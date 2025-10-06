5 filmes incríveis para assistir no Prime Video

A Revista Bula selecionou alguns filmes no Prime Video que não são apenas “bons para passar o tempo”, mas são narrativas de peso, construídas sobre personagens que vivem no limite entre a glória e a ruína. Histórias em que a adrenalina é inevitável, mas o que realmente prende o olhar é a forma como cada um dos protagonistas lida com o próprio abismo. O crime, a guerra e o desejo de poder aparecem não como pano de fundo, mas como espelho de uma humanidade que tenta justificar suas escolhas.

Há algo de fascinante na maneira como esses filmes exploram a fronteira entre certo e errado. Cada história, à sua maneira, mergulha nas fissuras do mundo moderno: a sedução do dinheiro, a manipulação da imagem pública, a moralidade moldada pela sobrevivência. O espectador é conduzido não apenas por cenas de ação impecavelmente filmadas, mas por uma tensão constante, na qual o heroísmo e a corrupção se confundem a cada escolha.

Essa seleção revela o quanto o cinema pode ser poderoso ao retratar o caos: não como espetáculo vazio, mas como sintoma de um tempo. Em comum, elas possuem uma sensação de urgência, de que o mundo retratado nas telas não está tão distante do nosso. O que resta é a pergunta: até que ponto é possível permanecer íntegro em um cenário dominado por ambição, violência e propaganda? A resposta talvez nunca venha, mas o percurso tenso, eletrizante e muitas vezes desconfortável, é o que torna esses cinco filmes simplesmente imperdíveis.

12 Heróis (2018), Nicolai Fuglsig Divulgação / Alcon Entertainment Logo após um atentado que muda o curso da história, um grupo de soldados voluntários é enviado para uma missão suicida em território inimigo. Sem apoio aéreo e em terreno montanhoso, eles precisam adaptar-se a uma guerra antiga: combatem a cavalo, enfrentando exércitos que superam suas forças em número e crueldade. Liderados por um comandante que carrega o peso das perdas e o dever de vingar um país ferido, eles descobrem que coragem e desespero podem ser a mesma coisa. A travessia se transforma em um teste de fé e sacrifício, onde a vitória é apenas outra palavra para sobrevivência.

Escobar: Paraíso Perdido (2014), Andrea Di Stefano Mika Cotellon / Roadside Attractions Um jovem canadense viaja à Colômbia em busca de sol, mar e liberdade. Lá, apaixona-se por uma mulher carismática que o apresenta ao tio — um homem poderoso, carismático e temido, que comanda impérios com o mesmo sorriso que oferece abraços. Fascinado e apavorado, o rapaz se vê envolvido em uma teia de lealdade e violência, na qual cada gesto de afeto esconde um pacto com o perigo. O amor, antes doce e inocente, torna-se uma armadilha de sangue e silêncio, onde a fuga parece impossível. Ao perceber que entrou em um mundo do qual não se sai vivo, resta-lhe apenas decidir se é melhor correr ou se entregar à fatalidade.

O Abutre (2014), Dan Gilroy Divulgação / Bold Films Um homem solitário, ambicioso e sem escrúpulos encontra sua vocação ao perceber que tragédias podem render lucro. Munido de uma câmera e de um senso implacável de oportunidade, começa a registrar acidentes e crimes nas madrugadas da cidade. À medida que suas imagens ganham espaço nos telejornais, ele se transforma de observador em manipulador, moldando os fatos para obter o “melhor ângulo”. A linha entre documentar e provocar se apaga, e sua ascensão revela o lado mais obscuro da imprensa, onde a ética é descartável e a miséria humana, um produto rentável.

Inimigos Públicos (2009), Michael Mann Divulgação / Universal Pictures Durante a Grande Depressão, um ladrão de bancos se torna símbolo de rebeldia nacional. Astuto, elegante e destemido, ele desafia autoridades e conquista a admiração do povo, que o vê como um justiceiro moderno. Enquanto o FBI intensifica a caçada, sua figura ganha contornos quase míticos — um herói fora da lei, perseguido por um agente tão obcecado quanto ele. No centro desse jogo, surge uma mulher que o enxerga além dos jornais, revelando a solidão por trás do mito. À medida que o cerco se fecha, resta a pergunta: o que vale mais, a liberdade conquistada pela arma ou o amor conquistado no risco?