveis, esses filmes não medem esforços, e muito menos vidas, em nome da justiça, da vingança ou da sobrevivência. Cada cena é preparada para te arrancar da cadeira e grudar seus olhos na tela.

Escolhemos cinco títulos carregados de intensidade, violência calculada e tramas que valorizam tanto o pulo no escuro quanto a estratégia fria. Alguns já tradicionais em listas de ação, outros trazem surpresas, mas todos compartilham o mesmo objetivo: deixar você com sangue no olho, sedento por mais. Prepare a pipoca (ou o fôlego) e mergulhe nesse combo letal de pancadaria, tiro, explosão e heroísmo extremo.

Chefes de Estado (2025), Ilya Naishuller Chiabella James / Prime Video O primeiro-ministro britânico Sam Clarke e o presidente dos Estados Unidos, Will Derringer, vivem uma rivalidade pública acirrada, com provocações diplomáticas que ameaçam a estabilidade entre os países. Quando uma conspiração internacional emerge, eles se tornam alvos de uma ameaça estrangeira poderosa, forçando-os a deixar de lado as diferenças para proteger não apenas seus governos, mas todo o mundo livre. Com humor, sequências de ação intensas, perseguições e uma agente do MI6 envolvida na trama, o filme caminha entre sátira política, tensão global e ação cinematográfica típica de blockbusters.

Código Preto (2025), Steven Soderbergh Divulgação / Focus Features O enredo gira em torno de Kathryn Woodhouse e George Woodhouse, espiões experientes que mantêm um relacionamento que, à superfície, parece totalmente funcional, mesmo levando em conta o sigilo e o risco inerentes às suas profissões. Tudo começa a se complicar quando surge uma suspeita de que Kathryn possa ter vazado informações confidenciais a inimigos, e George, seu marido, precisa investigar discretamente, pois a acusação atinge não só sua missão, mas sua vida pessoal.

Resgate Implacável (2025), David Ayer Divulgação / Amazon Prime Video Levon Cade tenta deixar o passado conturbado para trás e construir uma vida simples com sua família. Mas quando sua esposa é sequestrada por uma rede criminosa poderosa, ele é puxado de volta ao mundo violento que jurou abandonar. Sem rodeios, Cade monta um plano de infiltração e vingança: ele vai atrás dos sequestradores, enfrenta gangues, pistoleiros e toda uma teia de corrupção para resgatar quem ama. Nas ruas sombrias e nos becos da cidade, ele aprende que, às vezes, a linha entre justiça e brutalidade é tênue, e que para salvar sua vida, vai ter que encarar demônios que achou ter deixado para trás.

Esquema de Risco (2023), Guy Ritchie Divulgação / Diamond Films O agente secreto Orson Fortune é convocado para impedir que uma tecnologia de armamento avançadíssima caia em mãos erradas, uma arma capaz de desequilibrar o poder global. Para isso, ele monta uma equipe incomum, que inclui especialistas em diversas frentes, e decide recrutar uma das maiores estrelas de Hollywood para uma missão de infiltração disfarçada que exige tanto habilidade quanto charme. O filme aposta na tensão dos confrontos, nas cenas de ação coreografadas e em traições, mas também nas tiradas de humor que surgem do contraste entre o glamour de celebridades usadas como fachada e o perigo real que se esconde por trás dos bastidores da espionagem.